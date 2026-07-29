Ihr könnt in Pokémon GO bald bis zu 15.750 Sternenstaub auf einmal bekommen, wenn ihr euch jetzt richtig vorbereitet

In Pokémon GO könnt ihr bald tonnenweise Sternenstaub sammeln. Doch dafür müsst ihr euch jetzt entsprechend vorbereiten.

Sternenstaub ist eine Ressource, von der die meisten Trainer in Pokémon GO wohl kaum genug kriegen können. Schließlich benötigt ihr sie nicht nur, um euren Monstern eine zusätzliche Lade-Attacke beizubringen oder Dyna-Attacken zu leveln, sondern vor allem auch um das Level der Monster zu erhöhen.

Wenn es euch auch so geht, dann solltet ihr euch jetzt gut vorbereiten und auf ein Event im August warten. Kombiniert ihr beides, könnt ihr eine ordentliche Menge Sternenstaub ergattern.

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Geht raus und macht Feldforschungen

Was ist das für ein Event? In der Zeit vom 18. – 24. August 2026 findet in Pokémon GO der Hyperbonus: Wasser-Festival statt. Hier gibt es im Laufe des Events immer stärker werdende Boni für Fang-EP sowie Fang-Sternenstaub.

In der Zeit vom 22. – 24. August 2026 erhaltet ihr nicht nur die 4-fache Menge an EP für das Fangen von Monstern, sondern auch die 5-fache Menge an Sternenstaub. Und genau für diesen Bonus könnt ihr euch jetzt schon vorbereiten.

Was sollte ich jetzt tun? Es gibt Monster in Pokémon GO, die euch grundsätzlich mehr Sternenstaub beim Fang bringen. Und davon könnt ihr durch die aktuelle Evergreen-Woche sowie die aktuelle Season einige in Feldforschungen erhalten.

Um sie erst im August zu fangen, müsst ihr die jeweiligen Feldforschungen erledigen. Sobald ihr eines der folgenden Monster dort als Belohnung erhaltet, verlasst ihr den Fang-Bildschirm. Die Monster fangt ihr dann erst im August, wenn der höchste Sternenstaub-Bonus aktiv ist.

Folgende Monster mit erhöhter Sternenstaub-Belohnung sind aktuell durch Feldforschungen aktiv und können in den jeweiligen Forschungen gefunden werden. In den Klammern findet ihr die Menge an Sternenstaub, die das Pokémon regulär bringt.

Feldforschungen der Evergreen-Woche:

Besiege einen Rüpel von Team-GO-Rocket: Bubungus (500)

Erkunde 1 km: Bubungus (500)

Erziele 5 gute Würfe: Bubungus (500)

Feldforschungen der Season:

Brüte ein Ei aus: Ohrdoch (2.100) oder Wadribie (750)

Erkunde 2 km: Paras (500)

Entwickle ein Pokémon: Starmie (950)

Besiege einen Rüpel von Team-GO-Rocket: Mauzi (500)

Drehe 5 PokéStops oder Arenen: Unratütox (750)

Sammelt ihr diese Monster bis zum Event, aktiviert hier ein Sternenstück und fangt sie dann erst, dann erhaltet ihr für jeden Fang die 7,5-fache Menge an Staub. Ein einziges Ohrdoch kann euch so 15.750 Sternenstaub bringen.

Werdet ihr euch vorbereiten und die Belohnungen bis zum Event anhäufen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events außerdem im kommenden Monat auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.