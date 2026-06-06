Eines der spannendsten neuen MMORPGs 2026 lässt erstmals die Hosen runter, Fans wollen sofort mehr

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein erster Screenshot aus ArcheAge Chronicles, Playtest-Erfahrungen und ein schwieriger Early-Access-Start.

Highlights der Woche:

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Was ist sonst noch passiert? Wir haben die westliche Version von Honor of Kings: World gespielt und dabei durchaus einige Stärken entdeckt, die das MMORPG Lite spielenswert machen. Wir müssen aber auch warnen: Das Spinoff zu Honor of Kings besitzt einige der typischen Eigenheiten und Schwächen asiatischer Online-Rollenspiele, von denen westliche Genre-Fans leicht abprallen könnten.

Video starten Honor of Kings: World zeigt Setting und Kämpfe im Trailer Autoplay

In WoW startet ikonischer Raid in Orgrimmar

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Star Wars: The Old Republic bekommt mit Verspätung sein großes Update, und das darf alle freuen, die einen Faible für ihre Begleiter haben.

Die Tibia-Verantwortlichen haben eine Vorschau auf die umfassenden Klassen-Anpassungen veröffentlicht, die bald ins MMORPG kommen sollen. Wo? Na, auf tibia.com.

Am 2. Juni 2026 ist mit Soul Land: Awakening World ein neues Free2Play-MMORPG auf Steam gestartet. Den Download könnt ihr euch aber wohl sparen.Von den bislang 74 Rezensionen fallen nur 32 Prozent positiv aus.

Trove lädt vom 2. bis 16. Juni zum alljährlichen Sommer-Event ein, mit farbenfrohen Belohnungen, geheimnisvollen Begegnungen und einer wachsenden Zahl von Trovianern, die etwas Wichtiges verloren zu haben scheinen: ihre Emotionen! Mehr Details auf trovegame.com.

Chapter One: Shadows Over Argo ist für DC Universe Online gestartet. Mit Supergirl an der Spitze und Verbündeten wie Aquaman, Mera, Blue Lantern Luzia und Krypto müsst ihr Krybs perverse Experimente aufdecken und den sich ausbreitenden Einfluss zurückdrängen, der sowohl das Erbe der Atlanter als auch das der Kryptonier bedroht. Mehr Infos auf dcuniverseonline.com.

Das Free2Play-MMORPG Eterspire hat auf Steam den Early Access verlassen. Außerdem findet ihr dort eine aktualisierte Roadmap für die Inhalte, die bis August auf den Servern landen sollen. Das Spiel von Stonehollow Workshop steht nach etwas über 1.000 Rezensionen bei 77 Prozent positiv.

Ultima Online hat die Preise für das Abo angehoben. Deutsche Spieler müssen nun für 3 und 6 Monate etwa 30 Prozent mehr bezahlen. Unschön: Eine offizielle Erklärung zu den Anpassungen gibt es bislang nicht (Quelle: massivelyop.com).

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zu der bisherigen Bilanz von Kickstarter-MMOs:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist