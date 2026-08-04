Eine Runde in LoL Classic kann in 3 Minuten vorbei sein, Team zerlegt seine Gegner mit einem vergessenen Zauber

Mit League of Legends Classic hat Riot einen neuen Modus veröffentlicht, der alte und neue Spieler in Nostalgie versetzen soll. Dazu gehören auch merkwürdige Taktiken, die heutzutage nicht mehr möglich sind. Ein Team zeigt, dass man ein Match in knapp 3 Minuten beenden kann, wenn man einen vergessenen Zauber mitnimmt.

Seit dem 29. Juli 2026 können sich Spieler in LoL Classic in die alte Kluft der Beschwörer stürzen und mit alten Versionen ihrer Lieblingschampions spielen. Dabei gibt es nicht nur viele alte Items zur Auswahl, auch längst vergessene Beschwörerzauber sind zurückgekehrt.

Mit einem davon kann man eine ziemlich interessante Taktik anwenden, mit der ein Team ein Match in nur 3 Minuten und 14 Sekunden beendet hat.

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Minions verstärken und durch die Mitte durch

Wie konnte ein Match so schnell enden? Auf Reddit postete der Nutzer sebbe2002010 einen Clip von einem Match, das in nur 3:14 Minuten beendet wurde. Sein gesamtes Team wartet auf der Midlane, bis die Minions kommen. Jeder aus dem Team hat den alten Beschwörerzauber Befördern (auf Englisch: Promote ) dabei und verbessert je einen Minion auf der Lane.

Die arme Katarina aus dem Gegnerteam kann gegen diese Übermacht nichts machen, und da Türme in Classic schwächer sind als im normalen LoL, läuft das Team einfach durch. Das Gegnerteam kommt dem Midlaner auch erst zu spät zur Hilfe, weshalb das Match nach nur 3 Minuten und 14 Sekunden endet.

Hierbei sollte man aber erwähnen, dass das nur so gut funktioniert hat, weil wirklich niemand zur Hilfe kam, bevor das Team am Nexus angekommen ist, aber selbst mit Hilfe hätte das Team des Reddit-Nutzers wohl 1, 2 Türme holen können.

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Was genau ist Befördern für ein Beschwörerzauber? Befördern war schon zum Release von League of Legends im Jahr 2009 verfügbar und verbesserte einen Minion, indem es ihm Bonus-Werte gab. Zudem erhielt man durch Kills dieses Minions noch Gold.

Endgültig entfernt wurde der Zauber mit Patch V1.0.0.152 am 4. Dezember 2012. Eine ähnliche Mechanik bot auch das Item „Kommandobanner“, das im selben Patch hinzugefügt, letztendlich aber mit Patch V8.12 am 13. Juni 2018 entfernt wurde.

Nicht nur Befördern ist mit LoL Classic zurückgekehrt. Welche Beschwörerzauber habt ihr vermisst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. LoL Classic ist der perfekte Nostalgie-Trip, auch für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes: Ein einziger Satz in League of Legends Classic reicht aus, um mich in meine Teenie-Zeit zurückzuschicken