Ein Streamer hat zwei RTX 5090 für 30.000 US-Dollar gekauft, 48 Stunden später ist eine bereits geschmolzen

Ein Nutzer kauft zwei teurer Grafikkarten, wenig später ist eine bereits kaputt. 150 °C sind selbst für eine RTX 5090 zu viel und bringt Plastik zum Schmelzen. Ein Problem, das nicht zum ersten Mal auftritt.

Was genau ist passiert? Ein chinesischer Streamer wollte wohl Nvidias neues DLSS 5 NR vorführen und kaufte dafür zwei RTX-5090-Karten für insgesamt 30.000 US-Dollar. Da die Karten in China offiziell nicht verkauft werden, da es Verkaufsverbote vonseiten der USA gibt, dürfte er sich die Karten über Umwege gekauft haben, was den hohen Preis erklärt.

Bereits nach 48 Stunden aktivem Testen von DLSS 5 NR fiel die erste der beiden Grafikkarten aus. Das berichtet das Magazin GameGPU, welches sich wiederum auf den X-Post von PirateNation beruft.

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Hohe Leistungsaufnahme bringt RTX 5090 zum Schmelzen, die Probleme sind schon länger bekannt

Was ist das Problem? DLSS 5 sorgt für eine sehr hohe Leistungsaufnahme der Grafikkarte. Hier werden dann wohl schnell Werte von über 600 Watt erreicht. Und das sorgt wiederum dafür, dass sich der Stromanschluss der Grafikkarte enorm erhitzt.

Eine thermische Analyse zeigte, dass die Temperaturen der 16-Pin-Anschlüsse mit DLSS 5 NR von 91,7 °C auf über 150 °C angestiegen sein sollen. Diese extreme Hitze ließ dann wohl die internen Pins des Anschlusses miteinander verschmelzen.

Ist das Problem bekannt? Ja, es ist schon länger bekannt, dass die RTX-5090-Grafikkarten Probleme mit der Leistungsaufnahme und ihrem Stromanschluss haben. Erst kürzlich schmolz eine RTX 5090 bei einem Nutzer im Leerlauf durch. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind das immerhin mehrere tausend Euro Sachschaden, die dabei entstehen.

Nvidia selbst hatte sich zu den Problemen geäußert und erklärt, dass es weder an der Grafikkarte noch an der Leistungsaufnahme liege, sondern dass in den meisten Fällen die Nutzer für die Probleme verantwortlich seien, weil sie die Kabel zu stark biegen würden. Bei der RTX 5090 hatte man den Anschluss aber etwas angepasst, um Probleme zu verhindern.

DLSS 5 funktioniert dank eines Entwicklers auf einer AMD-Grafikkarte. Der Entwickler hat in den vergangenen Wochen viel Arbeit in die Software gesteckt, darunter massive Verbesserungen bei der Performance. Die Leistung des Entwicklers ist mehr als beeindruckend, er hat aber sein Ziel noch nicht erreicht: Eine AMD-Grafikkarte schafft mit DLSS 5 in Cyberpunk 2077 75 FPS, die Arbeit des Entwicklers dahinter ist beeindruckend