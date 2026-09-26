In einem MMORPG von Amazon könnt ihr jetzt einen 200 Meter großen Koloss herausfordern

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein Koloss von einem Boss, viel Forever und ein beliebtes Event in Eorzea.

Highlights der Woche:

Der Frühstart von Aion 2 steht in der kommenden Woche auf dem Programm. Damit ihr bestmöglich in Atreia losstarten könnt, haben wir für euch eine Reihe von hilfreichen Artikel vorbereitet, die ihr in unserer Guide-Übersicht zu Aion 2 findet. Der Start soll am 30. September übrigens um 15 Uhr erfolgen.

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hat zwei Stunden in den Stresstest von Aion 2 gesteckt. Dabei begeistert sie das Kampfsystem so richtig, obwohl sie als FFXIV-Veteranin damit überhaupt nicht gerechnet hat.

MeinMMO-Dämon Cortyn glaubt zu wissen, was mit World of Warcraft passieren wird, wenn Forever erscheint. Nicht das moderne WoW hat ein Problem, sondern Classic.

Throne and Liberty hat mit Vegamor einen der gewaltigsten Bosse der MMORPG-Geschichte erhalten. 200 Meter soll der Koloss groß sein. Außerdem brachte Update 4.13.0 neue Rezepte und Balancing-Anpassungen. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com. Ein kurzer Trailer auf YouTube stimmt auf den Kampf ein.

Was ist sonst noch passiert? Unser Classic-Enthusiast Karsten hat sich in die Beta von WoW: Forever gestürzt und ist begeistert. Tatsächlich sieht er bislang nur eine Neuerung, die sich als störender Spielspaßverderber entpuppen könnte: das neue Realm-System: Ich liebe WoW Forever schon in der Beta, blicke aber mit Sorge auf eine Neuerung. Alles zu den verfügbaren Regelsets von WoW: Forever und der Wahl des Servers erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ein Video, das sich nur um WoW: Forever und die bis dato bekannten Infos dreht. Schaut gern mal rein:

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Viele Neuigkeiten aus der Beta von WoW: Forever

Das passierte bei WoW Forever:

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Am 20. Oktober 2026 erhält Aion ein Reforged-Update, das euch unter anderem neue Auto-Hunt-Server und viele Gameplay-relevante Änderungen spendieren soll. Die Details sowie die Vorabregistrierung findet ihr auf plaync.com.

Auf Steam ist mit Laryen ein isometrisches 2.5D-MMORPG erschienen, das euch als Cyborg Roboter und Drohnen jagen lässt. Es ist kostenlos spielbar, konnte bislang aber kaum Spieler auf die Server locken.

Der MMORPG-Oldie Trove hat sein PvP-System umgekrempelt. Alle Infos findet ihr auf trovegame.com.

EVE Online hat das Update Cradle of War erhalten. Ansiblex-Sprungbrücken nutzen jetzt Energiespeicherladung, Piratenaufstände breiten sich schneller aus, Wurmloch-Kampfgebiete wurden modernisiert und Schiffe in ganz New Eden angepasst. Die Patch Notes? Auf eveonline.com.

In Star Trek Online könnt ihr seit dem 22. September die Episode „Die Stadt am Rande des Nichts“ spielen. Freut euch auf viele Spocs. Außerdem gibt es ein Einsatzkommando, Prüfungen, Events … die Details findet ihr auf playstartrekonline.com.

Die Entwickler von RuneScape haben in dieser Woche eine Vorschau auf Havenhythe veröffentlicht und ihre Pläne für kaufbare Items vorgestellt. Wo? Auf runescape.com.

Die Entwickler von Herr der Ringe Online haben das neue Nachbarschaftssystem noch einmal genauer vorgestellt, das mit der nächsten Erweiterung kommen soll. Schaut dafür bei lotro.com vorbei.

Am 14. Oktober erscheint für Dungeons & Dragons Online das neue Update The Court of Strahd. Die ersten Details zu den neuen Inhalten findet ihr auf ddo.com.

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen