Einen Tod werd’ ich The Boys niemals verzeihen, denn er war völlig unnötig

In The Boys sind Tode schon seit der ersten Staffel an der Tagesordnung. Doch einer hat MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes so enttäuscht, dass er es der Amazon-Serie niemals verzeihen wird.

The Boys ist zu Ende und es gibt von den Fans einiges an Kritik. Manche mögen die Darstellung von Homelander im Finale etwa nicht. Damit habe ich tatsächlich kein Problem und ich hätte es auch so akzeptiert.

Aber in den letzten 20 Minuten trifft die Serie eine Entscheidung, die völlig unnötig ist. Es geht nicht einfach nur um einen Tod, sondern um die Gründe dahinter, und die zeigen ein großes Problem der letzten Staffel.

Achtung: In dem Artikel wird es Spoiler zum Finale geben. Wer das Finale noch nicht geschaut hat, sollte später wiederkommen.

Video starten The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist Autoplay

Unplausibel und künstlich

Nachdem die Gruppe um Butcher und Hughie Homelander erledigt hat, genießen sie ihren Sieg in einer Hütte im Wald. Während alle feiern, spricht Butcher noch mit Ryan, der ihm klarstellt, dass er keine Zukunft mit Butcher haben möchte. Offensichtlich gekränkt geht Butcher in sein Zimmer und spricht mit seinem Hund Terror.

Dabei bemerkt er aber, dass Terror verstorben ist. Er schnappt sich dann zielstrebig den Virus, der Supes töten kann, fährt zum Turm von Vought und trifft dort auf seinen Kameraden Hughie. Bei einem Showdown der beiden wird Butcher getötet, der in Hughie noch ein letztes Mal seinen Bruder sieht.

Der Tod von Terror ist nicht nur unverzeihlich, weil ein Haustier verstorben ist, er ist zudem völlig unnötig. Er soll als Element fungieren, um Butcher ein letztes Mal zu beeinflussen, alle Supes zu erledigen. Dadurch soll der Showdown entstehen, in dem Butcher stirbt.

Zum einen hat Terror aber nichts mit den Supes zu tun und man hätte das eher mit der Rückkehr von Stan Edger, dem Vought-CEO, verargumentieren können. Zum anderen wirkt die Rückkehr des Virus wie ein künstlicher und plumper Versuch, das Storyelement, dem hinterhergejagt wurde, doch noch zu nutzen.

Diese Entscheidung war so enttäuschend, dass mich danach sogar meine Schwester anrief, um sich darüber zu beschweren. The Boys ist eine der einzigen Serien, die wir beide geguckt und (meist) genossen haben.

Anders als sein Counterpart in den Comics, der Supes so sehr hasst, dass er alle davon vernichten möchte, haben die Amazon-Serie und Karl Urban als Schauspieler ihm mehr Ebenen verliehen. Die hat man aber nicht genutzt und der Tod von Terror ist symbolisch für die größte Schwäche der letzten Staffel: Konsistenz.

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Was ist der Kern der Figuren?

Die 5. Staffel war trotz einiger cooler Momente für mich als Fan sehr frustrierend. Das lag vor allem an Butcher. The Boys wollte sich nicht entscheiden, was er für eine Figur ist. Am Ende der 4. Staffel trennten sich die Helden von ihm, weil er zu radikal, fast schon comichaft böse agierte. Am Anfang von Staffel 5 ist man aber wieder eine Gruppe.

Je nach Folge ist Butcher das totale Böse, das alle Supes töten möchte. An anderer Stelle ist er aber eine Figur mit Herz, die trotzdem Gutes in sich trägt. Dieser Konflikt wird im Finale aber nicht wirklich thematisiert. Es ist nicht plausibel, wie Butcher dann doch den letzten Wechsel zum Bösen hat. Es gibt kein konsistentes Verhalten von Butcher und das ist frustrierend.

Ja, Butcher sollte sterben. Aber dafür hat man ihm sogar eine Krankheit gegeben, die er nur dank der Kräfte überlebt hat. Warum griff man dieses Element nicht auf, nachdem er die Kräfte verloren hatte?

Dann ist da noch Terror selbst. Während er in den Comics öfter auftaucht, hat man ihm in der 5. Folge der letzten Staffel eine gute Folge gegeben. Seine Storyline war zwar irrelevant für den Gesamt-Plot, würdigte aber den echten Hund hinter Terror, der nach den Dreharbeiten leider verstorben ist (Quelle: Instagram).

Aber ihn einfach so umzubringen, ist keine elegante Lösung, vor allem, wenn er nur dafür da ist, Butcher zu verändern. Das haben weder Butcher noch Terror verdient.

Was sagt ihr zur Entwicklung von Butcher? Fandet ihr sie plausibel oder hat sie euch gestört? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr noch mehr Serien braucht, die euch nach dem Finale von The Boys eine ähnliche Erfahrung bieten, werdet ihr hier fündig: 7 Serien, die ihr nach The Boys gucken solltet