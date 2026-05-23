Für fast alle Entwickler von Destiny 2 kam das Ende angeblich plötzlich, sie arbeiteten wohl unwissend an neuem Content

Augenscheinlich trauert die gesamte Gaming-Welt zusammen mit der Community um Destiny 2. Trotz einiger Probleme kam das Ende für viele wohl plötzlich. Wie ein Gaming-Journalist jetzt berichtet: Nicht nur für die Spieler war die Ankündigung aus heiterem Himmel.

Am 21. Mai kam von Entwickler Bungie die Ankündigung, dass am 9. Juni 2026 das finale Update von Destiny 2 erscheinen soll. Der Shooter soll zwar weiterhin spielbar bleiben, aber ohne zukünftige Inhalte. Destiny 2 erschien 2017 und erhielt noch im Dezember 2025 eine Erweiterung namens Renegades.

Für viele Spieler, die viel Zeit in Destiny 2 gesteckt haben, kommt die Ankündigung wohl nicht gänzlich überraschend, aber sie trauern trotzdem zusammen als Community. Auch viele Entwickler wussten wohl vor der Ankündigung nicht, dass das Spiel keine Inhalte mehr erhält, zumindest behauptet das ein bekannter Journalist.

Video starten Destiny 2: Renegades zeigt in seinem Launch-Trailer die neue Bedrohung der Hüter

Ich kann mir vorstellen, wie schwer das war

Was sagt der Journalist über den Wissensstand der Entwickler? Auf die Frage eines Nutzers auf x.com, wie lange die Entwickler bereits wussten, dass das passiert, antwortet Paul Tassi, dass die meisten bei Bungie nichts davon wussten, bevor es angekündigt wurde.

Paul Tassi ist ein Journalist, der für das englischsprachige Magazin Forbes arbeitet und seit Jahren über Destiny und Bungie schreibt. Er ist also ein Experte für das Thema, der mit dem Umfeld auch verbunden ist. Zu seiner Antwort auf x.com fügt er noch hinzu, dass es manche Entwickler gab, die am Juni-Update gearbeitet haben, die es wussten, es aber nicht teilen durften. Dazu schreibt er nur: Ich kann mir vorstellen, wie schwer das war .

Auf die Frage eines anderen Nutzers bei x.com betont er nochmal, dass die Entwickler bis zur Ankündigung weiter an Shattered Cycle, einer Erweiterung, die nicht mehr kommen wird, gearbeitet haben sollen.

Dazu gibt es bisher keine offiziellen Informationen seitens Sony oder Bungie.

Was passiert mit den Entwicklern bei Bungie? Laut einem Artikel von Tassi auf Forbes sei Destiny 3 nicht in Entwicklung und ein Teil der Ressourcen soll zu Marathon übergegangen sein. In seinem Artikel bestätigt er die News von Jason Schreier (via Bloomberg), dass es zu Entlassungen kommen soll. Das soll er von Quellen erfahren haben, denen die Pläne des Studios bekannt sind.

Jason Schreier ist ein Branchen-Insider, der viele Kontakte in der Industrie hat und bereits in der Vergangenheit von vielen Entlassungen vorab berichtet hat.

Auch zu diesem Thema gab es weder von Sony noch von Bungie eine offizielle Ankündigung. Bedenkt man aber die Größe von Bungie (etwa 800 Entwickler laut Tassi), bräuchte das Studio ein neues Projekt für eine solche Menge an Entwicklern.

Spätestens nach dem letzten Update im Juni kann man aber davon ausgehen, dass man auch offizielle Informationen zur Zukunft von Bungie bekommen wird. MeinMMO-Shooter-Experte Dariusz Müller hat sich derweil angeschaut, warum Destiny 2 wohl gestorben ist: Wie konnte Destiny 2 sterben, obwohl es einst so erfolgreich war? 5 Gründe, die zum Tod des Loot-Shooters führten