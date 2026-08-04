Spieler jammern über das Endgame von Palworld, Community meint: „Die Erwartungen sind etwas übertrieben“

Mehr und mehr Spieler erreichen allmählich das Endgame von Palworld. Doch das führt in der Community zu etlicher Diskussion, denn viele meinen: Es ist nicht genug.

Was ist das Endgame von Palworld? Das Maximallevel von Palworld ist 80 und mit der Insel des Weltenbaums schaltet ihr nach dem Kampf gegen Panthalus auch das letzte Gebiet frei. Dort könnt ihr einige exklusive Pals und Materialien abstauben und ein letztes Mal neue Orte erkunden und Bosse besiegen.

Danach seid ihr komplett frei und könnt die Welt, die sich euch bietet, weiter so nutzen, wie ihr Lust habt. Basen bauen, Pals fangen und züchten, oder, oder, oder. Da Palworld ein Sandbox-Survival-Game ist, gibt es kein wirklich dediziertes Ende, auch wenn es einige endliche Parameter wie das Level, Baupläne oder Quests gibt.

Ihr entscheidet also selbst, wann ihr das Spiel für euch durchgespielt habt. Vielen Spielern ist das, was sich für sie nach dem Endgame anfühlt, nicht genug (siehe Reddit). Doch die Community meint: Dafür gibt es eine Lösung.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

„Moderne Gamer haben definitiv vergessen, dass man manchmal einfach nur ein Spiel durchspielt“

Wie sieht die Community die Kritik der Spieler am Endgame? Auf Reddit gibt es einen großen Thread von User cablelegs der genau dieses Thema diskutiert. Er eröffnet seinen Post mit den folgenden Worten:

Das ist ein 30-Dollar-Spiel ohne Mikrotransaktionen, mit dem man problemlos 100 Stunden spielen kann. Die Erwartungen an das ‘Endgame’ sind etwas übertrieben. Auch ich wünschte, das Spiel hätte unendlich viel Inhalt, der mich mein Leben lang unterhalten würde. Aber das hat es nicht. Besiege die Endgegner im schweren Modus und fange entweder von vorne an oder spiel ein anderes Spiel. cablelegs via Reddit

Dem stimmen über 6.000 Upvotes und mehr als 400 Kommentare zu. Viele User sind der Meinung, dass man, wenn man nicht genug vom Gameplay bekommen kann, auch einfach neu beginnen und sich das Ganze schwieriger machen könnte, um mehr und länger etwas davon zu haben.

Oder sich einem der anderen wirklich vielen und tollen Spiele widmen, die es auf dem Markt gäbe und die auch nicht unbedingt euren Geldbeutel vollends leeren würden.

KidKudos98 ist zudem der Meinung: „Moderne Gamer haben definitiv vergessen, dass man manchmal einfach nur ein Spiel durchspielt.“ Über 800 User stimmen zu. Viele weisen zudem darauf hin, dass nicht alle Spiele ein ewig langes Endgame bräuchten, insbesondere, wenn sie vergleichsweise günstig daherkommen und trotzdem hunderte Stunden Spielinhalt liefern würden.

samanime meint zusätzlich: „Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass ein einzelnes Spiel Tausende von Stunden Spielzeit bieten sollte. Es erscheinen jedes Jahr so ​​viele fantastische Spiele. Die Leute sollten sie unbedingt ausprobieren!“

Mit der Open World von Palworld und ihren Bewohnern verbinden viele Spieler zudem lustige und kuriose Geschichten. Manche Gegenden scheinen auch eine abschreckende Wirkung zu haben, obwohl sogar eine Quest sie dorthin führt: Spieler hat Angst vor einer Insel in Palworld, bemerkt erst mit Level 62, dass sie ziemlich harmlos ist