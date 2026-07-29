MMORPG will eure alten Charaktere wegen Datenschutz löschen, gibt euch nur 45 Tage, um sie zu retten

Das MMORPG RIFT hat angekündigt, alle inaktiven Charaktere zu löschen und gibt euch lediglich 45 Tage Zeit, um sie zu retten. Den Fans passt das gar nicht.

Wer ist von der Löschung betroffen? Die Entwickler von RIFT haben angekündigt, alle inaktiven Charaktere ihres MMORPGs zu löschen. Als inaktiv zählen dabei Charaktere, die seit 2 Jahren nicht mehr gespielt worden sind.

Die Löschung soll am 11. September 2026 erfolgen und betrifft nur Charaktere auf dem „Reclaimer Shard“. Das ist eine Art Übergangsserver, auf dem nicht gespielt werden kann. Dort landen nur Charaktere, die auf Servern waren, die inzwischen geschlossen sind.

Die meisten Charaktere auf diesen Servern dürften entsprechend noch viel länger als 2 Jahre inaktiv sein. Charaktere auf den aktuellen Live-Servern sind hingegen sicher.

Hier könnt ihr etwas zu RIFT sehen:

Video starten RIFT – Trailer Autoplay

Spieler finden die Begründung doof

Warum müssen die Charaktere gerettet werden? Die Entwickler von RIFT begründen die Löschung der Charaktere mit dem Datenschutz. Dahinter dürfte wohl der gleiche Grund wie bei dem Ärger über Accounts von Playstation stecken: die Datenschutzverordnung der EU.

So heißt es von den Entwicklern auf riftgame.com: „Im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements für den Datenschutz werden wir unsere Reclaimer-Datenbank von Charakteren aus Konten bereinigen, die seit über zwei Jahren inaktiv sind.“

Darin hat jeder Bürger das Recht auf Vergessenwerden, was bedeutet, dass Firmen verpflichtet sind, die Daten von Nutzern zu löschen, wenn diese den Dienst nicht mehr verwenden. Den MMORPG-Fans auf Reddit passt das jedoch gar nicht. Sie stänkern:

Significant-Buy9424: „Klingt nach einer großartigen Idee. Es werden nur noch 200 Charaktere in der Datenbank übrig sein, sodass sie den Server einfach über das Handy des Praktikanten laufen lassen können.“

Tryukach09: „Ich dachte, das wäre schon vor etwa 10 Jahren geschlossen worden.“

ChiefStormCrow: „Nicht, dass ich vorgehabt hätte, wieder zu spielen, aber das garantiert so ziemlich, dass ich es nie wieder spielen werde. Also, tolle Arbeit? Lol.“

Wie steht es um RIFT? Das MMORPG hat in den letzten Jahren nicht viele Spieler angelockt. Zwar gab es 2025 eine Initiative von den Spielern selbst, die das MMORPG wiederbeleben sollte, doch die konnte keine dauerhafte Verbesserung der Nutzerzahlen bringen.

So sind die Spielerzahlen zum Wochenhöchststand jetzt, vor einem Jahr und vor vier Jahren etwa gleich hoch. Zwar gibt es immer mal wieder Zeiten, in denen viele Spieler nochmals reinschauen, mit 200 Spielern auf Steam zur Tageshöchstzeit, gehört RIFT inzwischen aber klar zu den kleineren MMORPGs.

Habt ihr mal wieder in RIFT hineingeschaut? Falls ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welchen Eindruck ihr vom MMORPG aktuell habt. Mehr zum großen Wiederbelebungsversuch der Spieler für RIFT, erfahrt ihr hier: Spieler beleben 14 Jahre altes MMORPG ganz ohne die Entwickler wieder, jetzt zeigt sich, wie gut das geklappt hat