Eine starke Marvel-Figur ist seit 4 Jahren verschollen, hatte nur 5 Sekunden im MCU

Die vielen Filme und Serien von Marvel führten bereits einige neue Figuren ein, die noch nicht ganz ihren Weg in den großen MCU-Kosmos gefunden haben. Darunter ist auch der Sohn eines der mächtigsten Helden der Avengers.

Um welche Figur geht es? Am Ende der unter Fans recht kontroversen Serie She-Hulk von 2022 gab es in einer Post-Credit-Szene der letzten Folge eine ziemlich überraschende Enthüllung. Hulk hat einen Sohn, der schon im Teenie-Alter ist.

Dabei stellt er seinen Sohn Skaar ganz normal bei einer Grill-Party vor – für ganze 5 Sekunden. Danach blieb es sehr ruhig um das weitere Familienmitglied, obwohl er für die Avengers wohl eine gute Hilfe sein könnte.

Ob die grüne Familie in Avengers: Doomsday auftauchen wird, ist noch unbekannt:

Video starten Avengers: Doomsday zeigt im ersten Trailer die X-Men und den großen neuen Oberschurken Autoplay

Hulks Aufenthalt auf dem Planeten Sakaar

Woher kommt dieser Sohn? Eine der wichtigsten Storylines des grünen Avengers in den Comics ist Planet Hulk und die Fortsetzung World War Hulk. Nachdem er von Doctor Strange und den anderen Illuminati ins All geschossen wurde, landete er auf dem Planeten Sakaar. Dort rebellierte er mit anderen Kämpfern gegen den Herrscher des Planeten und verliebte sich in Caiera, ein Mitglied der Shadow People (zu Deutsch: Schattenmenschen).

Hulk schaffte es, selbst zum König des Planeten zu werden, und zusammen mit der schwangeren Caiera war eigentlich alles gut. Doch das Raumschiff, mit dem er ankam, explodierte und tötete fast alle Lebewesen in der Nähe, auch die schwangere Caiera. Wütend und fälschlicherweise überzeugt, dass die Illuminati schuld waren, machte er sich mit seiner Truppe auf, die Erde anzugreifen und sich zu rächen.

Was Bruce Banner aber nicht wusste: Caiera nutzte ihre Kraft, um ihr Kind zu retten. Nach ihrem Tod überlebte ein Kokon von Skaar (und der andere Sohn Hiro-Kala). Skaar überlebte und wuchs ziemlich schnell heran. Wie sein Vater ist auch Skaar grün und hat die Fähigkeiten der Gamma-Strahlung: Er ist also unfassbar stark und wird durch Wut noch stärker. Zudem hat er die Fähigkeiten seiner Mutter, die als Old Power (zu Deutsch: alte Macht) bezeichnet werden. Damit kann er etwa die Erde oder Lava kontrollieren und er hat eine besondere Verbindung zum Planeten Sakaar.

Im Comic Skaar: Son of Hulk Nr. 12 im Jahr 2009 traf er dann zum ersten Mal auf seinen Vater auf der Erde, den er eigentlich töten wollte. Doch Skaar war enttäuscht, seinen Vater zu sehen, der nicht viel Intelligenz besaß und nicht der Held war, den seine Mutter beschrieben hatte. Anfangs noch ein Anti-Held entwickelte sich Skaar zu einem der Guten, der Captain America etwa half, die Dark Avengers zu unterwandern.

Doch was ist eigentlich mit Skaar im MCU?

Das Cover von Skaar: Son of Hulk Nr. 12 aus dem Jahre 2009 (Bildquelle: Marvel.com)

Hulk und seiner Familie im MCU

Wie steht es aktuell um Skaar im MCU? Nach seinem ersten Auftritt in She-Hulk blieb es erstmal sehr ruhig um Skaar im MCU. Es gab keine weiteren Auftritte, aber ebenso nicht von She-Hulk. Der letzter Auftritt des grünen Wüterichs war in Spider-Man: Brand New Day im Jahr 2026. Das Besondere an dem Film ist aber, dass er plötzlich nicht mehr seine smarte Form hat, die er in Avengers: Endgame erhielt, sondern seine Wut mit einem Gadget unterdrückt – Das spricht gegen seine Variante in der Serie.

Immerhin muss man Regisseur Destin Daniel Cretton lassen, dass er ihn nicht gänzlich vergessen hat. In Spider-Man: Brand New Day soll man ein Bild von Skaar auf dem Schreibtisch von Bruce Banner entdecken können. Zumindest sagte er im Interview mit The Wrap (Paywall), nachdem er auf das Foto angesprochen wurde: Ich freue mich, dass die Leute es entdecken.

Ob Skaar in Zukunft noch vorkommen wird, ist aber unklar. Für Avengers: Doomsday sind weder er noch She-Hulk bestätigt.

Abseits davon geht Marvel aber auch recht spärlich mit dem Muskelprotz um. Die Planet-Hulk-Story wurde in Thor: Tag der Entscheidung nur leicht angedeutet und nicht mal Caiera hat einen Auftritt im MCU spendiert bekommen. Sollte man ihm doch einen Solo-Film geben, müsste man entweder einen Film mitten in der MCU-Timeline erzählen oder zumindest aufgreifen, was dem Hulk so passiert ist – Das ist wegen der Rechtelage aber schwierig, wie selbst Mark Ruffalo weiß.

Es ist also auch nicht unwahrscheinlich, dass seine Vergangenheit gar nicht genutzt wird und auch sein Sohn in Vergessenheit gerät. Aber wer weiß, vielleicht hilft Skaar den Avengers ja doch noch, wenn Doomsday am 16. Dezember 2026 erscheint.

Was haltet ihr von Skaar? Hättet ihr ihn gerne im MCU oder seid ihr wie viele andere Zuschauer auch keine Fans von She-Hulk? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zum Wüterich lest ihr hier: Alle kennen den Hulk, doch kaum einer weiß, was der Marvel-Held wirklich ist