Marvel ignoriert eine kontroverse Serie aus dem MCU, macht Hulk wieder zum wilden Monster

Fans des wilden, entfesselten Hulk dürfen sich freuen: Der nächste Film mit Spider-Man in der Hauptrolle bringt eine frühere Version des grünen Monsters zurück, und scheint eine kontroverse MCU-Serie damit zu ignorieren.

Am 17.06. wurde ein neuer Trailer für den kommenden MCU-Film Spider-Man: Brand New Day veröffentlicht. Darin ist neben Protagonist Peter Parker auch Bruce Banner zu sehen.

In einer Szene des Trailers ist zu sehen, wie Bruce Banner Peter Parker ein Gerät am Arm zeigt und sagt: „Wenn Sie mich ohne dieses Ding sehen, rennen Sie.“

Bei dem Gerät, das Banner am Arm trägt, handelt es sich um einen Inhibitor, der verhindern soll, dass er sich in Hulk verwandelt. Eigentlich wäre das Fehlen des Inhibitors kein großes Problem, zumindest wenn man sich anschaut, wie das MCU in den letzten Jahren, besonders aber in der Serie She-Hulk damit umgegangen ist.

MeinMMO-Autorin Johanna freut sich aus einem besonderen Grund auf den Film. Hier seht ihr den neuen Trailer, in dem auch Hulk seinen Auftritt hat:

Video starten Spider-Man trifft auf Hulk im Trailer zu Brand New Day Autoplay

Das Monster kehrt zurück

Was verändert der neue Film? In She-Hulk ist zu sehen, dass der Inhibitor zwar dafür sorgt, dass sich Banner nicht in Hulk verwandelt, passiert es aber trotzdem, ist das nicht so schlimm.

Denn seine Persönlichkeit und Intelligenz bleiben erhalten, und anstatt nur auf wilde Zerstörung aus zu sein, spricht er in gewohntem Ton.

Schon in vorherigen Filmen wie Avengers: Endgame gab es Smart-Hulk, eine Vermischung aus dem Körper von Hulk und dem Bewusstsein von Bruce Banner. Auch diese Version war vergleichsweise gezähmt.

Das Regelwerk aus She-Hulk wird in Spider-Man: Brand New Day aber anscheinend aus dem Fenster geworfen. Denn später im Trailer sieht man, wie sich Banner in Hulk verwandelt und alles andere als ruhig und brav ist.

Im Gegenteil: Er baut sich bedrohlich vor Spider-Man auf und löst per mächtigen Zusammenschlagen seiner Hände eine enorme Druckwelle aus, die die Spinne aus der Nachbarschaft wegschleudert.

Was bedeutet das für das MCU? Der neue Film ignoriert die Funktionsweise des Inhibitors, wie er in She-Hulk vorkommt. Das könnte zum einen an der großen, negativen Reaktion auf die Serie liegen – auf Rotten Tomatoes vergaben über 10.000 User lediglich 32 %.

Zum anderen könnte es auch daran liegen, dass auf diese Weise der ungezähmte, vor Wut rasende Hulk zurückkehren kann. Erst in dieser Form wird seine wahre Macht entfesselt. Gehört ihr zu den Fans, die genau diese Version des Charakters bevorzugen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn Spider-Man: Brand New Day am 30. Juli 2026 in Deutschland erscheint, wissen wir, ob Hulk mit der Spinne den Boden aufwischt. Er selbst ist zwar ein mächtiger Charakter, doch gegen bestimmte Figuren hatte er das Nachsehen. Wer genau ihm überlegen war, lest ihr auf MeinMMO: 10 Charaktere, die Hulk im Kampf besiegt haben