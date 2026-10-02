Ihr könnt in Aion 2 euren gekauften Zugang verlieren, wenn ihr einen unscheinbaren Fehler macht

Um Aion 2 früher zu spielen, haben etliche Spieler Gründerpakete gekauft. Diesen Zugang könnt ihr aber leicht verlieren, wenn ihr einen ärgerlichen Fehler macht.

Wie verlieren Spieler ihre Zugänge? Auf Reddit berichten etliche Spieler davon, dass sie auf Steam ihren Zugang zum Early Access, ihren Charakteren und den Inhalten der Gründerpakete verloren haben. Grund dafür ist ein Vorgehen bei der Verknüpfung der Accounts, das leider nicht offensichtlich ist.

Starten Spieler Aion 2 erstmals über Steam und haben zuvor keinen NCSoft-Account mit ihrem Steam-Account verknüpft, erstellt NCSoft ohne weitere Information dazu automatisch einen Dummy-Account, der damit verbunden wird.

Wollt ihr dann einen bestehenden NCSoft-Account nachträglich mit eurem Steam-Account verbinden, indem ihr den Dummy-Account entkoppelt und euren eigentlichen Account hinzufügt, ergibt sich ein Problem: Denn der Zugang durch die Gründerpakete ist an das NCSoft-Konto gekoppelt – nicht an eure Steam-ID. Selbiges Problem ergibt sich bei der Änderung der Login-Methode auf die Telefonnummer oder dem Verknüpfen mit anderen Accounts.

Ihr verliert dann also effektiv euren Zugang zu den Inhalten des Gründerpakets und damit auch zum Early Access.

Gerade tauchen verhäuft Meldungen dazu auf, dass Spieler diesem Problem begegnen, da sie im Rahmen der Twitch Drops dazu angehalten werden, ihren Twitch-Account mit einem NCSoft-Account zu verbinden. Wollen sie das tun, werden sie auf die Webseite von NCSoft weitergeleitet und ab da nimmt das Unglück häufig seinen Lauf, denn auch dort erstellt sich bei Einloggen via Twitch ein neuer NCSoft-Dummy-Account.

Wollt ihr die Problematik, ihre Lösungen und wie ihr sie verhindern könnt, einmal übersichtlich aufbereitet lesen, schaut auf Seite 2 in unseren Guide.

Video starten So funktioniert das Pet-System in Aion 2 – Bringt euch wertvolle Boni Autoplay

Ausgesperrt durch Unwissenheit, aber es gibt Hoffnung

Gibt es dafür Lösungen? Es kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, auf welchem Weg ihr den Zugang verloren habt.

Habt ihr lediglich die Einlogg-Methode geändert, indem ihr auf Log-in mit Telefonnummer umgestellt habt, oder Verknüpfungschaos veranstaltet, könnt ihr in den meisten Fällen in den Kontoeinstellungen die Verknüpfungen lösen. Dann müsst ihr sie noch einmal neu mit den jeweils richtigen Accounts verbinden. Damit sollte sich das Problem zwar chaotisch, aber immerhin zuverlässig lösen lassen und ihr könnt weiterzocken und eure Twitch Drops einheimsen.

Anders sieht das Ganze aus, wenn ihr euren Steam-Account im Nachhinein mit eurem eigentlichen NCSoft-Konto verbinden wollt. Denn einmal getrennt kommt ihr an den Dummy-Account nicht mehr ran. Habt ihr also ein wichtiges, bestehendes NCSoft-Konto, das ihr zwingend mit Steam verbinden wollt, solltet ihr das tun, bevor ihr Aion 2 startet. Habt ihr eure Konten ohnehin verbunden, etwa weil ihr bereits ein anderes NCSoft-Spiel über Steam spielt, droht euch zumindest dadurch keine Gefahr.

Ist das Malheur aber bereits passiert und ihr kommt an den Dummy-Account mit eurem Gründerpaket nicht mehr heran, hilft nur, den offiziellen Support von NCSoft zu kontaktieren und Geduld zu haben.

Aion 2 ist ein umfangreiches, neues MMORPG, das einige Fragen und Hindernisse mit sich bringen kann. Solltet ihr irgendwo nicht weiterkommen oder auf der Suche nach Tipps oder Tier Lists sein, schaut gerne einmal in unserer Übersicht vorbei – dort findet ihr sämtliche Guides und Co., die wir zu Aion 2 auf MeinMMO haben: Aion 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht