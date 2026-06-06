Eines der spannendsten neuen MMORPGs 2026 lässt erstmals die Hosen runter, Fans wollen sofort mehr

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein erster Screenshot aus ArcheAge Chronicles, Playtest-Erfahrungen und ein schwieriger Early-Access-Start.
Highlights der Woche:
- Auf den sozialen Plattformen deuten die Entwickler von ArenaNet (Guild Wars, Guild Wars 2) eine große Ankündigung beim Summer Game Fest an. Dass sie an Guild Wars 3 arbeiten, ist ein offenes Geheimnis. Wenn ihr diese Zeilen am Samstag lest, wisst ihr bestimmt bereits, ob die Vorfreude gerechtfertigt war.
- Das nächste Update für World of Warcraft ist schon fast da und hört auf den Namen „Enthüllungen“. Doch bis alle Inhalte spielbar sind, vergehen noch Wochen.
- Camelot Unchained war 13 Jahre lang in der Entwicklung, doch der Early-Access-Start auf Steam war eine echte Bruchlandung.
- Nach der Einstellung des größten Privat-Servers für World of Warcraft Classic Plus hat das Team von Turtle WoW nun verraten, wie es in Zukunft weiter gehen soll: Man möchte ein völlig neues MMORPG entwickeln.
- Auf dem offiziellen X-Kanal von ArcheAge Chronicles gab’s jetzt den allerersten offiziellen Screenshot aus der Fortsetzung von ArcheAge mit Interface. Jetzt wollen die Fans mehr und Gameplay und einen Release-Termin!
Was ist sonst noch passiert? Wir haben die westliche Version von Honor of Kings: World gespielt und dabei durchaus einige Stärken entdeckt, die das MMORPG Lite spielenswert machen. Wir müssen aber auch warnen: Das Spinoff zu Honor of Kings besitzt einige der typischen Eigenheiten und Schwächen asiatischer Online-Rollenspiele, von denen westliche Genre-Fans leicht abprallen könnten.
In WoW startet ikonischer Raid in Orgrimmar
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Auf der offiziellen Webseite von WoW hat Blizzard eine Vorschau zur neuen Questreihe veröffentlicht, in der ihr in Val und Naigtal gegen die Anführer der Leere kämpft. Dabei stehen euch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, was sich wiederum auf die Belohnungen auswirkt.
- „Die Schlacht um Orgrimmar“ ist für WoW Mists of Pandaria Classic erschienen. Mit dabei: der namensgebende Raid, die Zeitlose Insel und 5 Weltbosse. Die Details erfahrt ihr auf blizzard.com.
- Vom 1. Juli bis zum 12. August 2026 öffnen in WoW die turbulenten Zeitwege: Ihr könnt jede Woche durch eine frühere Erweiterung zeitwandern, beginnend und endend mit Dragonflight. Teil dieser Reise durch die Vergangenheit sind sechs Zeitwanderungsdungeons: Akademie von Algeth’ar, Hallen der Infusion, Neltharus, Rubinlebensbecken, Azurblaues Gewölbe und Brackenfellhöhle. Mehr dazu auf der offiziellen WoW-Webseite.
- In MMORPGs wie World of Warcraft können nicht nur Freundschaften und Beziehungen entstehen, sie bringen auch manch eine Familie enger zusammen. Das zeigt jetzt der Bericht eines Spielers, der seiner verstorbenen Mutter in Sturmwind gedenkt.
- Nervigen Content in World of Warcraft gibt es einigen. Doch Blizzard hat eine „interessante“ Idee, wie man das Leid verkürzen kann.
- Patch 7.51 für Final Fantasy XIV ist live! Freut euch auf den schwierigen Inhalt „Tanzender Wahn (fatal)“, das neue Erkundungsareal der Kosmo-Erkundung „Auxesia“ sowie neue Wunschlieferungen. Die Patch Notes findet ihr auf dem offiziellen Lodestone. Das Highlight: Ein Taco ist der Star des neuen Updates von Final Fantasy XIV, obwohl es einen neuen heftigen Raid gibt
- The Elder Scrolls Online ist jetzt Teil vom PC Game Pass und von Xbox Play Anywhere. Was das im Detail bedeutet, erfahrt ihr auf elderscrollsonline.com. Auf der offiziellen Webseite von ESO findet ihr seit dieser Woche außerdem eine Vorschau auf das Werwolf-Update, das am 8. Juni mit Patch 50 erscheint.
- Auf der offiziellen Webseite von Throne and Liberty ist der nächste Vorschau-Artikel auf die kommende Erweiterung „Gefrorene Spaltung: Nyx“. Die dreht sich um eine PvP-Zone mit dem Namen Nyx’ Nachbild, welche die Gesetzlose Wildnis der Insel Nebula ersetzen soll. Diese soll eher kleinere Scharmützel zwischen Spielergruppen unterstützen und gleichermaßen satte Todesstrafen, aber auch wertvolle Belohnungen bieten.
- Am 4. Juni 2026 ist das wöchentliche Update für Black Desert live gegangen. Euch erwartet eine Senkung der benötigten Investitionspunkte für den Erwerb von Wohnsitzen und Posten-Investitionen. Die Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Star Wars: The Old Republic bekommt mit Verspätung sein großes Update, und das darf alle freuen, die einen Faible für ihre Begleiter haben.
- Die Tibia-Verantwortlichen haben eine Vorschau auf die umfassenden Klassen-Anpassungen veröffentlicht, die bald ins MMORPG kommen sollen. Wo? Na, auf tibia.com.
- Am 2. Juni 2026 ist mit Soul Land: Awakening World ein neues Free2Play-MMORPG auf Steam gestartet. Den Download könnt ihr euch aber wohl sparen.Von den bislang 74 Rezensionen fallen nur 32 Prozent positiv aus.
- Trove lädt vom 2. bis 16. Juni zum alljährlichen Sommer-Event ein, mit farbenfrohen Belohnungen, geheimnisvollen Begegnungen und einer wachsenden Zahl von Trovianern, die etwas Wichtiges verloren zu haben scheinen: ihre Emotionen! Mehr Details auf trovegame.com.
- Chapter One: Shadows Over Argo ist für DC Universe Online gestartet. Mit Supergirl an der Spitze und Verbündeten wie Aquaman, Mera, Blue Lantern Luzia und Krypto müsst ihr Krybs perverse Experimente aufdecken und den sich ausbreitenden Einfluss zurückdrängen, der sowohl das Erbe der Atlanter als auch das der Kryptonier bedroht. Mehr Infos auf dcuniverseonline.com.
- Das Free2Play-MMORPG Eterspire hat auf Steam den Early Access verlassen. Außerdem findet ihr dort eine aktualisierte Roadmap für die Inhalte, die bis August auf den Servern landen sollen. Das Spiel von Stonehollow Workshop steht nach etwas über 1.000 Rezensionen bei 77 Prozent positiv.
- Ultima Online hat die Preise für das Abo angehoben. Deutsche Spieler müssen nun für 3 und 6 Monate etwa 30 Prozent mehr bezahlen. Unschön: Eine offizielle Erklärung zu den Anpassungen gibt es bislang nicht (Quelle: massivelyop.com).
Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zu der bisherigen Bilanz von Kickstarter-MMOs:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- SpiritVale soll auf Steam die Tugenden alter MMORPG-Klassiker wiederbeleben und sammelt dafür derzeit Geld von interessierten Genre-Fans ein. Der Plan geht auf, das Minimalziel ist bereits nach 24 Stunden erfüllt.
- Mit Stars Reach bringt Entwickler-Legende Raph Koster bald sein nächstes, großes MMORPG an den Start. In dieser Woche hat das Team verraten, wann ihr mit dem Release auf Steam rechnen dürft.
- Nach dem Ende von Project Ghost suchten viele erfahrene Entwickler einen neuen Job in der Games-Branche. Ein ehemaliger WoW-Lead hat jetzt eine besonders spannende Aufgabe im Team vom LoL-MMORPG gefunden.
- Soulframe ist zwar eher ein MMO Lite, bekommt im Juni mit dem Prelude-Update 15 aber wichtige Multiplayer-Features.
- Laut des Finanzberichts von Gravity Interactive (via mmorpg.org.pl) für das erste Quartal 2026 ist die Veröffentlichung der chinesischen Version von Ragnarok Online 3 auf PC sowie Mobile im ersten Quartal 2027 geplant. Die globale Version soll irgendwann 2027 folgen. Die Release-Liste besteht außerdem aus 8 weiteren Ragnarok-Spielen, was zeigt, wie krass das Studio seine Franchise vor allem in Asien ausschlachten möchte.
- Die Entwickler von BitCraft Online konnten auf X einen starken Meilenstein von 100.000 verkaufen Einheiten feiern. Die Early-Access-Version des MMORPGs ist auf Steam aktuell für 15,79 Euro zu haben.
- Die Entwickler von Persist Online haben auf der offiziellen Webseite das Feature der Faction-Quests vorgestellt. Über diese erhaltet ihr täglich neue Aktivitäten, die ihr für die Fraktion eurer Wahl abschließen könnt, um euch regelmäßig nützliche Belohnungen zu verdienen.
- Gloria Victis soll am 17. Juni 2026 auf Steam einen Neustart erhalten. Die Entwickler versprechen eine Bug-freiere, verbesserte Version, in die viel Feedback aus der Community reingeflossen sein soll. Außerdem soll das erste Update für die Zeit nach dem Launch bereits in den Startlöchern stehen. Die Wertung der vorherigen Version liegt auf Steam bei 69 Prozent positiv.
- Die Kickstarter-Kampagne von Hollowed Oath ist erfolgreich beendet. Nach 30 Tagen konnten die Entwickler des Fantasy-MMORPGs 143.452 Euro einsammeln. Angepeilt hatten sie 86.095 Euro als Mindestziel.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
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