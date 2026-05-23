Trainer in Pokémon GO holt sich die maximalen Beutel, ohne auch nur einen Cent auszugeben

Als passionierter Trainer benötigt man in Pokémon GO einige Ausdauer. Das hat nun auch ein Trainer auf Reddit bewiesen.

Viele Trainer werden früher oder später über einen Punkt stolpern: der Item-Beutel oder die Pokémon-Box ist voll. Dann kommt die große Frage, worauf man verzichtet und welche Items man wegschmeißt oder welche Monster man an den Professor versendet.

Damit ihr seltener in diese Situation geratet, könnt ihr die maximale Kapazität für den Beutel und die Box erhöhen. Dafür benötigt ihr PokéMünzen. Dass man hierfür nicht unbedingt Geld ausgeben muss, beweist ein Trainer auf Reddit eindrucksvoll.

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Arenen, Arenen und Arenen

Was hat der Trainer gemacht? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit zeigt, hat er sowohl den Item-Beutel, als auch die Pokémon-Box auf die maximale Kapazität erhöht. Nehmt ihr eine ordentliche Stange Geld in die Hand, könnt ihr das im Handumdrehen erledigen.

Die Besonderheit: der Trainer hat dafür ausschließlich PokéMünzen verwendet, die er im Spiel erhalten hat. Keine einzige PokéMünze wurde für reales Geld erworben. Da ihr nur maximal 50 Münzen am Tag durch Arenen erhalten könnt und ein Upgrade 200 Münzen kostet, benötigt ihr also sehr viel Zeit dafür.

Wie hat er das geschafft? Wie der Trainer in den Kommentaren selbst mitteilt, hat er zwischen 10.000 – 15.000 Münzen aus dem alten Münz-System, bei dem pro Tag bis zu 100 Münzen möglich waren, aufgespart. Anschließend hat er das Spiel für längere Zeit pausiert.

Seit 2022 ist er wieder dabei und hat einen PokéStop bei sich in der Nähe eingereicht. Dieser wurde zu einer Arena, an der er jeden Tag seitdem ohne große Probleme die 50 Münzen sammeln kann.

Doch der wohl wichtigste Faktor für diese Errungenschaft sind Zeit und Ausdauer. Das Limit für den Item-Beutel liegt aktuell bei 10.500, das Limit für die Pokémon-Box sogar bei 11.500. Da ein Upgrade die Kapazität um jeweils 50 erhöht und regulär 200 PokéMünzen kostet, sind also viele Münzen und sehr viel Zeit notwendig, um die maximalen Kapazitäten zu erreichen. Vor allem, wenn man ausschließlich auf die kostenlosen Ingame-Münzen setzt.

Wie hoch sind eure Beutel? Schreibt uns eure Kapazitäten gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Highlights noch in den nächsten Wochen im Spiel auf euch warten, dann schaut gerne in unserer Übersicht nach, in der wir alle Events im Mai 2026 in Pokémon GO zusammengefasst haben.