„Wildstar war der Anfang vom Ende“ – Spieler erinnern sich an die letzten richtig guten MMORPG-Jahre

„Wir wussten nicht, wie gut wir es 2013 bis 2015 hatten“ – in einer aktuellen Diskussion blickt ein Teil der MMORPG-Community auf die wohl letzten richtig guten Jahre des Genres zurück.

Warum gerade 2013 bis 2015? Diese 3 Jahre bilden den Übergang von der Hochphase der MMORPGs, die 2004/2005 von World of Warcraft eingeleitet wurde, in die nachfolgende Dürre-Periode, die im Prinzip bis heute andauert. Gerade in den Jahren 2013 und 2014 sind noch einige MMORPG-Schwergewichte erschienen, die bis heute relevant sind – hier die wichtigsten Neuerscheinungen aus den beiden Jahren:

Neverwinter (20. Juni 2013)

(20. Juni 2013) Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (27. August 2013)

(27. August 2013) The Elder Scrolls Online (4. April 2014)

(4. April 2014) WildStar (3. Juni 2014)

(3. Juni 2014) ArcheAge (Release im Westen: 16. September 2014)

Ab 2015 nahm die Zahl an großen MMORPG-Veröffentlichungen aus dem Westen dann jedoch drastisch ab. Wir haben diese Phase auch in unserer Geschichte der MMORPGs im Detail beleuchtet.

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Spannende MMORPGs mit klaren Schwächen

Die Community erinnert sich: In einer aktuellen Diskussion auf Reddit blickt der MMORPG-Fan supligeN1 auf drei Spiele aus dieser Zeit zurück, die heute keine Rolle mehr spielen, aus der Rückschau – seiner Ansicht nach – aber mehr Liebe verdient hätten.

Die Rede ist von ArcheAge, Wildstar und Tera (das bei uns eigentlich im Mai 2012 erschienen ist). Seine These: „Wir wussten nicht, wie gut wir es 2013 bis 2015 hatten“. Oder anders formuliert: Nach den ganzen Dürre-Jahren würden viele Genre-Fans heute für ein Wildstar, ArcheAge oder Tera zig Gnome opfern.

Sein nostalgischer Blick auf das Trio trifft auf viel Zustimmung, was die über 920 Daumen hoch nach nur ein paar Stunden unterstreichen.

Bored_Acolyte_44 erinnert sich: „Es ist sehr schade, dass alle nur gähnend auf diese Angebote reagiert und stattdessen wieder WoW gespielt haben.“

o5mfiHTNsH748KVq sieht das anders: „Bei ArcheAge, Tera oder Wildstar gähnte niemand. Diese Spiele waren alle äußerst beliebt, doch die Entwickler bzw. Publisher haben sich aus verschiedenen Gründen ins eigene Fleisch geschnitten.“

UncomfyPerspective denkt an Tera zurück: „Tera war der Hammer, aber damals konnte kein PC damit klarkommen, wie miserabel das Spiel im Endgame optimiert war, und schließlich sind sie auf Free-to-Play umgestiegen und haben sich verkauft.“

diether22 ist sich sicher: „Das Kampfsystem aus Tera würde heute noch zum Besten gehören, was das Genre bietet.“

Im_a_Geblin vermisst ArcheAge: „Mir hat besonders gefallen, wie sozial das Spiel war: Es gab zwar 2,5 Fraktionen, aber man konnte trotzdem unter der Flagge derselben Fraktion Gilden töten, mit denen man im Clinch lag – das sorgte für einige epische Momente und Bösewicht-Handlungsstränge. Ich fand das Angeln, die Boote und die Fahrzeuge toll. Ich denke immer noch gerne an die „illegalen“ Thunderstruck-Holzfarmen zurück.“

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Aus diversen Kommentaren wird aber auch klar, warum diese drei Spiele heute keine Rolle mehr spielen. Vor allem Wildstar bekommt einiges an Flakfeuer ab.

Tomigotchi fasst es kurz und knapp zusammen: „Wildstar ist das überbewerteste MMORPG aller Zeiten.“

Optimal_Whiner führt das noch aus: „Die Leute, die so tun, als wäre WildStar gut gewesen, sind wie MMO-Hipster. Die wollen einfach nur so tun, als hätten sie etwas Cooles erlebt, das man selbst nicht erleben kann. Naja, ich hab’s gespielt und es war einfach nicht gut.“

Für Gaidax ist klar: „Wildstar war der Anfang vom Ende. Damals begannen die verblendeten Entwickler, die zu viel Geld von den Konzernen im Nacken hatten, völlig aus der Bahn zu geraten, angefeuert von einer lautstarken Minderheit angehender Hardcore-MMO-Spieler, die ihnen einredeten, dass mangelhafter Komfort und langweiliges Design genau das seien, was die Leute in ihren Themenpark-MMOs wollten.“

Niceromancer hat ein anderes Spiel auf dem Kieker: „ArcheAge war voller Bots und Exploits und bot regelrechte Pay2Win-Shops.“

Ripped_Alleles blickt indes auf Spiel Nummer 3: „Ich habe Tera geliebt, aber das Spiel hat sich selbst ruiniert, indem es den Schwierigkeitsgrad gesenkt und Inhalte, die früher für Gruppen gedacht waren, vereinfacht hat. Zu Wildstar kann ich nichts sagen. Aber Tera hat sich sein eigenes Grab geschaufelt.“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz diese Jahrgänge? Die beiden Spiele aus den 3 Jahren, die es geschafft haben, mussten dafür jeweils eine enorme Kraftanstrengung leisten und umfassende Anpassungen vornehmen. Ich meine natürlich Elder Scrolls Online und Final Fantasy XIV.

Nur die wenigsten Publisher und Entwickler können oder wollen solche Investitionen nach dem Launch noch leisten. Wildstar hatte dieses Glück nicht. Dabei war das Fundament für ein launiges Online-Rollenspiel aus meiner Sicht da. Heute würde ich mich sogar riesig über so ein MMORPG aus dem Westen freuen. Oder über ein Jahr mit derart vielen spannenden Releases wie 2013 oder 2014. Was das angeht, hat supligeN1 also durchaus recht.

Was ArcheAge angeht … da finde ich für mich persönlich tatsächlich den Fokus von ArcheAge Chronicles auf Story und PvE-Inhalte spannender als die damalige Sandbox-Spielerfahrung.

Und Tera … ich liebe das wuchtige Kampfsystem des Spiels, doch hat mich die Masse an repetitiven Kill-Quests schnell gelangweilt. Die gute Nachricht: Es soll ja offenbar ein zweiter Teil kommen. Vielleicht schnappt sich der ja die Stärken und schafft die Schwächen aus der Welt. Dann würde ich eine Fortsetzung des MMORPGs auf jeden Fall spielen wollen: Juhu, TERA 2 wird wirklich entwickelt und ich muss sofort an früher denken