Spieler warten 3 Jahre lang auf ein Cyberpunk-Spiel auf Steam, das schockiert jetzt vor allem mit schwacher Performance

Nach 3 Jahren ist Nivalis Nights erschienen. Doch das Spiel enttäuscht mit einer durchwachsenen Performance. Der Entwickler hat sich bereits gemeldet und verspricht Besserung.

Um welches Spiel geht es? Es geht um das Spiel Nivalis Nights, welches am 29. September 2026 offiziell auf Steam erschienen ist. In dem Spiel mit Cyberpunk-Setting baut ihr ein Nudel-Restaurant auf und erkundet eine große Stadt. MeinMMO hatte das Spiel bereits 2023 ausführlicher vorgestellt, wo es offiziell angekündigt wurde. Seitdem warten Spieler darauf, es endlich zocken zu können.

Doch das Spiel hat jetzt zum Release mit großen Performance-Problemen zu kämpfen. Einige Spieler erklären, die Performance sei schlechter als in Cyberpunk 2077 mit aktiviertem Raytracing.

Schwächere Performance als das berüchtigte Cyberpunk 2077

Wie schlimm steht es um das Spiel? Die Steam-Bewertungen sind „größtenteils positiv“ (73 % bei 1.100 Bewertungen) und die Mehrheit der kritischen Stimmen bezieht sich auf die durchwachsene Performance. Ein Problem scheint vor allem zu sein, wenn viele NPCs im Spiel unterwegs seien. Selbst auf starken PC-Systemen mit RTX 5080 brechen die FPS derzeit wohl stark ein. So schreibt jemand auf Steam, der dort in seinen Gerätespezifikationen eine RTX 5080 hat:

Tatsächlich habe ich in Cyberpunk 2077 mit aktiviertem Path Tracing eine höhere Bildrate als in diesem Spiel, wenn ich in eine Richtung schaue, in der sich mehr als 5 NPCs befinden.

Cyberpunk 2077 gilt für Performance oft als Gradmesser, da das Action-Spiel von CD Project Red als Leistungsfresser gilt.

Hat der Entwickler reagiert? Ja, der Entwickler hat sich unter mehreren Bewertungen gemeldet und erklärt, dass man die Probleme im Auge habe und sich mit höchster Priorität darum kümmern wolle. So heißt es:

Hallo – zunächst einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, eine Bewertung abzugeben. Es tut uns sehr leid, dass du Probleme hast. Wir sind uns bewusst, dass einige Spieler Leistungsprobleme haben, und die Verbesserung der Leistung ist derzeit ein wichtiger Schwerpunkt für das Team.

Habt ihr Nivalis Nights selbst schon getestet? Seid ihr hier auf ähnliche Probleme gestoßen, oder seid ihr davon verschont geblieben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Ein neues Action-Spiel setzt für die beste Grafik eine RTX 5090 voraus. Eine Grafikkarte, für die ihr derzeit 4.500 Euro und mehr zahlen müsst. Viele Spieler verstehen nicht, warum es solche Einstellungen überhaupt gibt, die kaum ein Spieler verwendet, weil sie so teuer ist: Spieler fragen sich, für wen Entwickler ihre Spiele bauen, wenn man mittlerweile eine Grafikkarte für 4.500 Euro braucht, um spielen zu können