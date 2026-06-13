„Es ist beschämend“: Eine Schauspielerin aus Harry Potter hat die Reihe nach dem 1. Film aus einem guten Grund verlassen

Eine eigentlich nicht unwesentliche Figur wurde im ersten Film von Harry Potter eingeführt, tauchte danach aber nie wieder auf. Die Schauspielerin nennt dafür klare Gründe.

In Der Stein der Weisen spielt die Figur Madam Hooch eigentlich eine wichtige Rolle. Immerhin ist sie die Fluglehrerin in Hogwarts und leitet auch die Quidditch-Spiele.

Unter ihren Argusaugen besteigt Harry zum ersten Mal einen Besen und legt sich gleich mal mit Malfoy an, während Madame Hooch Neville in den Krankenflügel bringt.

Die leicht exzentrische Lehrerin taucht in den Büchern auch in den folgenden Jahren auf, in den Filmen fehlt sie jedoch. Das hat mit der Schauspielerin Zoë Wanamaker zu tun, die den Charakter im ersten Film verkörperte. Und mit dem lieben Geld.

Bald geht es zurück nach Hogwarts, inklusive einer neuen Schauspielerin, die Madam Hooch spielt. Hier seht ihr den ersten Teaser zur Serie von HBO:

Video starten Der erste Teaser zur Harry Potter-Serie bringt uns zurück nach Hogwarts Autoplay

Keine Flugstunden mehr

Warum kehrte Madam Hooch nicht zurück? Bereits 2001 gab Zoë Wanamaker dem Daily Telegraph ein Interview, in welchem sie über die Umstände bei der Produktion sprach. So seien die Produzenten von Warner Bros. „bekanntermaßen geizig“ und das Gehalt, das sie selbst für die Rolle erhalten habe, „schrecklich“.

Für eine Rückkehr stellte sie schon damals eine klare Forderung:

Wenn sie mich für einen zweiten [Film] wollen, müssen sie ihre Gagen erhöhen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der Schauspieler dabei gut weggekommen ist.

Genaue Zahlen verriet die Schauspielerin nicht. Der Betrag scheint aber alles andere als zufriedenstellend gewesen zu sein. Und angesichts des großen Erfolgs des ersten Films wollte sie für die Rückkehr eine daran angepasste Gage.

Zudem erzählte Wanamaker, dass alle Schauspieler auch digital aufgenommen wurden, um sie als Avatare in etwaigen Videospielen zu verwenden. Dafür würden britische Schauspieler jedoch keine Tantiemen erhalten, sagte Wanamaker:

Das ist eine Frechheit! Nicht einmal die Kostümbildnerin, die diese fantastischen Kreationen entworfen hat, bekommt Tantiemen. Das ist schockierend und beschämend!

Immerhin kehrte Wanamaker einige Jahre später doch noch zur Marke zurück. Zwar in keinem Film oder dem Theaterstück, aber als Sprecherin von Madam Hooch im Spiel Hogwarts Mystery. Der Titel erschien 2018 für Android und iOS.

Hättet ihr Madam Hooch gerne in den Filmen nach Stein der Weisen gesehen? Und denkt ihr, eine Neubesetzung wäre eine gute Lösung gewesen? In den Kommentaren ist Platz für eure Meinung. Die kommende HBO-Serie muss sich schon nach der ersten Staffel erneut mit dem Thema Casting beschäftigen: Harry Potter auf HBO verliert Ginny, muss jetzt das schaffen, was den Filmen mit Dumbledore schon perfekt gelungen ist