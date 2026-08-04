Entwickler von ArcheAge kündigen neuen Titel für 2027 an, könnte ein Angriff auf Albion Online werden

Obwohl ArcheAge Chronicles noch gar nicht veröffentlicht wurde, hat Publisher Kakao Games in Zusammenarbeit mit Entwickler XL Games bereits das nächste MMORPG angekündigt.

Was ist das für ein MMORPG? Unter dem Titel ArcheAge S: Strait of Freedom entsteht ein neues MMORPG, das auch im Westen an den Start gehen soll. Der Titel wird für den PC entwickelt, es handelt sich hierbei also nicht um eine Mobile-Version von ArcheAge Chronicles, sondern um ein eigenständiges MMORPG.

Während die Entwickler noch sehr sparsam mit den Informationen zum neuen Titel umgehen, steht die Philosophie klar und deutlich.

Wir gehen davon aus, dass „ArcheAge S“ ein neues Spielerlebnis bieten und gleichzeitig den wesentlichen Spielspaß der „ArcheAge“-Reihe bewahren wird, die seit langem bei Spielern weltweit beliebt ist […] Wir werden uns konsequent vorbereiten, um sicherzustellen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der „ArcheAge“-Reihe auf dem globalen Markt voll zur Geltung kommt. Kakao Games co-CEO Lee Si-woo

Laut der offiziellen Ankündigung führt PD Kim Kyung-tae das Projekt, ausgerechnet der ursprüngliche Planungsleiter und Producer des allerersten ArcheAge von 2013. Wer die Marke also neu interpretieren soll, kennt sie zumindest von Grund auf.

Hier könnt ihr einen Trailer zum ebenfalls in Entwicklung befindlichen MMORPG ArcheAge Chronicles sehen:

Video starten ArcheAge Chronicles: Blick hinter die Kulissen – das ist die Vision des neuen MMORPGs Autoplay

Albion Online könnte Konkurrenz bekommen

Wenn noch nichts bekannt ist, wieso weiß man schon mehr? Ganz unwahrscheinlich ist es, dass Kakao Games und XL Games gleich drei komplett unabhängige MMORPGs parallel entwickeln lassen. Vor rund drei Monaten, im Mai 2026, tauchte im Rahmen eines Finanzberichts erstmals ein weiteres Projekt neben ArcheAge Chronicles auf, das damals noch unter dem Namen ArcheAge: Legacy lief.

Legacy klang in vielen Punkten stark nach Albion Online: Fokus auf ein von Spielern gesteuertes Wirtschaftssystem, Vogelperspektive im Diablo-Stil, niedrige Systemanforderungen, um große Massenschlachten auf einem Bildschirm zu ermöglichen, und ein klar auf die Hardcore-Fraktion zugeschnittenes Gameplay.

Offiziell bestätigt Kakao Games bei der ArcheAge-S-Ankündigung davon allerdings nichts, kein Wort zu PvP, Wirtschaft oder Sandbox-Elementen, stattdessen bleibt man bei vager Marketingsprache übers Bewahren der ArcheAge-Identität.

Zusätzlich kursiert im Netz bereits ein Trailer zu ArcheAge: Legacy auf YouTube, dessen Ursprung sowie Echtheit wir bislang nicht verifizieren konnten. Zu sehen ist darin erstes Gameplay samt Fähigkeiten, das optisch stark an Albion Online erinnert und damit zur bisherigen Beschreibung passen würde. Genauso gut könnte es sich aber auch um einen liebevoll gemachten Fan-Fake handeln. Hier könnt ihr ihn selbst sehen:

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Wird das ein PvP-Spiel? Sollte es sich bei ArcheAge S tatsächlich um das umbenannte Legacy handeln, läge der Fokus klar auf PvP, inklusive einer möglichen Kill-and-Loot-Mechanik ähnlich wie bei Albion Online, ganz bewusst als Kontrastprogramm zum PvE-lastigeren, eher MMO-Lite-artigen Chronicles.

Die einzige Quelle für diese Beschreibung ist der inzwischen rund drei Monate alte Finanzbericht, offiziell hat sich seitdem nichts dazu bestätigt. Ein Detail spricht aber zumindest für die These, dass beide Projekte identisch sind.

Der dort für Legacy genannte Zeitraum, Mitte bis Ende 2027, deckt sich ziemlich genau mit dem „Release im nächsten Jahr“, den Kakao Games jetzt für ArcheAge S ankündigt. Ein Puzzleteil mehr, das zusammenpasst, aber noch kein Beweis, etwas Vorsicht ist also angebracht.

Hättet ihr Lust auf ein neues ArcheAge für PvP und Wirtschaft, in etwa so, wie es Albion Online bereits macht? Oder glaubt ihr PvP-MMORPGs haben keine Zukunft mehr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Auch bei ArcheAge: Chronicles geht es voran: ArcheAge Chronicles präsentiert neue Klassen, sehen 0815 aus, doch die Spezialisierungen reißen es raus