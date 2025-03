Die 10 MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam im März 2025

MMORPGs leben davon, dass es genug aktive Spieler gibt. Ohne sie ist in der Welt nichts los und es fehlt Mitspieler für kompetitive oder kooperative Gruppeninhalte. MeinMMO listet euch deshalb die 10 Online-Rollenspiele mit den aktuell meisten Spielern auf Steam auf.

Wer ein MMORPG, also ein Massively Multiplayer Online Role-Playing Game sein will, braucht eine ausreichend große, gesunde Bevölkerung auf den Servern. Denn ohne dieses Fundament aus aktiven Spielern ist in den oftmals riesigen Welten nichts los. Mit- oder Gegenspieler? Fehlanzeige! Das Genre lebt davon, dass dort der täglich der virtuelle Bär steppt. MeinMMO hat euch im Folgenden die MMORPGs mit den meisten Spielern im März 2025 aufgelistet.

Wie wurde die Liste erstellt? Für die Top 10 kamen die MMORPGs infrage, die in den letzten 30 Tagen die meisten aktiven Spieler auf Steam hatten. Die Zahl berechnet sich daraus, wie viele Spieler im Durchschnitt gleichzeitig eingeloggt waren.

Als Quelle wurde Steam Charts genutzt, die die Daten für die letzten 30 Tage bereitstellt. Es ist nicht bekannt, wie viele Bots sich unter den aktiven Spielern befinden. Da wir die prozentuale Verteilung nicht genau kennen, haben wir alle aktiven Spieler so gewertet, als seien es reale Spieler.

Diese Liste berücksichtigt nicht die Spieler, die sich außerhalb des Steam-Clients einloggen. Die Spielerzahlen dürften bei MMORPGs, die auf mehreren Plattformen erschienen sind und/oder einen eigenen Launcher besitzen, noch höher ausfallen. Da Entwickler aber nur selten konkrete Spielerzahlen veröffentlichen, beschränken wir uns rein auf Steam als Plattform.

Platz 10 – Star Wars: The Old Republic

Setting: SciFi | Entwickler: Bioware | Plattform: PC | Release-Datum: 20. Dezember 2011 | Modell: Free2Play | Bewertung auf Steam: 89 % Positiv | Aktive Spieler: 3.943

Wie viele Spieler hat es auf Steam? In den vergangenen 30 Tagen waren durchschnittlich 3.943 Spieler online. Der Peak aus dieser Zeit liegt bei 7.426 gleichzeitig aktiven Spielern. Das Allzeithoch steht bei 27.416 gleichzeitig aktiven Spielern. Da es für SWTOR auch noch einen eigenen Launcher gibt, dürfte das nur die Spitze des Eisbergs sein.

Was ist das für ein Spiel? SWTOR ist ein stark Story fokussiertes MMORPG im bekannten und beliebten Star-Wars-Universum. Es legt einen starken Fokus auf die Story und fordert moralische Entscheidungen, mit denen man sich wahlweise zur hellen oder zur dunklen Seite der Macht hingezogen fühlt. Die Dialoge sind dabei voll vertont.

Zwar setzt das Spiel auf klassisches Tab-Targeting, versucht dies aber moderner und dynamischer umzusetzen. Neben der Story kann das MMORPG auch mit einem guten Gefährten-System, spannenden Raids im Endgame und PvP-Inhalten überzeugen.

Übrigens: In Star Wars: The Old Republic erschien am 10. Dezember 2024 eines der größten Updates der vergangenen Jahre. Das Spiel hat jetzt eine verbesserte Grafik und die Namen inaktiver Charaktere wurden entfernt.

Für wen lohnt sich das MMORPG? SWTOR spricht Star-Wars-Fans und generell Themepark- und Story-Spieler an. Im Fokus stehen die Geschichte, in die man tief eintauchen kann, ohne zu bezahlen. Das macht SWTOR zu einem guten Singleplayer-MMO. Weiterer Lesestoff: 3 MMORPGs habt ihr 2024 sicher übersehen, dabei lohnt sich der Einstieg jetzt richtig. Mit dabei auch SWTOR.