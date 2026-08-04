Pokémon GO: Neue Promo-Codes schenken euch eine befristete Forschung und Items

Erneut gibt es neue Promo-Codes für Pokémon GO. Dabei erhaltet ihr eine befristete Forschung sowie einige Items.

Was sind das für Promo-Codes? Immer wieder gibt es Promo-Codes, die für Pokémon GO veröffentlicht werden. So auch jetzt. Diesmal sind es sogar 2 Codes gleichzeitig, die ganz im Zeichen der Kooperation zwischen Pokémon und LEGO stehen.

Die aktuellen Codes lauten:

LEGOxPOKEMONGOxBERRIES

LEGOxPOKEMONGOxCAP

Welche Belohnungen bringen die Codes? Der erste Code bringt euch vergleichsweise schwache Items als Belohnung. Das sind die folgenden:

5 Himmihbeeren

10 Pokébälle

5 Sananabeeren

5 Nanabbeeren

Der zweite Code bringt euch eine befristete Forschung, die bis zum 1. Oktober 2026 erledigt werden kann. Dort erhaltet ihr die folgenden Belohnungen:

jeweils 3 Sticker mit Lego-Motiven von Bisaflor, Glurak und Turtok

1.000 Erfahrungspunkte

1.000 Sternenstaub

eine LEGO-Pokémon-Kappe für euren Avatar

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Wie löse ich die Codes im Spiel ein?

Egal, ob ihr die Codes für Android- oder iOS-Geräte einlösen wollt, ist das Vorgehen in beiden Fällen identisch:

öffnet den Webstore von Pokémon GO

meldet euch im Webstore an, wenn ihr das nicht bereits seid

fügt einen der Codes im Eingabefeld ein und klickt auf „Anwenden“

öffnet das Spiel und schaut, ob ihr eure Belohnungen erhalten habt

Habt ihr die Belohnungen noch nicht sofort erhalten, dann schließt das Spiel und wartet ein paar Minuten. Öffnet das Spiel anschließend erneut. Um zu prüfen, ob die Codes erfolgreich eingelöst wurden, könnt ihr im Tagebuch im Spiel schauen. Hier werden die erfolgreich eingelösten Codes beziehungsweise die erhaltenen Belohnungen angezeigt.

Wie lange kann ich die Codes einlösen? Wie lange ihr genau Zeit habt, um die neuen Codes einzulösen, ist nicht bekannt. Ihr solltet euch also zur Sicherheit beeilen und die Codes so schnell wie möglich einlösen, wenn ihr die Belohnungen nicht verpassen wollt.

Was haltet ihr von den Belohnungen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events, Raids und Rampenlicht-Stunden euch im neuen Monat August im Spiel erwarten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.