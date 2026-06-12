Eine schwarze Straßenkatze macht mir Hoffnung, dass wir in Zukunft wieder gute Disneyfilme bekommen

Der erste Teaser zu dem neuen Pixarfilm „Gatto“ macht nicht nur die Community neugierig, auch MeinMMO-Redakteurin Caro ist vorsichtig optimistisch.

Was ist das für ein Film? Der frisch geteaste Pixarfilm „Gatto“, der am 4. März 2027 in deutschen Kinos erscheinen soll, erzählt die Geschichte des schwarzen Katers Nero, der in den Straßen Venedigs in „falsche Kreise“ der Katzengesellschaft gerät: Er hat Schulden bei dem lokalen Katzenmafiaboss Rocco, gilt aufgrund der abergläubischen Stadt als Unglücksbote und muss irgendwie probieren, in all den Herausforderungen nicht unterzugehen.

In dem ersten Teaser zu dem Film kann man bereits sehen, wie Nero und Rocco einen anderen Kater verhören, jedoch von der Glühbirne abgelenkt werden und die drei Katzen in ihr typisches Verhaltensmuster verfallen, für das so viele Menschen die Tiere lieben:

Video starten Der erste deutsche Teaser zu Disney-Pixars „Gatto“ zeigt drei Straßenkatzen im Verhör Autoplay

Katzen, Zeichenstil und frische Ideen stimmen vorfreudig

Wie kommt der Teaser zu Gatto an? Neben dem Humor und der Katzenthematik sorgt jedoch auch der Artstyle dafür, dass viele wirklich gespannt auf den Film sind. Vor allem letzteres stimmt mögliche Zuschauer sehr positiv, wie man unter dem Trailer auf YouTube erkennen kann:

„Ein Pixar-Film mit einem einzigartigen Zeichenstil? Ich bin im siebten Himmel”, schreibt @FlameWorksStudio. Auch @tylerplayz-robloxmore6964 findet: „Die handgezeichneten 3D-Animationen von Pixar sind genau das, was wir gebraucht haben.“

Auch MeinMMO-Redakteurin Caro freut sich über den frischen Wind von Gatto:

Caro hat ein Studium in Game Art & Animation absolviert und liebt Animationsfilme und Spiele mit kreativen Artstyles und Ansätzen. Was das Genre betrifft, kann man sie mit verschiedenen Animationsstilen abholen, von traditionell handgezeichnetem 2D über verschiedene 3D-Interpretationen und auch Stop-Motion.

Während der erste Trailer zu Gatto mich als bekennenden Katzenfan und Animationsenthusiasten sehr neugierig gemacht hat, entwickelt sich diese Neugier beim öfteren Schauen und weiteren Infos immer mehr zu wahrer Vorfreude.

Bei Gatto befindet sich nämlich Enrico Casarosa in der Regie, der mich bereits mit dem Pixarfilm Luca vollends verzaubern konnte. In dem Film zeigte er bereits, dass er durch das Setting und die Liebe zum Detail sehr immersive und liebevoll gestaltete Orte schaffen konnte. Rein zufällig spielen die Geschichten beider Orte auch in Italien, weshalb ich mir sicher bin, dass mich Gatto zumindest durch seine Atmosphäre catchen kann.

Während Disney ein Teil meiner Kindheit war, hat das Unternehmen mich durch vielerlei Entscheidungen verloren: Gefühlt jeder zweite Film ist ein schnelles Live-Action-Remake eines eigentlich so geliebten Films, der leider trotzdem irgendwie durch die Massen an Familien in Kinos so viel Geld einspielt, dass sich da vermutlich nicht so schnell etwas ändern wird.

Gatto macht mir jedoch Hoffnung, dass er erfolgreich genug sein kann, um hoffentlich mehr neue Original-Animationsfilme in Produktion zu rufen. Wenn nicht durch das positive Feedback, dann zumindest durch die fette Kohle, die er einspielen könnte.

Was haltet ihr von dem Teaser und Gatto als neuem Pixarfilm? Wollt ihr ihn euch auch ansehen? Oder seid ihr absolut keine Katzenmenschen und dann frage ich mich … wie?

Familien und Kinder sind verdammt starke Kinogänger, weshalb die Top 10 der Kinocharts oftmals auch dementsprechend aussehen, wie auch im Jahr 2024: Ein Film war 2024 größer als Dune und Deadpool und eure Kinder wird es freuen