WoW: Für wenige Stunden hatten Arkan-Magier eine echte Mana-Sucht

Arkan-Magier sind die mit Abstand schlechteste Spezialisierung in World of Warcraft. Zumindest für ein paar Stunden waren sie vollkommen nutzlos.

Wenn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Server in World of Warcraft für eine Weile heruntergefahren werden, dann liegt das an den wöchentlichen Wartungsarbeiten. Ab und an geht damit auch ein kleiner Hotfix einher. Kleinere Balance-Änderungen und Fehler-Korrekturen werden oft zu diesem Zeitpunkt aufgespielt.

Doch in dieser Woche hat es Magiern ein ganz neues Problem beschert: Für ein paar Stunden durften sie spüren, wie sich eine echte Mana-Sucht anfühlt.

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Was ist das für eine Manasucht? Wer auf den amerikanischen WoW-Realms nach den Wartungsarbeiten einloggte und einen Arkan-Magier spielte, dürfte ziemlich blöd aus der Wäsche geschaut haben. Denn beim ersten Kampf schon wird kein einziger Zauber funktioniert haben und man hörte den eigenen Charakter nur verzweifelt rufen: „Nicht genug Mana!“

Doch auch das Trinken von Wasser oder Wirken des Mana-Regenerations-Zaubers Hervorrufung brachte nur kurze Erholung. Denn der Mana-Balken leerte sich auf dramatische Weise von ganz alleine wieder.

Der Arkan-Magier war schlicht nicht spielbar, da er sämtliches Mana innerhalb von Sekunden verschlang. Eine natürliche Mana-Regenartion gab es nicht.

So viel Macht – leider in 10 Sekunden aufgebraucht.

Was war der genaue Fehler? Der Hotfix hatte die Mana-Regeneration von Arkan-Magiern auf einen negativen Wert gesetzt. Also anstatt eine bestimmte Summe X an Mana pro Sekunden zu regenerieren, wurde sie stattdessen abgezogen.

So reagiert die Community: Im Subreddit von WoW amüsiert man sich über diesen Fehler köstlich. Auch wenn es ein paar berechtigte Kritiker gibt, dass ein so verheerender Fehler niemals live gehen dürfte, sind die meisten eher amüsiert über die Art des Problems.

„Das ist ganz ehrlich einfach nur lustig. Ich kann darüber nichtmal wütend sein.“ – TheWorclown

„Jetzt könnt ihr endlich einmal spüren, was die Nachtgeborenen erlebt haben.“ – Crafty-cs

„Einmal mehr danke ich der NA-Community, dass sie für uns [in Europa] die Betatester spielt.“ – garteninc

Gab es so ein Problem schon einmal? Ja. Ein ganz ähnliches Problem betraf vor vielen Jahren Heiler. Bei ihnen war der Fehler allerdings auf die Zeit während des Kampfes beschränkt, sie verloren ihr Mana also nur, solange der Kampf andauerte. Sie hatten es damals also ein klein wenig „besser“ als ihre arkanmagischen Kollegen heute.

Zum Glück wurde der Fehler allerdings nach wenigen Stunden bereits behoben und ein neuer Hotfix nachgeschoben. Sonst hätten Magier in den Abendstunden beim Besuch von Raids und Dungeons auch ziemlich alt ausgesehen.