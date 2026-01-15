Die ultimative Geschichte der MMORPGs von den 60er-Jahren bis jetzt [MeinMMO Classic]

MMORPGSpecial
29 Min. Karsten Scholz 2 Kommentare Lesezeichen
Die ultimative Geschichte der MMORPGs von den 60er-Jahren bis jetzt [MeinMMO Classic]

Die Wurzeln des MMORPG-Genres reichen tiefer als man denkt. Kommt mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Online-Rollenspiele – von den 1960ern bis ins Jahr 2025! Euch erwarten die wichtigsten Meilensteine, bemerkenswerte Kuriositäten und spannende Analysen!

Der Artikel erschien im Rahmen unseres Grindfests vom 21. bis 27. Juli 2025. In dieser Woche erwarteten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: eine Zeitreise durch die Geschichte der Online-Rollenspiele, aber auch nostalgische Rückblicke, Streaming-Abende, Interviews, Kolumnen und Analysen.

Hier geht’s zum damaligen Programm zur großen MMORPG-Themenwoche 2025 von MeinMMO

MMORPGs, also „Massively Multiplayer Online Role-Playing Games“, sind Online-Rollenspiele, die euch in ihre jeweiligen persistenten Welten führen und in denen ihr auf eine große Zahl anderer Spieler treffen könnt. Der Begriff „persistent“ bezieht sich dabei vor allem auf die Fortschritte eures Helden sowie die Spielwelt, die weiterhin existiert, auch wenn ihr offline seid.

Wenn Spieler heutzutage über die Anfänge des MMORPG-Genres diskutieren, fallen schnell Titel wie Meridian 59 und The Realm Online aus dem Jahr 1996 oder Ultima Online, das 1997 erschien. Die Wurzeln der Online-Rollenspiele liegen jedoch viel tiefer. Sie gehen bis in die 1960er zurück.

Im Folgenden möchten wir euch mitnehmen auf eine Zeitreise durch die Geschichte der MMORPGs. Von ihren Anfängen bis zum Status quo heute. Wir konzentrieren uns dabei auf die prägenden Meilensteine, wichtigsten Spiele und bemerkenswerte Kuriositäten. Dabei erfahrt ihr, wie sich das Genre im Laufe der Dekaden verändert hat.

Über die Inhaltsangabe könnt ihr leicht zu den für euch interessanten Abschnitten springen:

Studenten geben den Anstoß … aus Langeweile

In den frühen 1960ern führte die Universität von Illinois das Lehr- und Lernsystem „PLATO“ ein (via Wikipedia), das Kommunikationsfunktionen besaß, die später zu E-Mails, Chat-Räumen, Remote-Bildschirm-Übertragungen und mehr ausgebaut wurden.

Die gelangweilten Studenten nutzten PLATO hingegen, um sich über das Netzwerk zusammenzuschließen und gemeinsam oder gegeneinander simple Kämpfe auszutragen. Spätere Netzwerke wie Arpanet (via Wikipedia) bauten darauf auf und ermöglichten die Entwicklung erster Multiplayer-Games wie beispielsweise Maze War, das 1974 am Ames Research Center der NASA entstand.

Dieser erste Meilenstein bot ein grafisches, virtuelles 3D-Labyrinth, das man aus der Ego-Perspektive erkundete. Und das nicht alleine, sondern mit anderen Spielern, die vor anderen PCs innerhalb des Netzwerks saßen. So etwas hatte es bis dato noch nie gegeben!

Unser MMORPG-Talk von der Caggtus 2025:

MMORPG-Experte Karsten Scholz und MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski sprechen über den aktuellen Stand der MMORPGs
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Die Trailer der Game Awards im GameStar-Talk mit MeinMMO: Welches Spiel schafft es auf Rang S der Tier List? HandOfBlood schimpft über die Game Awards, bringt jetzt eigene Tier-List heraus – Erklärt, welche Spiele die Preise eher verdient hätten 3 Fraktionen in Total War: Warhammer 40.000 machen alles anders als gewohnt, aber eine soll sich perfekt für Veteranen eignen 3 Fraktionen in Total War: Warhammer 40.000 machen alles anders als gewohnt, aber eine soll sich perfekt für Veteranen eignen 3 Fraktionen in Total War: Warhammer 40.000 machen alles anders als gewohnt, aber eine soll sich perfekt für Veteranen eignen Eine der besten Alternativen für Elden Ring bekommt Teil 2, präsentiert sich in Bestform: „God of War und Dark Souls haben ein Kind“ 3 Fraktionen in Total War: Warhammer 40.000 machen alles anders als gewohnt, aber eine soll sich perfekt für Veteranen eignen 3 Fraktionen in Total War: Warhammer 40.000 machen alles anders als gewohnt, aber eine soll sich perfekt für Veteranen eignen 3 Fraktionen in Total War: Warhammer 40.000 machen alles anders als gewohnt, aber eine soll sich perfekt für Veteranen eignen Twitch-Streamer reagiert kalt auf seinen Sieg bei den Game Awards, doch Fans sind sich sicher: Ganz tief drinnen freut er sich Spieler in Dungeons & Dragons machen ihre Kampagne mit einer einzigen Aktion 10-mal schwerer, die Community meint: Das hätte nicht sein müssen Der Pate der BioWare-Magie arbeitete Jahre an geistigem Nachfolger von Mass Effect, verlässt jetzt das Studio

MUDs – die Multi-User-Dungeons erobern die Unis

Maze War war der Vorläufer der sogenannten MUDs, also Multi-User-Dungeons. Damit sind Spiele gemeint, die es mehreren Abenteurern gleichzeitig gestatten, irgendeine Art von Dungeon oder virtueller Welt unsicher zu machen. Das Erste seiner Art, MUD1, entstand Ende der 1970er. Der Fokus lag hier noch auf der sozialen Interaktion. Bis zu 36 Spieler konnten gleichzeitig spielen.

In den 80ern gewann das neue Genre dann deutlich an Popularität, als bezahlbare Heimcomputer im Handel erschienen. Gleichzeitig kamen die ersten kommerziellen Projekte auf den Markt. Zu diesen gehört 1983 etwa das Text-Abenteuer Sceptre of Goth, das auf dem beliebten Pen&Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons basierte, bis zu 16 Spieler gleichzeitig in die Dungeons brachte und sogar PvP bot. Kostenpunkt: knapp 3 US-Dollar die Stunde.

Lucasfilm Games als technischer Innovator
Wer heute Lucasfilm Games oder LucasArts hört, der denkt sicherlich sofort an diverse Star-Wars-Spiele oder Adventure-Klassiker wie Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Monkey Island oder Indiana Jones and the Last Crusade.

Doch schon vor den ganzen namhaften Meilensteinen konnte sich die Computerspiele-Division von George Lucas einen Namen als technisch versierte Games-Schmiede machen. Ein Beispiel dafür ist das Online-RPG Habitat, das von 1986 bis 1988 in den USA als Beta-Version für den QuantumLink (ein Online-Dienst für den Commodore 64) erschienen ist und seinerzeit als „virtuelle Online-Umgebung mit mehreren Teilnehmern“ bezeichnet wurde.

Habitat gilt als das erste MMORPG mit grafischer Oberfläche, das vom Stil her an Maniac Mansion oder Labyrinth erinnerte. Es gab anpassbare Avatare, Text-Chat, Quests, Handel von Waren, Ehe-Gemeinschaften und einiges mehr. Wer mehr erfahren und Screenshots aus dem Spiel sehen möchte, schaut unbedingt bei c64-wiki.de vorbei.

Ein weiterer kommerzieller, aber grafischer Multi-User-Dungeon kam 1985 heraus und hört auf den Namen Island of Kesmai. Das Spiel bot eine Charaktererstellung (mit Wahl von Klasse, Abstammung und Geschlecht) und einen Chat-Room. In der virtuellen Welt, die aus 5 Regionen mit 62.000 Orten bestand, konnten sich bis zu 100 Spieler gleichzeitig tummeln.

Dazu kamen etwa 2.500 Kreaturen sowie NPCs. Über Quests konnte man sich Belohnungen erspielen. Der MUD nutzte ASCII-Grafiken, um Spielercharaktere, Grenzen der Welt, Gegner und Loot darzustellen. Interessierte konnten Island of Kesmai über den Online-Service von CompuServe erleben, für etwa 12 US-Dollar pro Stunde.

Mehr zu MMORPGs:
Mehr zum Thema
Die besten MMORPGs aller Zeiten für PC und Konsolen: Die MeinMMO-Community hat gewählt
von Karsten Scholz
Mehr zum Thema
Die 15 MMORPGs mit den meisten Spielern laut offizieller Zahlen der Entwickler (und einem neuen Platz 10)
von Karsten Scholz

Die ersten glaubhaften Online-Welten

Im Jahr 1989 erschien das textbasierte Online-RPG Avalon: The Legend Lives, das bemerkenswerte Systeme für Wirtschaft, Landwirtschaft und Jobs besaß. Obendrauf kam eine von den Spielern gesteuerte Regierung, mit Ministern und Wahlen, aber auch mit Eroberungskämpfen, in denen ganze Legionen, Schützengräben, Minenfelder und Befestigungen zum Einsatz kamen.

Kurzum: Der Entwickler hatte es sich zum Ziel gesetzt, eine glaubhafte Welt umzusetzen, in der Spieler ein virtuelles Leben führen können (via Wikipedia). Avalon: The Legend Lives war damit eine Weiterentwicklung von Habitat aus dem Jahr 1986, das in eine vergleichbare Kerbe schlug und viele Freiheiten bot. So viele, dass sich schnell Banden und Ingame-Organisationen bildeten.

Bemerkenswert ist aus dieser Zeit außerdem noch Kingdom of Drakkar, das 1989 aus dem textbasierten MUD Realm von 1984 entstanden war, und mit 2D-Grafik lockte. Man konnte zwischen Völkern sowie Klassen und Geschlecht wählen. Es gab Loot. PvP war möglich, aber verboten.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
17
Gefällt mir!
3
Kommentieren
Grindfest Programm Titelbild

Willkommen zum Grindfest! Alle Artikel aus der großen MMORPG-Themenwoche 2025 von MeinMMO sind live

Ein Titelbild zur MeinMMO Tier List bei GameStar Talk

Hier sind die 20 besten MMORPGs aller Zeiten im GameStar Talk: Wo landen WoW, Guild Wars und Co.?

WoW Mobiel Warcraft Handy Smartphone Human Female Holding titel title 1280x720

Nicht WoW war das Problem, sondern etwas ganz anderes – Deutsche Entwickler erklären das Ende vom Hype der MMORPGs

Dennis Thresh Fong, Quelle Esports Hall of Fame

Ein Shooter-Spieler hat für immer verändert, wie MMORPGs und andere Spiele am PC gespielt werden

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Mampfh
#1244294
Der Benutzer hat diesen Kommentar ausgeblendet.
Thragor
#1244262

Schade, dass das deutsche Spiel Neocron immer unter dem Radar geschwebt ist und nur wenige sich daran erinnern können.
Das MMO hatte damals in den Nullerjahren Inhalte die ich in keinem anderen game jemals wieder gesehen habe.

Abgesehen davon hat WoW den Markt, meiner Meinung nach kaputt gemacht. Wo früher 1 Mio Spieler als Abonnenten gereicht haben, war nach dem WoW Launch alles zu klein, zu wenig und musste mind. in WoW Größen aufsteigen.
Das es auch anders und trotzdem erfolgreich geht, zeigt seit Jahren Eve Online.

Für jemanden der sogar schon in der Beta von WoW dabei war und auch in Meridian, ist der Artikel eine schöne Zeitreise. Danke dafür

2
lrxg
#1244278

WoW hat an sich den gesamten Gamingmarkt geändert. Jeder wollte ein Service-Game wie WoW haben, und das hat auch auf andere Genres und die Art der Monetarisierung Auswirkungen gehabt.

Das war meiner Meinung nach auch positiv. Zwischen geschätzt 2005 und 2012 konnten Studios bei der Suche nach einer MMORPG-Finanzierung immer auf WoW und die Zahlen dort verweisen. Das führte allerdings zu hohen Erwartungen, und wenn die nach dem Release nicht erfüllt worden, war das Licht schnell wieder aus.

Insgesamt ein schöner Artikel und ich hoffe ich kann in Zukunft Weitere dieser Art lesen.

Zuletzt bearbeitet vor 5 Monaten von lrxg
1
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

2
0
Sag uns Deine Meinungx