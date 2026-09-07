Aion 2: 11 Fehler, die ihr beim Start auf jeden Fall vermeiden müsst

Wer ganz neu mit Aion 2 anfängt, kann sich durch manch einen Fehler das Leben selbst ganz schön schwer machen. MeinMMO hilft euch dabei, diese Fehler zu vermeiden.

Aion 2 ist ein koreanisches MMORPG und setzt daher auf viele unterschiedliche Systeme und Inhalte, die beispielsweise die Progression eurer Charaktere bis tief ins Endgame rein begleiten. Beim freien Herumprobieren könnt ihr dabei in manch eine Falle tappen, die euch viel Zeit oder Ingame-Kohle kosten dürfte.

In diesem Guide möchten wir euch daher die potenziell größten Stolperfallen für den Start vorstellen und euch so kostbare Lebenszeit und hart verdiente Kinah ersparen. Das Ziel: Ihr sollt effizient und frustfrei das Endgame des MMORPGs erreichen und dabei möglichst viel Spaß haben. Wenn ihr weitere Tipps und Tricks habt, die Frust vermeiden können, dann gern ab damit in die Kommentare!

Über unsere Inhaltsangabe erreicht ihr direkt die Tipps, die für euch interessant sind:

Vermeidet diesen Fehler in Aion 2 und wählt die richtige Fraktion / den richtigen Server

In Aion 2 sind die beiden verfeindeten Fraktionen Elyos und Asmodier recht strikt voneinander getrennt. Wer mit seinen Freunden gemeinsam zocken möchte, sollte sich also im Vorfeld auf eine Fraktion sowie einen Server einigen. Spätere Fraktionswechsel oder Servertransfers sind (fürs Erste?) nicht möglich.

Beachtet außerdem, dass die beiden Fraktionen gewisse Eigenheiten und Besonderheiten besitzen. Mehr dazu haben wir euch in einem eigenen Artikel zusammengefasst:

Mehr zum Thema Aion 2 Fraktionen: Elyos oder Asmodier, welche Seite soll ich wählen? von Karsten Scholz

Vermeidet diesen Fehler in Aion 2 und verkauft nicht alles, was euch nicht sofort etwas bringt

Das ist vor allem mit Blick auf das Aufwertungssystem von Aion 2 wichtig. Die Aufwertung von Ausrüstungsteilen sowie Waffen gehört zur Charakterprogression fest dazu. Es ist zwar nervig, wenn grüne oder blaue Upgrade-Fragmente euer Inventar verstopfen, doch braucht ihr davon auch große Mengen.

Da Aufwertungen zunehmend teurer werden und mit steigender Stufe die Chance auf Fehlschläge steigen, ist es anfangs besser, mehrere Gegenstände um jeweils eine Stufe zu steigern, als ein Ausrüstungsteil um mehrere Stufen. Die großen Ausnahmen sind die Verbesserungen eures Gürtels und eures Revelation-Amuletts, weil ihr diese nach ihrer maximalen Aufwertung nicht mehr austauschen werdet – und sie wirken sich direkt auf eure Charakterstärke aus.

Wenn ihr ein Ausrüstungs-Upgrade erhaltet, könnt ihr übrigens das ausgetauschte Teil extrahieren, um so die dort investierten Aufwertungsmaterialien zurückzuerhalten.

ACHTUNG: Kontrolliert vor der automatisierten Extraktion eure Einstellungen und Filter. Wenn ihr aus Versehen ein sehr wertvolles oder starkes Ausrüstungsteil zerstört, bekommt ihr es nicht wieder.

Video starten Aion 2: Road to Global Launch Autoplay

Vermeidet diesen Fehler in Aion 2 und konzentriert euch in der Level-Phase nicht nur auf die effiziente Jagd nach Erfahrung

Wer in Aion 2 möglichst schnell die Maximalstufe 45 erreichen möchte, spielt die Hauptquestreihe. Nur mit dieser kommt ihr aber nicht ans Ziel. Ihr müsst auch andere Inhalte spielen, damit ihr bestimmte Mindestvoraussetzungen für den weiteren Fortschritt erfüllt.

Achtet dabei aber nicht nur auf Inhalte, die euch möglichst viel Erfahrung bringen. Ihr solltet mit Stufe 45 auch ein bestimmtes Itemlevel (1.000) und eine ausreichend hohe Kampfkraft besitzen, um das Finale der Story sowie die ersten Endgame-Inhalte meistern zu können.

Wichtige Ausrüstungs-Upgrades erhaltet ihr beispielsweise über die (grünen) Nebenquests. Macht außerdem regelmäßig Sealed Dungeons sowie Strongholds, da diese euch mit Fortschritten im wichtigen Daevanion-Talentsystem belohnen (und so euren Helden stärken). Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema In Aion 2 schnell leveln – So sammelt ihr möglichst effizient Erfahrung für die Maximalstufe 45 von Karsten Scholz

Vermeidet diesen Fehler in Aion 2 und stürzt euch nicht zu früh aufs Shugo Festival

Das Shugo-Festival aus Aion 2 versorgt euch stündlich mit einer Auswahl an Minispielen, über die ihr euch nützliche Belohnungen verdienen könnt (abhängig von euren Leistungen). Mal meistert ihr Sprungherausforderungen, mal nehmt ihr an einem Rennen teil, beschützt Händler vor Gegnerwellen oder macht bei einem Versteckspiel mit.

Theoretisch könnt ihr an diesen Minispielen auch mit einer niedrigen Charakterstufe teilnehmen. Doch solltet ihr das auf keinen Fall beziehungsweise nur in homöopathischen Dosen tun.

Die Belohnung orientiert sich nämlich an eurem Level. Zudem müsst ihr für jede Belohnung einen Schlüssel abgeben, von denen ihr nur eine begrenzte Anzahl besitzt und die sich nur in einem festgelegten Zeitraum wieder aufladen (Aufladung nach 10 Stunden, nur einmal pro Tag).

Oder anders formuliert: Je mehr Schlüssel euch beim Erreichen der Maximalstufe 45 zur Verfügung stehen, desto besser.

Am verlässlichsten soll übrigens das Minispiel „Not This Tile?“ das mögliche Maximum an Belohnungen gewähren. In dieser Herausforderung für bis zu 6 Spieler sollt ihr euch farblich markierte Felder merken und diese im Anschluss aufdecken. Es braucht nur einen Mitstreiter, der das Minispiel durchschaut hat, und alle anderen können ihm oder ihr einfach hinterherlaufen.

Das Rennen beim Shugo Festival in Aion 2.

Vermeidet diesen Fehler in Aion 2 und wählt die richtigen Dailys

Aion 2 erschlägt euch mit einer Vielzahl an sogenannten Duty-Quests, von denen ihr täglich jedoch nur eine kleine Auswahl machen dürft. Dabei unterscheiden sich die Aufgaben nicht nur in ihrer Art (zum Beispiel: Erledigt einen bestimmten Gegner, besorgt einen vorgegebenen Gegenstand), sondern auch bei ihren Belohnungen.

Wer die täglichen Quests ignoriert oder sich die falschen Aufgaben raussucht, dem entgehen schnell Belohnungen, die besonders wertvoll für den Start in Aion 2 sein können. Hier unsere Empfehlungen:

Sucht euch Duty-Quests, die euch mit einem der limitierten „Key: Hidden Cube (Bound)“ belohnen können. Mit denen lassen sich in der Welt versteckte Würfel öffnen, die euch mit einem ganzen Füllhorn an nützlichen Items versorgen – darunter mit etwas Glück auch Pets, neue Flügel oder besondere Skins.

Wichtig sind außerdem Quests, die euch mit „Fragment: Ariel’s Trace (Bound)“ belohnen können. Aus diesen lassen sich Daevanion-Kristalle herstellen, mit denen ihr auf dem Daevanion-Talentbrett eure Charakterprogression vorantreiben oder im Auktionshaus eine Menge Kinah verdienen könnt.

Wichtig: Je nach Quest unterscheiden sich die Prozentchancen für den Erhalt der jeweiligen Zufallsbelohnungen. Je weiter links eine Belohnung in der Übersicht auftaucht, desto höher die Chance. Ihr könnt den genauen Wert aber auch durch einen weiteren Klick einsehen. Priorisiert also die Quests mit den höchsten Prozentchancen für Schlüssel und Fragmente.

Vermeidet diesen Fehler in Aion 2 und wählt die richtigen Weeklys

In Aion 2 gibt es wöchentliche Aufgaben, die ihr in euren regelmäßigen Spielablauf einbauen solltet:

Besucht in der Hauptstadt eurer Fraktion den Command-Händler und seinen Command-Shop, um dort wöchentlich die dort verfügbaren Schriftrollen zu kaufen.

Im Abyss findet ihr vergleichbare Command-Händler mit eigenen Schriftrollen, und zwar in mehreren Varianten. Wichtig: Die Belohnungen unterscheiden sich nicht! Ihr könnt mit den günstigeren, grauen Schriftrollen also genauso gut Fragmente und Schlüssel farmen wie mit den teureren Versionen.

Die Rollen versorgen euch mit jeweils einer Aufgabe und einem Mix aus Basis-Belohnungen und zufälligen Belohnungen. Auch hier gilt zu Beginn eurer Reise, dass ihr nach den Schlüsseln und den Fragmenten Ausschau halten solltet. Fehlen diese bei den Zufallsbelohnungen, lohnt sich die Investition in eine Neuauswürfelung der Belohnungen.

Auf den koreanischen Servern konnte man sich mit dem Verkauf der Kristalle der Azphel-Fragmente aus der Abyss-Weekly offenbar schnell ein kleines Vermögen verdienen.

Vermeidet diesen Fehler in Aion 2 und macht die richtigen Daily-Dungeons

In Aion 2 erwarten euch beim globalen Release drei unterschiedliche Daily-Dungeons, die ihr in begrenzter Zahl jede Woche abfarmen könnt. Die 3 Dungeons locken dabei mit unterschiedlichen Belohnungen, abhängig von eurer Bewertung:

Daeva Bio-Research Base : belohnt mit Enhancement-Stones für die Aufwertung von Waffen und Rüstungen

: belohnt mit Enhancement-Stones für die Aufwertung von Waffen und Rüstungen Odylium Repository : belohnt mit Pet-Fragmenten für Beschwörung und Aufwertung von Begleitern

: belohnt mit Pet-Fragmenten für Beschwörung und Aufwertung von Begleitern Crobakhi’s Secret Depository: belohnt mit Kinah

So wichtig Kinah in Aion 2 auch ist und so toll es ist, die eigenen Begleiter spürbar zu verbessern: Konzentriert euch anfangs voll auf die erste Variante der Daily-Dungeons! Zum einen, weil sich die Aufwertung eurer Ausrüstung am besten auf euer Itemlevel und eure Kampfkraft auswirkt. Zum anderen, weil ihr unfassbar viele Aufwertungssteine brauchen werdet.

Kinah gebt ihr zwar ebenfalls in großen Mengen aus, doch lässt sich die Ingame-Währung auch gut über alternative Wege farmen, beispielsweise im Abyss. Ändert eure Priorität erst, wenn ihr das Gefühl habt, genug Enhancement-Stones zu besitzen.

Mehr zu Aion 2 und anderen MMORPGs findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO. Hier beispielsweise ein Video, das sich um 26 Fakten dreht, die ihr vor dem Release von Aion 2 wissen solltet:

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Vermeidet diesen Fehler in Aion 2 und macht nicht zu früh die Ascension Trial

Sobald ihr in Aion 2 Maximalstufe 45 und ein Itemlevel von 1.000 oder höher erreicht habt, könnt ihr euch theoretisch erstmals an der Ascension Trial mit dem Namen Forgotten Repository versuchen. Das ist eine Solo-Prüfung, in denen ihr euch auf Zeit gegen Gegnerwellen und Bosse behaupten müsst.

Die Versuche pro Woche sind jedoch begrenzt. Wenn ihr schnell durch die Level-Phase kommt und noch ein paar Tage bis zur wöchentlichen Zurücksetzung Zeit habt, lohnt es sich mehr, den nächsten Itemlevel-Meilenstein von 1.500 anzustreben. Mit diesem könnt ihr dann gleich den Ascension Trial auf dem normalen Schwierigkeitsgrad starten und euch so deutlich bessere Belohnungen verdienen.

Anders sieht das aus, wenn ihr erst kurz vor dem wöchentlichen Reset die Maximalstufe und Itemlevel 1.000 erreicht. Dann ist es besser, das Forgotten Repository auf Leicht zu meistern als es gar nicht zu machen und so eine Belohnungsrunde zu verschwenden.

Vermeidet diesen Fehler in Aion 2 und besucht auch dann den Abyss, wenn ihr ein PvP-Muffel seid

Wer unseren Ausrüstungs-Guide zu Aion 2 gelesen hat, der weiß es bereits: Die Abysspunkte, die ihr euch im Abyss verdienen könnt, sind essenziell, um das Itemlevel ab einem gewissen Punkt effizient auf den nächsten, wichtigen Grenzwert zu bringen.

Die gute Nachricht: Ihr müsst nicht an PvP-Schlachten im Abyss teilnehmen, um euch Abysspunkte für den Kauf von Accessoires oder einer neuen Waffe zu besorgen. Ihr könnt euch Abysspunkte durch Versorgungsaufträge oder durch das Besiegen von PvE-Gegnern im Abyss verdienen. Auch einige tägliche oder wöchentliche Aufgaben, die euch nicht in den Abyss führen, können mit Abysspunkten belohnen. Nutzt das!

Wer im Abyss PvE-Monster kloppt, verdient sich Abysspunkte auch ohne PvP-Teilnahme.

Vermeidet diesen Fehler in Aion 2 und verwechselt nicht Itemlevel und Combat Power

Aion 2 unterscheidet zwischen Itemlevel (Gear Score) und Combat Power. Eure Gegenstandsstufe bildet die Stärke eurer gerade angelegten Ausrüstung (Rüstungsteile, Waffen, Accessoires plus Aufwertungen und gesockelte Steine) ab. Ihr braucht ein Mindest-Itemlevel, um bestimmte Inhalte spielen zu können.

Noch wichtiger ist aber eure Kampfkraft. Die ergibt sich nicht nur aus eurer Ausrüstung, sondern auch aus Systemen wie dem Daevanion-Talentbrett, den Freischaltungen im Pantheon, eurer Sammlung von Arcana-Karten, den Stufen eurer Skills und Stigma-Sockelsteine und besonderen Boni und Effekte von Titeln oder euren Flügeln. Außerdem fällt die Bewertung mit Blick auf eure angedachte Rolle aus und ob euer Build zu dieser Rolle auch passt.

In der koreanischen Community hat sich daher die Combat Power als wichtigster Wert etabliert, wenn es beispielsweise um den Beitritt einer ambitionierten Gruppe oder Gilde geht.

Vermeidet diesen Fehler in Aion 2 und aktiviert Effekte für eure Skills

In Aion 2 könnt ihr eure aktiven Skills verbessern und für diese mehrere Slots sowie eine Auswahl an Effekten freischalten, die anfangs noch gesperrt sind. Was im Interface des MMORPGs etwas untergehen kann: Die Freischaltung alleine reicht nicht, um von den mit der Zeit verfügbaren Boni zu profitieren.

Stattdessen müsst ihr in eurer Skill-Übersicht jedem freigeschalteten Speciality-Slot einen der möglichen Effekte zuweisen. Erst wenn die Slots gemäß eurer Wahl gefüllt sind, wirken die zugewiesenen Effekte. In Korea haben offenbar zahllose Spieler ihre Maximalstufe 45 erreicht, ohne auch nur einen dieser nützlichen Effekte zuzuweisen.