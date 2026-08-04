Spider-Man erfindet versehentlich ein Gerät, das einer Gruppe von Marvel das Leben zur Hölle machen könnte

In Spider-Man: Brand New Day hat Peter Parker einige Probleme, mit denen er sich herumschlagen muss. Für eines setzt er auf Wissenschaft und Technik, doch damit könnte er die Zukunft einer bekannten Marvel-Gruppe zur Hölle gemacht haben.

Achtung: Im folgenden Artikel kommt es zu Spoilern zum Film Spider-Man: Brand New Day.

Im neuesten Film von Marvel muss sich Peter (Tom Holland) nicht nur mit einem neuen Feind herumschlagen. Wie die Trailer bereits vorab verraten haben, scheinen sich auch seine Fähigkeiten zu verändern, weshalb er sich zu Bruce Banner (Mark Ruffalo), dem Hulk, begibt.

Dank dessen Forschung erfindet Peter ein Gerät, das seine Kräfte unterdrücken kann. Doch Peter könnte damit eine der schlimmsten Waffen gegen eine bestimmte Gruppe Superhelden erfunden haben.

Video starten Spider-Man trifft auf Hulk im Trailer zu Brand New Day Autoplay

Die perfekte Waffe gegen Mutanten

Was erfindet Peter im Film? Peter baut eine Art Inhibitor in Brand New Day, der seine Fähigkeiten im Zaum halten soll. Das basiert alles auf der Technologie von Bruce Banner, der gezielt die Gamma-Strahlung des Hulks unterdrückt, um sich nicht zu verwandeln.

Peters Version geht aber noch einen Schritt weiter und scheint universell zu sein, wie im Film zu sehen ist. Obwohl es Peter gut gemeint hat, könnte diese Erfindung aber große Folgen haben, vor allem für die Mutanten und X-Men, die bald zum MCU stoßen sollen.

Warum ist es für die X-Men so gefährlich? Mutanten befinden sich in den meisten Comics im Konflikt mit vielen Menschen. Sie erhalten ihre Kräfte durch ein bestimmtes Gen, und das sollte auch bei kommenden Mutanten klappen, etwa solchen, die in Avengers: Doomsday auftauchen.

Schurken nutzen in vielen Werken der X-Men Geräte, um die Mutantenkräfte zu unterdrücken und sie zu fangen und einzusperren. Das kann man etwa in der X-Men 97´ -Serie sehen. Aus so einem Gedanken heraus erfand ein Wissenschaftler auch die Sentinels, mutantenjagende Superroboter.

In der Comic-Reihe X-Men/Fantastic Four aus dem Jahre 2020 stellt sich heraus, dass Mister Fantastic ein solches Gerät gebaut hat – erstmal nur, um das Mutantensein seines Sohnes zu verstecken. Er hatte aber auch die Theorie, damit das X-Gen zu unterdrücken oder sogar umzuschreiben (Quelle: Marvel.com).

Genauso sprechen auch MJ (Zendaya) und Bruce Banner über das Gerät von Peter. Sie warnen ihn, dass seine Forschung ein starker Eingriff ist, und hinterfragen die Ethik dahinter.

Es ist also nicht gerade unwahrscheinlich, dass sich eine Organisation, etwa Damage Control, das Gerät geschnappt hat, um es weiterzuentwickeln. Eine Herangehensweise, die Damage Control bereits im Film mit Waffen von Schurken gezeigt hat.

Mutanten könnten das neue große Ding werden

Wie wahrscheinlich ist es, dass Peters Inhibitor nochmal wichtig wird? Es ist bereits bekannt, dass die X-Men in Avengers: Doomsday auftauchen werden und dass die X-Men wahrscheinlich auch einen eigenen Film bekommen sollen. Zumindest gibt es Berichte über den Cast (via Deadline). Im normalen Universum existieren Mutanten auch, wie die Serie Ms. Marvel bestätigt.

Auch in Spider-Man: Brand New Day spielen die X-Men schon eine entfernte Rolle. Daher ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ein solcher Inhibitor noch genutzt werden wird. Immerhin ist der Vergleich zwischen Menschen und Mutanten ein Kernkonflikt der X-Men und es gibt immer Forscher, die das X-Gen unterdrücken oder löschen wollen.

Aber was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf Mutanten-Action im MCU oder hättet ihr sie lieber nicht in den Filmen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zu Spider-Man und seinen vielen Varianten erfahrt ihr hier: Die 10 mächtigsten Varianten von Spider-Man im Ranking

