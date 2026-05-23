Die Entwickler hinter League of Legends und Valorant, Riot Games, sorgten aktuell für einen kleinen Aufschrei bei den Fans. Vorwürfe wurden laut, dass ihr Anti-Cheat-System sogar Hardware beschädigen kann. Dazu äußerte man sich jetzt öffentlich.

Am 22. Mai sorgte Riot mit einem Post für eine Kontroverse bezüglich Vanguard, ihres Anti-Cheat-Systems. So soll man jetzt mit einem neuen Update auch gegen Hardware-Tools vorgehen, mit denen Cheater in Spielen wie Valorant schummeln können.

Daraus entstand auch viel Empörung von Spielern, laut denen Riot zu weit ging. Es wurde ihnen teilweise vorgeworfen, sie würden Hardware unbrauchbar machen, außerdem fürchteten sich einige Nutzer davor, dass auch unschuldige Programme falsch erkannt werden könnten. Über diese Vorwürfe berichteten wir.

Im Zuge der News haben wir bei Riot auch eine Presseanfrage gestellt. Jetzt, einen Tag später, äußerte sich Riot in einem langen Post zu den Vorwürfen und möchte klarstellen, dass Vanguard keine Schäden an der Hardware ausüben oder eure Geräte unbrauchbar machen soll.

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PCs sollen nicht unbrauchbar werden

Was sagt Riot zu den Vorwürfen? In einem langen Post meldete sich Riot auf x.com zu Wort. In diesem Post ging man auf die Vorwürfe ein, Vanguard würde PCs bricken , also unbrauchbar machen. Direkt zu Beginn des Posts stellt man klar: Vanguard verursacht keine Schäden an der Hardware und deaktiviert Ihre Geräte nicht.

Das gepostete Foto (Quelle: x.com) soll Hardware zeigen, die explizit dafür gedacht sei, in Valorant zu cheaten. Es soll sich also nicht um reguläre PC-Hardware handeln. Das neueste Update von Valorant soll diese Geräte für Valorant unbrauchbar machen, aber nicht die PCs, andere Komponenten oder Software. Das neue System blocke lediglich Geräte zum Cheaten.

Versuche man weiterhin zu cheaten, nachdem das Anti-Cheat-System ein Cheat-Setup erkannt hat, kann es zu Hardwarefehlern oder Instabilität kommen . Versucht man das IOMMU (Input-Output Memory Management Unit), quasi den Check, ob man Cheating-Hardware benutzt, auszuschalten, soll das Cheating-Gerät zwar wieder funktionieren, aber das IOMMU ist erforderlich, um Spiele von Riot zu zocken.

Hier stellt Riot erneut klar, dass dieses Gerät dann nicht mit ihren Spielen funktioniert, der PC aber nicht gebrickt , also unbrauchbar, sei. Laut dem Statement würde und kann Riot keinen Einfluss auf die Funktionalität der PCs selbst nehmen. Spieler, die solche Cheats nicht benutzen, seien davon gar nicht betroffen.

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Community diskutiert weiter

Was sagt Riot noch zu den Vorwürfen? Den Post führt Riot noch mit kurzen Antworten fort. So erklärt man, dass Vanguard keinen physischen Schaden an Hardware anrichte und sich das System nur an Soft- und Hardware richte, die Spiele von Riot betreffe.

Wolle man in anderen Spielen cheaten, so erklärt Riot, könne man IOMMU auch ausschalten, so wie man es eingeschaltet hat. Man kann dann aber trotzdem keine Spiele von Riot spielen.

Auf die Frage, warum man darüber gescherzt hat, PCs unbrauchbar zu machen (bezogen auf das Foto), erklärt Riot noch zum Schluss, man habe lediglich einen Kommentar zu Geräten gemacht, mit denen man bei Valorant cheaten kann.

Wir haben in unserer Anfrage an Riot noch Fragen zur Legalität und zur EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gestellt. Sollte uns Riot darauf weitere Infos vorlegen, ergänzen wir diesen Artikel.

Wie reagiert die Community auf die Antwort? Unter dem Post, der auf x.com mittlerweile über 8 Millionen Mal gesehen wurde, scheint die Diskussion nicht weniger geworden zu sein. Während einige Nutzer sich über Cheater auslassen, sind andere mit dem Statement nicht zufrieden und hinterfragen, ob alles davon stimmt.

In den Kommentaren gibt es auch einige Cheater, die angeblich Hardware-Schäden erhalten haben. Aber auch Nutzer, die angeblich nicht gecheatet haben, äußern ihren Unmut und ihre Probleme mit Vanguard.

Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich diese Vorwürfe nicht bestätigen. Bereits in der Vergangenheit berichteten Spieler davon, dass Vanguard ihre PCs zerstörte. Auch damals erklärte Riot, dass keine Fälle bestätigt wurden, in denen Hardware beschädigt wurde.

Bleibt abzuwarten, ob sich Riot nochmal zu Vanguard äußert, immerhin steht das Anti-Cheat-System schon seit der Implementierung in der Kritik. Ende 2025 kündigte Riot für League of Legends das wohl größte Update aller Zeiten an: Riot kündigt eines der größten Updates in der Geschichte von LoL an, plant großflächige Überarbeitung des gesamten Spiels