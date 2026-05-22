Trainer in Pokémon GO verliert seinen Account, nutzt genialen Trick, um ihn zu retten

Ein Trainer hatte großes Pech und hat seinen Account in Pokémon GO verloren. Doch durch einen Trick abseits des regulären Supports konnte er ihn zurückbekommen.

Seinen Account in Pokémon GO zu verlieren ist für die meisten Trainer wohl der Albtraum schlechthin, denn der jahrelange Aufbau kann durchaus zu einer starken Bindung führen. Ein Trainer auf Reddit berichtet, dass ihm genau das passiert ist: Er hat seinen Account, den er seit Juli 2016 bespielt hat, an einen potenziellen Hacker verloren.

Der Versuch, über den Support von Niantic wieder an seinen Account zu gelangen, scheiterte. Daher wählte er einen anderen Weg, der letztlich zur erfolgreichen Wiederherstellung seines Profils geführt hat.

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Mails, Beweise, Account

Wie ist der Trainer vorgegangen? Der Trainer hat zuerst seinen Trainer-Code herausgesucht. Dieser kann als eindeutige Zuordnung zu einem Account dienen. Mit diesem Code hat er dann eine Mail verfasst, die er an die AGB-Abteilung von Niantic und an die Rechtsabteilung von Scopely versendet hat.

Dabei ist er auf den Paragraf 13 der AGB von Niantic gegangen, in dem es unter anderem heißt: „Es kann Fälle geben, wenn eine Streitigkeit zwischen Ihnen und Niantic auftritt. Wenn dies eintritt, ist Niantic bestrebt, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um eine schnelle, kostengünstige und für beide Seiten vorteilhafte Lösung zu finden“.

In der Mail hat er nun Daten wie den Trainer-Code, den Namen des Accounts sowie das Startdatum genannt. Zudem hat er darauf hingewiesen, dass er noch weitere Beweise wie beispielsweise Fangorte von Monstern besitzt, um zu beweisen, dass es sein Account ist.

Abschließend hat der Trainer darauf hingewiesen, dass er, sollte er innerhalb von 45 Tagen keine Antwort erhalten, weitere rechtliche Schritte einleiten wird.

Wie reagierte Niantic? Daraufhin meldete sich innerhalb weniger Tage ein Mitarbeiter bei dem Trainer. Dieser übermittelte nun noch Informationen wie seine zuletzt verwendeten Smartphones, PokéStops die er eingereicht hatte sowie Städte und Zeitpunkte zum Fang einiger seltener Monster. Daraufhin erhielt er wieder Zugriff auf seinen Account.

Laut des Trainers dauerte es 8 Tage von der Mail bis zur erfolgreichen Wiederherstellung.

Habt ihr selbst schonmal Probleme mit eurem Account gehabt? Und konntet ihr sie lösen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte in den letzten Tagen des aktuellen Monats noch auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.