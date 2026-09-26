In einem MMORPG von Amazon könnt ihr jetzt einen 200 Meter großen Koloss herausfordern

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein Koloss von einem Boss, viel Forever und ein beliebtes Event in Eorzea.
Highlights der Woche:
- Der Frühstart von Aion 2 steht in der kommenden Woche auf dem Programm. Damit ihr bestmöglich in Atreia losstarten könnt, haben wir für euch eine Reihe von hilfreichen Artikel vorbereitet, die ihr in unserer Guide-Übersicht zu Aion 2 findet. Der Start soll am 30. September übrigens um 15 Uhr erfolgen.
- MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hat zwei Stunden in den Stresstest von Aion 2 gesteckt. Dabei begeistert sie das Kampfsystem so richtig, obwohl sie als FFXIV-Veteranin damit überhaupt nicht gerechnet hat.
- MeinMMO-Dämon Cortyn glaubt zu wissen, was mit World of Warcraft passieren wird, wenn Forever erscheint. Nicht das moderne WoW hat ein Problem, sondern Classic.
- Throne and Liberty hat mit Vegamor einen der gewaltigsten Bosse der MMORPG-Geschichte erhalten. 200 Meter soll der Koloss groß sein. Außerdem brachte Update 4.13.0 neue Rezepte und Balancing-Anpassungen. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com. Ein kurzer Trailer auf YouTube stimmt auf den Kampf ein.
Was ist sonst noch passiert? Unser Classic-Enthusiast Karsten hat sich in die Beta von WoW: Forever gestürzt und ist begeistert. Tatsächlich sieht er bislang nur eine Neuerung, die sich als störender Spielspaßverderber entpuppen könnte: das neue Realm-System: Ich liebe WoW Forever schon in der Beta, blicke aber mit Sorge auf eine Neuerung. Alles zu den verfügbaren Regelsets von WoW: Forever und der Wahl des Servers erfahrt ihr in unserer Übersicht.
Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ein Video, das sich nur um WoW: Forever und die bis dato bekannten Infos dreht. Schaut gern mal rein:
Viele Neuigkeiten aus der Beta von WoW: Forever
Das passierte bei WoW Forever:
- Twinks lohnen sich in WoW: Forever. Denn es gibt ein System, mit dem ihr euren ganzen Account aufwerten könnt: das Vermächtnis.
- Schon in der Beta von WoW Forever zeichnet sich ab, dass viele auf die Rollenspiel-Welt „fliehen“ werden. Doch die RP-Fans haben ein Anliegen.
- Es gab einige Kritikpunkte an der Beta von WoW Forever. Nach nur wenigen Tagen zeigen die Entwickler: Sie hören ganz genau zu.
- Bereits die Beta zeigt, wie groß das Interesse an WoW: Forever ist. Unsere Umfrage auf MeinMMO unterstreicht jetzt, dass sich Blizzard im November auf einen gewaltigen Ansturm vorbereiten muss.
- Noch hübschere Grafik in WoW Forever? Mit ein paar Kniffen geht das ganz leicht. Wir zeigen euch, wie ihr es aktiviert.
- Würde das Housing des modernen World of Warcraft nach WoW Forever passen? Die Entwickler überlegen, wie sie das umsetzen können.
- Berufe in WoW Forever sind so mächtig, wie in keiner anderen Version des Spiels. Schon beim Leveln werdet ihr richtig stark.
- In WoW Forever übernimmt man einiges aus dem modernen WoW – aber vieles auch nicht. Um Mobs müsst ihr euch streiten.
- Wer den falschen Namen wählt, verliert den Zugang zu WoW Forever. Die Entwickler kennen da keine Gnade.
- Welt-Buffs waren in WoW Classic unerlässlich. Für viele Gruppen galten sie als Pflicht. Doch in WoW Forever wird es sie in dieser Form nicht geben.
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Hexenmeister in World of Warcraft erleben gerade etwas ganz Neues: Sie können einen hübschen Dämon an ihrer Seite haben, ohne ausgelacht zu werden.
- Der YouTuber und Streamer Gronkh ist „einer von uns“ – denn er hat eine lange Geschichte mit World of Warcraft.
- Es gab diese Woche eine Reihe von Hotfixes für WoW, die sich vor allem um die Klassen-Balance drehen. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite.
- In Final Fantasy XIV läuft vom 24. September bis zum 13. Oktober das Kollaborations-Event „FINAL FANTASY XIV & FINAL FANTASY XV“. Im Zuge des Ereignisses könnt ihr euch eines der coolsten Mounts von Eorzea erspielen. Mehr Details erfahrt ihr auf der offiziellen Sonderseite des MMORPGs.
- Spielt am 10. November die Beta der neuen WvW-Grenzlande-Karte in Guild Wars 2. Die Details erfahrt ihr auf guildwars2.com.
- The Elder Scrolls Online hat das Ereignis „Tamriels Hohe See“ aus Saison 1 im Detail vorgestellt. Es geht in die Tiefen des Ozeans. Die Details erfahrt ihr auf elderscrollsonline.com. Das Event startet am 30. September und läuft bis zum 14. Oktober.
- Das wöchentliche Update für Black Desert darf natürlich auch nicht fehlen. Euch erwarten Verbesserungen des Komforts für Schiffe und den Warentausch. Die Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Am 20. Oktober 2026 erhält Aion ein Reforged-Update, das euch unter anderem neue Auto-Hunt-Server und viele Gameplay-relevante Änderungen spendieren soll. Die Details sowie die Vorabregistrierung findet ihr auf plaync.com.
- Auf Steam ist mit Laryen ein isometrisches 2.5D-MMORPG erschienen, das euch als Cyborg Roboter und Drohnen jagen lässt. Es ist kostenlos spielbar, konnte bislang aber kaum Spieler auf die Server locken.
- Der MMORPG-Oldie Trove hat sein PvP-System umgekrempelt. Alle Infos findet ihr auf trovegame.com.
- EVE Online hat das Update Cradle of War erhalten. Ansiblex-Sprungbrücken nutzen jetzt Energiespeicherladung, Piratenaufstände breiten sich schneller aus, Wurmloch-Kampfgebiete wurden modernisiert und Schiffe in ganz New Eden angepasst. Die Patch Notes? Auf eveonline.com.
- In Star Trek Online könnt ihr seit dem 22. September die Episode „Die Stadt am Rande des Nichts“ spielen. Freut euch auf viele Spocs. Außerdem gibt es ein Einsatzkommando, Prüfungen, Events … die Details findet ihr auf playstartrekonline.com.
- Die Entwickler von RuneScape haben in dieser Woche eine Vorschau auf Havenhythe veröffentlicht und ihre Pläne für kaufbare Items vorgestellt. Wo? Auf runescape.com.
- Die Entwickler von Herr der Ringe Online haben das neue Nachbarschaftssystem noch einmal genauer vorgestellt, das mit der nächsten Erweiterung kommen soll. Schaut dafür bei lotro.com vorbei.
- Am 14. Oktober erscheint für Dungeons & Dragons Online das neue Update The Court of Strahd. Die ersten Details zu den neuen Inhalten findet ihr auf ddo.com.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Mit Ashram Online ist ein neues MMORPG auf Steam in den Alpha-Playtest gestartet. Obwohl hinter dem Projekt nur ein einzelner Entwickler steht, sehen die ersten Trailer und Screenshots vielversprechend aus.
- Mit Aion 2 startet bald das größte Themenpark-MMORPG seit Jahren. Der auf das Genre spezialisierte YouTuber Kanon hat bereits 1.000 Stunden mit der taiwanesischen Version verbracht und bewertet Bereiche wie Gameplay, Kampf, Performance und Endgame.
- Für den globalen Start hat NCSoft das Bezahlmodell von Aion 2 angepasst. Doch wie viel Pay2Win steckt jetzt noch drin im MMORPG? Warum nicht ChatGPT für eine vermeintlich objektive Antwort fragen … und die KI enttäuscht nicht!
- Loftia ist ein neues MMO, in dem Spieler gemeinsam eine Welt aufbauen können, die nur von natürlicher Energie abhängig ist. Das Spiel hat endlich verraten, wann es auf Steam erscheinen wird.
- Luat invenglobal.com haben sich die Entwickler von Chrono Odyssey mit externen Experten zusammengetan, um die PC-Optimierung ihres MMORPGs voranzutreiben. In der Beta im Sommer 2025 war die Technik eine von mehreren großen Baustellen.
- Die Early-Access-Version von Soulbound Online hat mit Patch 9 eine neue Arena-Herausforderung und mehr erhalten. Ihr findet die Patch Notes auf Steam.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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