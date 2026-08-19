95 % auf Rotten Tomatoes: Auf HBO Max ist gerade die Superhelden-Version von True Detective erschienen

Auf HBO ist eine neue Serie von DC gestartet, die Fans von starken Erzählungen im Auge behalten sollten. Die Kritiken sind überschwänglich und ziehen Vergleiche zu einer richtig guten Detektiv-Serie.

Lanterns ist ein neue Serie, die zum neuen DC Universe gehört. Sie basiert auf den Green-Lantern-Charakteren Hal Jordan und John Stewart, die als Protagonisten auftreten.

Die erste von acht Folgen ist am 16. August 2026 auf HBO Max erschienen, wobei nun wöchentlich eine neue Episode auf dem Streaming-Dienst aufschlagen wird.

Die Serie dreht sich um die Green Lanterns, intergalaktische Polizisten. Hal Jordan ist bereits eine echte Legende und steht kurz davor, den Ruhestand anzutreten. Da wird ihm mit John Stewart ein wesentlich jüngerer Kerl als Rekrut an die Seite gestellt.

Das Duo wird zur Erde entsandt, um dort einen Mord in Nebraska, USA aufklären. Das ist aber nur der Ausgangspunkt für eine Reihe düsterer Geheimnisse, die nach und nach ans Licht kommen.

Wer sich durchwegs krachende Superhelden-Action erwartet, wird vielleicht enttäuscht. Lanterns schlägt einen etwas ernsteren Ton an, und lebt von der Dynamik seiner Hauptfiguren. Immer wieder ziehen Kritiker Vergleiche zu True Detective.

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Eine klare Empfehlung für DC-Fans

Wie sehen die Reviews aus? Aktuell sehr gut. Die Fachpresse vergibt etwa auf Rotten Tomatoes starke 95 % bei 73 Reviews. Über 1.000 Zuschauer werten mit 85 %, wobei sie bislang nur eine Folge gesehen haben dürften.

Die Zahlen sprechen aber bereits eine klare Sprache. Zum Vergleich: Superman von James Gunn aus dem Jahr 2025 erreichte nur 83 % bei den Kritikern auf Rotten Tomatoes. Der letzte Kinofilm Supergirl rutschte noch weiter ab und landete bei nur 53 %.

Somit gehört Lanterns aktuell zum Besten, was das neue DC Universe zu bieten hat.

Was macht die Serie so gut? Von Seiten der Fachpresse erhält sie viel Lob für die geerdete Erzählung, die für Josh Davis von Pop Culture Leftovers eine „raffinierte, selbstbewusste und solide Neuinterpretation von True Detective“ ist. Den Vergleich zur atmosphärischen Serie mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey liest man immer wieder.

Auch die Chemie zwischen den beiden Protagonisten sei stark. Gespielt werden sie von Kyle Chandler (Hal Jordan) und Aaron Pierre (John Stewart). Neben den ernsten Themen gebe es aber auch bösen Humor. Für DC-Fans ist die Serie also empfehlenswert, besonders wenn man von dem Green-Lantern-Film mit Ryan Reynolds aus dem Jahr 2011 enttäuscht war.

Auch die Zuschauer kommen auf Rotten Tomatoes zu einem ähnlichen Fazit. Nur vereinzelte Nutzer haben sich etwas gelangweilt, was wohl an der langsamen Erzählweise liegt. Der ein oder andere hätte sich etwas mehr Action gewünscht. Wer ein klassisches Superhelden-Abenteuer erwartet, könnte enttäuscht werden.

Lanterns ist ein vielversprechendes Projekt für das DC Universe von James Gunn. Es wird spannend zu sehen, ob diese Qualität bei den kommenden Produktionen gehalten werden kann. Etwa beim nächsten Superman–Film, der uns 2027 erwartet. Selbst das Aushängeschild von DC hat manchmal Probleme: Ein alter Knacker hat den mächtigen Superman plattgemacht, weil er Batman verletzte