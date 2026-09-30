Aion 2: Ändert sofort beim Start diese 14 Einstellungen für eine bessere Spielerfahrung

Die Standardeinstellungen von Aion 2 sind teils nur schwer nachzuvollziehen. Wir empfehlen euch daher, einige der Optionen sofort zum Start anzupassen, damit ihr mehr Spaß in Atreia habt.

Welche Optionen soll ich anpassen? Aion 2 ist ein MMORPG, das mit seinen hübschen, aber auch teils sehr grellen Grafikeffekten schnell die Übersicht rauben, den Augen körperliche Schmerzen zufügen oder die Performance in den Keller drücken kann. Die folgenden Optionen schützen eure Sehnerven und liefern in Kämpfen mehr Übersicht.

Optionen für Grafik und Anzeigen

Um störende weiße Blitze beim Teleportieren zu vermeiden, stellt ihr in den Einstellungen unter Grafik die „Teleport-Effektfarbe“ von „Hell“ auf „Dunkel“. Tipp: Direkt über der „Teleport-Effektfarbe“ könnt ihr es aktivieren, dass eure Waffe auch außerhalb der Kämpfe angezeigt wird. So machen die Charaktere gleich viel mehr her, finden wir.

Deaktiviert dort außerdem die Option „Weltkarten-Übergangseffekte anzeigen“, um die Animation beim Öffnen der Karte angenehmer zu machen.

Ebenfalls unter „Grafik“ findet ihr die Option „UI-Skalierung“. Wenn ihr diese von Mittel auf eine niedrigere Einstellung ändert, verkleinert ihr alle UI-Elemente. Dazu gehören auch die extrem aufdringlichen Schadenszahlen.

Wenn ihr diese komplett deaktivieren möchtet, müsst ihr zu Detailsanzeige / Schwebetext wechseln und dort die entsprechenden Anzeigen ausstellen.

Fürs Auge und die Übersicht hilfreich ist zu guter Letzt eine niedrigere „Effekt-Qualität“, die ihr ebenfalls unter Grafik / Optimierung runterstellen könnt. Schaltet ihr jetzt noch weiter unten die „Darstellung der Partikeleffekte von Spielern“ von „Jeder“ auf nur die eigenen Effekte, hilft das ebenfalls und verbessert die Performance des Spiels.

Wechselt schließlich noch zu Detailsanzeige / Allgemein, um unter Pets die Option „Zeig die Pets von anderen Spielern an“ zu deaktivieren.

Video starten Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet Autoplay

Optionen fürs optimale Anvisieren

Außerdem gibt es diverse Optionen, die euch auch in hektischen Situationen dabei helfen, stets das richtige Ziel ins Visier zu nehmen. Die Standardeinstellungen können hier teils nach hinten losgehen.

Wichtig für Nahkämpfer: Wechselt unter Kampf / Interagieren die Option „Hauptziel bei Angriff festlegen“ von Ein auf Aus. Das erlaubt es euch, schneller zwischen Zielen hin und her zu wechseln, da ihr diese mit einem Angriff nicht mehr fest anvisiert. Wollt ihr den Hard-Lock auf einem Ziel aktivieren, etwa bei Bossen, könnt ihr einfach Tab drücken.

Wechselt unter Kampf / Interagieren die Option „Hauptziel bei Angriff festlegen“ von Ein auf Aus. Wichtig für Fernkämpfer: Wechselt unter Kampf / Interagieren die Option „Automatische Zielwahl bei Fähigkeitsnutzung“ von Aus auf Ein. Das Bekämpfen und Farmen von Monstern in der offenen Welt wird so für Fernkämpfer ein Kinderspiel, da ihr schnell und effizient die feindlichen Ziele in eurer Nähe attackiert.

Wechselt unter Kampf / Interagieren die Option „Automatische Zielwahl bei Fähigkeitsnutzung“ von Aus auf Ein. Geht zu Kampf / Zielsuche / Detaillierte Zielsuche und wechselt die Option dort auf Prioritätenrangfolge. Priorisiert dann die Option „Feindliche Spieler“ auf den höchsten Platz. Ansonsten kann es euch in hektischen PvEvP-Situationen beim Zielwechsel via Tab-Taste passieren, dass ihr Monster statt Fraktionsgegner anvisiert.

Ändert dort außerdem die Option „Bevorzugte Suchrichtung“ von „Keine“ auf „Kamerfront“, damit ihr Ziele in Blickrichtung anvisiert.

Mehr zu Aion 2 erfahrt ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO:

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Optionen für wichtige Tastenkürzel

Mit zwei weiteren Anpassungen fällt euch die Steuerung leichter:

Unter Tasten-Einstellung / Allgemein solltet ihr zuerst die Tastenkürzel für das Hochfliegen und Runterfliegen anpassen, da niemand im Fluggetümmel STRG+R oder STRG+F drücken möchte.

Ebenfalls unter „Allgemein“ legt ihr etwas weiter unten ein Tastenkürzel für Makros fest, damit ihr euer Makro per Knopfdruck auslösen könnt. Mehr zu Makros erfahrt ihr hier: Aion 2: Makro – Dieser Trick steigert sofort euren Schaden, während ihr nur 2 Tasten gedrückt haltet

Assassinen, aufgepasst!

Bonus-Tipp für Assassinen: Die flinken Nahkämpfer machen am meisten Schaden, wenn sie hinter dem Gegner stehen. Wechselt daher unter Detailsanzeige zu Kampf und gebt dort als Orientierungsindikator für Bosse an, dass die Rückseite visuell hervorgehoben werden soll.

Habt ihr noch weitere Tipps und Tricks für den Start ins neue MMORPG von NCSoft? Dann verratet sie uns gerne in den Kommentaren! In einem anderen Guide von uns geht es übrigens um diverse Fehler, die ihr unbedingt vermeiden solltet. Eine gute Ergänzung zu den Tipps hier im Artikel: 11 Fehler, die ihr beim Start in Aion 2 auf jeden Fall vermeiden müsst