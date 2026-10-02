Riot beerdigt sein Fighting-Game: Hätte für das Überleben mehr Spieler gebraucht als die große Konkurrenz auf Steam zusammen

Im August kündigte Riot Games an, den aktiven Support ihres Fighting Games 2XKO zu beenden. In einem neuen Interview erklärte der Co-Founder von Riot, wie viele aktive Spieler man gebraucht hätte, damit das Spiel überlebt.

Was ist mit 2XKO passiert? Am 20. August 2026 kündigte Riot an, dass die aktive Entwicklung von 2XKO, dem Fighting-Game im LoL-Universum, beendet wird. Das Spiel soll bis Dezember noch 2 spielbare Kämpfer erhalten, aber danach gibt es keine neuen Patches mehr. Die Server sollen jedoch online bleiben.

Für viele Fans des Spiels kam die Ankündigung plötzlich, immerhin erschien die Vollversion erst im Januar 2026. In einem neuen Interview sprach der Co-Founder und CPO von Riot Games, Marc Merrill, über die aktive Spielerzahl, die 2XKO gebraucht hätte – und die ist sogar höher als bei der etablierten Konkurrenz.

Video starten Riot Games zeigt den neuesten Champion für 2XKO, LoL-Fans kennen ihn bereits Autoplay

2XKO fehlte eine ziemlich hohe Zahl an aktiven Spielern

Was sagt Merrill zu 2XKO? Im Lemonade Stand- Podcast (via YouTube) vom 30.09.2026 war Marc Merrill zu Gast. Das ist ein Podcast, der sich mit Business-Themen beschäftigt. Dort sprachen sie auch über das Scheitern von 2XKO. Dabei wurde Merrill gefragt, was die Erwartungen an 2XKO waren. Er erklärte, dass das Spiel durchaus bei einigen Spielern Anklang gefunden hat, aber nicht bei genug, um den Live-Service zu rechtfertigen .

Merrill konkretisierte sogar, wie hoch die Spielerbasis hätte sein müssen. Laut ihm hätte 2XKO bei ihrer Kostenstruktur eine aktive Spielerschaft im hohen Hunderttausenderbereich, wenn nicht sogar in Millionenhöhe pro Monat gebraucht, um weiterhin supportet zu werden (hierbei wird nochmal explizit eingeblendet, dass Monthly Active User , also monatlich aktive Nutzer gemeint sind).

Hier seht ihr die Stelle mit einem Time-Stamp:

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Auch wenn Riot keine offiziellen Zahlen dazu veröffentlicht hat, kann man bei dieser Erwartung aber davon ausgehen, dass 2XKO schon in der Produktion recht teuer gewesen sein muss. 2019 wurde das Spiel als Project L angekündigt. Laut dem Interview begann die Arbeit am Spiel sogar etwa 8 Jahre vor dem Release von Street Fighter 6, das war im Juni 2023.

Wie wahrscheinlich sind solche Zahlen? Selbst die großen Konkurrenten erreichen nicht solche Zahlen. Street Fighter 6, das aktuell wohl größte Fighting Game, erreicht auf Steam im Schnitt zwischen 20.000 und 30.000 Spieler gleichzeitig. Der Höchststand war vor 5 Monaten mit knapp 73.000 Spielern (Quelle: SteamDB). Man kann zwar keine Zahlen bei PlayStation und Xbox überprüfen, doch es ist wohl unwahrscheinlich, dass das Spiel fast eine Million aktive Spieler im Monat erreicht. Für ein Fighting-Game sind die Zahlen von Street Fighter 6 aber sehr gut.

Bei der anderen großen Konkurrenz sieht es auch nicht besser aus:

Tekken 8 hatte auf Steam einen Höchststand von knapp 50.000 Spielern, erreicht aktuell aber nicht mal einen Peak von 8.000 Spielern gleichzeitig (via SteamDB).

Brawlhalla ist zwar ein Platform-Fighter, aber wie 2XKO auch Free-to-Play. Das Spiel erreicht laut SteamDB im Schnitt noch knapp 15.000 Spieler gleichzeitig (via SteamDB).

Hinweis: Mit SteamDB sieht man nur den Durchschnitt der Spieler, die zu einem bestimmten Zeitpunkt online sind, aber nicht die Gesamtzahl der aktiven Nutzer im Monat. Trotzdem kann man daraus herleiten, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass Street Fighter 6 bei durchschnittlich 20.000 bis 30.000 Spielern auf mehrere Hunderttausende monatliche Nutzer kommt.

Monatlich aktive Spieler bezeichnet die einzigartigen Nutzer, nicht die gesamte Spielerzahl in einem Monat. Loggt sich also Spieler A 30 Mal in einem Monat ein, zählt er trotzdem nur als ein aktiver Spieler.”

Also selbst ohne die Konkurrenz durch Street Fighter 6, die Merrill selbst erwähnt, hätte 2XKO wohl nie eine so große Spielerschaft erreicht, die das Spiel zum Überleben gebraucht hätte – das gibt Merrill selbst im Interview auch zu. Das Genre ist eben nicht so groß wie etwa das eigene MOBA.

Wie steht ihr zu 2XKO? Mögt ihr das Spiel oder seid ihr keine Freunde des Genres? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ein Spiel, auf das viele Fans von LoL warten, ist wohl das MMORPG. Dazu gab es letztens wieder eine Aussage von Marc Merrill Chef von Riot vergleicht Arbeit am LoL-MMORPG mit der Gralssuche