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Pokémon GO: Die nächsten Tage könnt ihr 5 seltene Shinys einfacher bekommen, eins sogar zu ersten Mal

peekay Paul Kutzner Lesezeit 3 Minuten
Pokemon GO Sommer Marathon

In Pokémon GO startet der Sommer-Marathon: Arktische Glut. Und mit dabei sind nicht nur Shinys mit erhöhter Chance, sondern auch ein Shiny-Debüt.

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Was ist das für ein Event? Das neue Event trägt den Namen Sommer-Marathon: Arktische Glut. Es wird am Dienstag, dem 4. August 2026, um 10:00 Uhr starten und bis Montag, dem 10. August 2026, um 20:00 Uhr laufen.

Mit dabei ist, wie ihr es inzwischen sicher gewohnt seid, ein GO-Pass. Auch gesonderte Spawns in der Wildnis, in Eiern und in Feldforschungen sind Teil des Events. Besonders interessant dürfte jedoch ein anderer Punkt sein: 5 Shinys, von denen 4 eine erhöhte Shiny-Chance besitzen und eines erstmalig verfügbar ist.

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Eure Chance für jede Menge Shinys

Was sind das für Shinys? Innerhalb des Events könnt ihr erstmals Snomnom als Shiny erhalten. Das Monster stammt aus der 8. Generation und ist vom Typ Eis und Käfer. Zudem besitzt es mit Mottineva eine Entwicklung. Die Shiny-Chance bei Snomnom ist allerdings nicht erhöht.

Das Eis-Käfer-Monster könnt ihr im Event aus Eiern sowie aus Belohnungen im GO-Pass erhalten.

Außerdem warten im Event Ponita, Schneckmag, Shnebedeck sowie Gelatini in ihren Shiny-Formen auf euch. Diese Monster haben allesamt eine erhöhte Chance darauf, dass ihr sie in ihrer schillernden Variante antrefft.

Welche Monster gibt es im Event? Innerhalb des Events findet ihr die folgenden Monster in der Wildnis sowie in Eiern. Monster, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

In der Wildnis:

  • Vulpix*
  • Alola-Vulpix*
  • Fukano*
  • Quiekel*
  • Schneppke*
  • Ponita* (4., 6., 8. und 10. August)
  • Shnebedeck* (4., 6., 8. und 10. August)
  • Schneckmag* (5,. 7., 9. und 10. August)
  • Gelatini* (5,. 7., 9. und 10. August)

In 5-km-Eiern:

  • Sniebel*
  • Flampion*
  • Galar-Flampion*
  • Thermopod*
  • Snomnom*

In Feldforschungen:

  • Ponita*
  • Schneckmag*
  • Shnebedeck*
  • Gelatini*

Was gibt es noch im Event? Neben einem GO-Pass, der für die gesamte Dauer des Events aktiv ist, wartet auch eine befristete Forschung auf euch, in der ihr 16.800 Erfahrungspunkte sowie ein Pikachu mit Marathon-Visor erhalten könnt.

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Werdet ihr auf die Jagd gehen? Welches Shiny interessiert euch besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte im August im Spiel auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.

Auf der nächsten Seite zeigen wir euch, welche Inhalte des GO-Passes bereits bekannt sind, und fassen alle Inhalte des Events zusammen.

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