Diablo 4 hat mit nur einer Season das zunichtegemacht, was Spieler an Lord of Hatred besonders geliebt haben

Lord of Hatred, die zweite Erweiterung von Diablo 4, bekam viel Lob aus der Community. Eine Season später empfinden Spieler ausgerechnet das Wichtigste im ARPG als rückschrittlich.

Die Erweiterung „Lord of Hatred“ erschien Ende April 2026 zusammen mit Season 13 und brachte neue Inhalte zu Diablo 4, darunter:

Den Horadrimwürfel, an dem ihr Ausrüstung, Keys, Sockel-Items und Talisman-Zauber anpassen, modifizieren und herstellen könnt.

Kriegspläne – quasi eine „Playlist“ für eure Endgame-Aktivitäten

Talisman-Zauber inklusive Set-Boni

Zwei neue Klassen (Warlock und Paladin) sowie eine neue Region.

Besonders der Horadrimwürfel kommt gut an, da er Flexibilität beim Crafting bietet und beim gezielten Farmen starker Items hilft. Die Spieler hatten Spaß daran, die Rezepte des Würfels auszuprobieren und starke Items zu bauen. Die Itemization, also das Item-System, schien auf einem guten Weg zu sein.

Was wurde dann zunichtegemacht? Ende Juni 2026 erschien Season 14 und brachte „Mythic 3.0“ zu Diablo 4. „Mythisch“ war damit keine Seltenheitsstufe mehr, sondern eine veränderbare Gegenstandsqualität. Das vergrößerte den Pool an Mythics und versah sie zugleich mit zufälligen Werten, was die Itemization aus Sicht vieler Spieler spürbar verschlechterte.

Während der Horadrimwürfel viel Flexibilität erlaubte, entwerte das neue System die „ikonischen“ Mythics, kritisieren Spieler auf Reddit. Das Gameplay habe sich erneut darauf verlagert, dieselben Mythics zu farmen, oder sie zu craften und auf RNG zu hoffen, was zu Monotonie und weniger Vielfalt bei den Builds führte.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

„Ich würde im Grunde am liebsten zu Season 13 zurückkehren“

Auch der Diablo-Experte wudijo hat das System auf dem PTR zu Season 15 in einem YouTube-Video analysiert. Da „Mythic 3.0“ Teil des Basisspiels bleibt, fordert er ein erneutes Rework. Seine Kritikpunkte:

Die Grenze zwischen mythischen Gegenständen und normalen Uniques verschwimme, da sich Uniques zu Mythics aufwerten lassen und Mythics in nicht-mythischen Versionen existieren. Und legendäre Items verlieren generell an Wert.

Die Identität von Mythics sei über die letzten Seasons mit diesem neuen System im Grunde aufgelöst worden.

Das System eliminiere gewissermaßen das Build-Crafting, die Entscheidungsfreiheit bei Builds sowie Build-Variationen. Das sei langweilig und nicht kreativ, da quasi alle Builds die gleichen Items nutzen. Während vorher die meisten Builds die gleichen 3 bis 4 Items verwendeten, seien es jetzt 5 bis 6.

Da einige Werte auf Mythics zufällig sind, müsse man viele Versionen farmen oder Werte rollen, bis das Item zum Build passt.

Man sitze im „ewigen Boss-Gefängnis“, um dort Mythics zu farmen, da sie außerhalb davon schlichtweg viel zu selten droppen.

Generell fehle der Dopamin-Kick, wenn buchstäblich jedes Item in einer mythischen Version droppen kann. Davor droppte ein mythischer Ring und man wusste, dass es sich um den „Ring der Sternenlosen Himmel“ handelte. Das Gefühl fehle jetzt, da es im Grunde jeder einzigartige Ring sein kann.

Das Fazit des Experten ist, dass sich Loot schlichtweg nicht mehr nach Spaß anfühle, da der Dopamin-Kick fehle. Er würde im Grunde gerne zu Season 13 zurückkehren, also vor „Mythic 3.0“.

Seiner Meinung nach sollte man die Drop-Raten für Mythics außerhalb von Boss-Kämpfen anheben, um Spieler aus dem „Boss-Gefängnis“ zu befreien. Ikonische Mythics, die bisher wenig genutzt werden, sollten verbessert werden, damit sie spannender und Build-definierend werden.

Auch kritisiert er den 30%-Bonus von Mythics. Da mythische Items ohnehin schon garantierte Max-Rolls auf allen Stats haben, reiche das bereits aus, um sie wertvoll zu machen, ohne normale Uniques komplett zu entwerten.

Wie steht ihr zur aktuellen Itemization in Diablo 4? Wünscht ihr euch den Stand von Season 13 vor „Mythic 3.0“ zurück oder passt das neue System für euch? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren!

Season 15 startet voraussichtlich am 15. September 2026 und bringt frischen Content ins ARPG. Darunter befinden sich auch einige alte, legendäre Items, die es zuvor schon in den Vorgängern gab. Eines davon ist ein Ring, der vor allem den Veteranen unter euch ein paar üble Flashbacks verpassen dürfte.