Coldmirror rettet mir die Kindheit, auch wenn es 20 Jahre zu spät ist

Die YouTuberin Kathrin „Coldmirror“ „Kaddi“ Fricke beschäftigt sich in der neusten Folge ihres Podcast-Formats „Telekaddi“ mit einer Serie und einem aus ihr entspringenden Problem, das auch MeinMMO-Redakteurin Caro als Kind absolut fertigmachte. Doch nun erreichte sie die frohe Botschaft: Endlich hat sich jemand darum gekümmert!

Coldmirror war ohnehin schon eine meiner absoluten Lieblingspersonen auf diesem Planeten voller Menschen, die eben nicht Coldmirror sind. In der neusten Folge ihres Podcasts „Telekaddi“ hat sie mir endlich mitgeteilt: „Es ist alles gut … Dein bastelbegeistertes sowie vom Fernsehen gebanntes inneres Kind darf endlich aufatmen. Die Welt ist ein Stück besser geworden.“

In der Folge behandelt Kaddi nämlich die Bastelserie „Art Attack“, die ich damals als junge Caro inhaliert habe, wie eine Art Lebenselixier. In „Kleben und kleben lassen“ spricht Coldmirror nicht nur von der Entstehung der Serie, ihren Inhalten und dem Wandel der Zeit – nein. Nein, da passiert noch etwas viel Wichtigeres.

Coldmirror spricht mit Beni Weber, dem ehemaligen deutschen Moderator von Art Attack, und in diesem Gespräch retten beide, ohne es zu wissen (und ohne zu dramatisch sein zu wollen), meine Kindheit:

Weißer Bastelkleber ist kein Mythos mehr. Er existiert nun auch in Deutschland. Und nun kann ich glücklich sterben.

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Die Legende des weißen Bastelklebers und wieso er so viele Gefühle in mir auslöst

Weißer Bastelkleber war früher genau das, was viele Art-Attack-Fans (wie ich) und bastelwütige Kinder (auch wie ich) absolut verehrt und gleichzeitig gehasst haben. Denn es gab ihn schlichtweg einfach nicht!

In Art Attack wurde alles mit dem Kleber zugekleistert und wenn man irgendwas nachbasteln wollte, ging das einfach nicht. Es war unfair. Das Leben war unfair. Alles war scheiße.

Tatsächlich aber, wie Beni im Gespräch berichtet, gab es den Kleber sehr wohl. Es handelte sich um Bastelleim, der sogar in Deutschland produziert wurde, um ihn in anderen europäischen Ländern gebrandet mit Art Attack anzubieten. In Deutschland gab es ihn jedoch nicht, da die Lizenz von Disney zu teuer war.

Da ist er. Dieser unerreichbare weiße Bastelkleber aus Art Attack (Bildquelle: YouTube)

„Ich hatte ne Garage voll Bastelkleber“

Beni sah das nicht ein und wollte sich selbst darum kümmern. Prompt hatte er die Garage voll mit 10.000 Flaschen Bastelkleber, die er dann in Toys ‘R’ Us vertreiben wollte, wo es – bis auf den Kleber – bereits viele Produkte von Art Attack gab. Allerdings waren die Lieferbedingungen dafür so kompliziert, dass er sich dazu entschied, die Flaschen an die SOS-Kinderdörfer zu spenden.

Unter denen befanden sich auch Limited Editions, von denen Kaddi (die Glückliche) auch eine besitzt, die 218 von 1.000 Stück umfassten.

ENDLICH! – Coldmirror mit einer lizensierten Tube von Benis weißem Bastelkleber. Ikonisch. (Bildquelle: YouTube)

Beni bestätigt jedoch, dass noch eine Runde bestellt wurde. Die seien zwar nicht mehr limitiert, aber hey: Es gibt endlich richtigen Bastelkleber in Deutschland, wie er in Art Attack benutzt wurde!

Hier könnt ihr die gesamte Folge von Telekaddi sehen:

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Basteln tu ich immer noch gerne, nur ist es heute eher das Zusammenbauen und Bemalen von Miniaturen, Collagieren oder – ganz frisch – Holzschnitzerei. Es füllt mich jedoch mit einer merkwürdigen Art von Seelenfrieden, wenn es jemals heißen wird: „Okay, und jetzt seid ihr dran! Holt eure Mal- und Bastelsachen raus und legt los!“ – denn dann werde ich bereit sein!

Habt ihr selbst auch früher Art Attack gesehen und euch immer so geärgert, dass man nirgends an diesen Kleber kommen konnte? Oder wart ihr, was das Thema betrifft, ein bisschen entspannter als ich? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Mittlerweile bastle ich in meiner Freizeit mit anderem Kleber. Als ich das erste Mal in einem lokalen Warhammer-Laden war, ist mir damit jedoch ein peinlicher Fauxpas passiert: Ich dachte, Warhammer-Fans sind absolute Gatekeeper – Jetzt war ich im Laden und schäme mich für meine Vorurteile