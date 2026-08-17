Der 11-jährige Ash trägt seine Pokémon durch die Gegend, dabei sind sie schwerer als er selbst

Ash Ketchum ist wohl einer der buffsten 11-jährigen Jungen, die es in der Welt von Pokémon gibt. Und zwar nicht nur als Trainer, sondern auch durch reine Muskelkraft. Teilweise trägt er nämlich problemlos Pokémon in seinen Armen, die schwerer sind als er selbst.

Was wird beim Anblick von Ash und seinen Pokémon ignoriert? In verschiedenen Episoden des Pokémon-Animes ist Ash zu sehen, wie er verschiedene seiner Pokémon auf dem Arm hält, ganz prominent sein Pikachu, das er häufig auf der Schulter spazieren trägt.

Wie beeindruckend das ist, fällt jedoch erst auf, wenn man berücksichtigt, wie schwer seine Freunde eigentlich sind. Sein Pikachu wiegt mal eben 6 kg – absolut machbar, aber auf Dauer doch eine ordentliche Belastung.

Doch das gehört sogar zu den leichteren Pokémon seines Teams.

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Ash stemmt mehr Kilo, als ein 11-jähriger Junge selbst wiegt

Wie stark ist Ash Ketchum? Ein TikToker und Gym-Gänger hat anhand einer Art Selbsttest am eigenen Leib getestet, wie viel Gewicht Ash tragen kann und muss, wenn er seine Pokémon hochhebt.

Das Pikachu ist dabei tatsächlich einer der entspannteren Kandidaten. Doch da gibt es auch noch Pokémon wie Dartignis mit 16 kg, Tauboga mit 40 kg und auch ein Larvitar mit schlappen 50 kg.

Das ist mehr, als ein durchschnittlicher 11-jähriger Junge mit knapp 40 kg selbst wiegt (Quelle: Robert Koch Institut).

Hier könnt ihr sehen, wie selbst der trainierte Fitnessfan herausgefordert wird:

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Welches Pokémon ist jedoch ein wahrer Brummer? In dem Video des TikTokers ist auch das Pokémon Cosmovum zu sehen, die Zwischenentwicklung von Cosmog und Solgaleo, beziehungsweise Lunala. Das kleine 10 cm große Cosmovum wiegt sage und schreibe eine ganze Tonne (!) … und liegt tiefenentspannt in Ash Ketchums Händen.

Da muss man jedoch sagen, dass Cosmovum schweben kann. Also egal, wie schwer es vielleicht sein mag: Solange es schwebt, könnte es auch von einem deutlich schwächeren Kind gehalten werden – zumindest, bis es irgendwann wirklich zu müde zum Schweben wird.

Seid ihr auch so überrascht, wie stark Ash aus Pokémon tatsächlich ist? Oder findet ihr eher die Gewichte der eigentlich kleinen Pokémon beeindruckender? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

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