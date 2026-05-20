Das nächste Event in Pokémon GO läuft 3 Wochen lang – Was steckt drin?

Pokémon GO will euch beschäftigt halten. Nun steht ein Event an, das gleich drei Wochen mit Inhalten füllen soll. Was könnt ihr erwarten?

Was ist das für ein Event? Das Event nennt sich Ein Sommer voller Abenteuer und folgt euren Team-Anführern Blanche, Spark und Candela. Aber keine Sorge: Für das Event scheint es erstmal egal zu sein, ob ihr im blauen, gelben oder roten Team spielt.

Wann startet das Event? Los geht es am 26. Mai, das Event ist allerdings in drei Teile geteilt.

Blanches Suche nach Wissen: 26. Mai, 10:00 Uhr bis 1. Juni, 20:00 Uhr

Sparks Schlüpf-Mission: 2. Juni, 10:00 Uhr bis 8. Juni, 20:00 Uhr

Candelas Sieges-Mission: 9. Juni, 10:00 Uhr bis 15. Juni, 20:00 Uhr

Diese drei Wochen werden mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt. Unter anderem sind kostümierte Pokémon verfügbar. Wir fassen euch zusammen, welche das sind.

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Blanches Suche nach Wissen – was steckt drin?

Blanches Reise stützt sich vor allem auf den Einsatz von Rauch sowie verschiedene Feldforschungen.

Das Highlight: Dieser Event-Teil bringt das Lapras im Stil von Blanche. Es trägt eine kleine Schleife und kann über den GO Pass gefunden werden.

Der GO Pass: Während des Blanche-Abschnitts bringt euch der GO Pass neben dem Kostüm-Lapras auch Begegnungen mit Aquana, Larvitar und weiteren Pokémon, die einen Team-Weisheit-Hintergrund haben können. Die Meilensteine bringen euch auf Rang 1 ein Extra-Bonbon, wenn ihr Pokémon entwickelt, sowie eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons. Auf Rang 2 verdoppelt ihr die Wirkungszeit von Rauch.

Die Pokémon: In der Wildnis trefft ihr auf die folgenden Monster. Mögliche Shinys sind wie gewohnt mit Sternchen* markiert.

Schiggy*

Alola-Vulpix*

Krabby*

Sterndu*

Galar-Zigzachs*

Lapras*

Aquana*

Larvitar*

Beim Rauch-Einsatz trefft ihr zudem:

Tragosso*

Seeper*

Lapras*

Aquana*

Larvitar*

Zobiris*

Perlu*

Petznief*

Sparks Schlüpf-Mission

Der Titel zeigt schon: Es geht hier um das Ausbrüten von Eiern. Das ist der Fokus im Spark-Abschnitt des Events.

Das Highlight: Ein Spark-Elekid versteckt sich im GO Pass. Es trägt das Emblem des Teams Intuition.

Der GO Pass: Im GO Pass trefft ihr neben Elekid auf Blitza und Galar-Corasonn, sowie weitere Pokémon, die einen Intuition-Hintergrund haben können. Auf Rang 1 der Meilensteine erhaltet ihr die halbe Schlüpf-Distanz für eure Brutmaschinen, Rang 2 bringt 1,5-fache Bonbons beim Schlüpfen. Der Deluxe-Pass fügt 1,5-fachen Schlüpfsternenstaub zum zweiten Rang hinzu.

Die Pokémon: In der Wildnis erscheinen:

Bisasam*

Alola-Raichu*

Traumato*

Blitza*

Dratini*

Hunduster*

Liliep*

Wadribie*

Aus 7-km-Eiern schlüpfen:

Pichu*

Elekid*

Sheinux*

Knattox*

Galar-Corasonn*

Hisui-Baldorfish*

In Feldforschungen erscheinen:

Bisasam*

Traumato*

Blitza*

Dratini*

Hunduster*

Liliep*

Wadribie*

Galar-Corasonn*

Alola-Raichu*

Candelas Sieges-Mission

Der letzte Durchgang mit Candela dreht sich um das Kämpfen, in erster Linie um Raids.

Das Highlight: Im GO Pass trefft ihr ein Candela-Ponita mit Halsband.

Der GO Pass: Flamara und Wuffels tauchen neben dem Kostüm-Ponita im Pass auf. Zudem erhaltet ihr weitere Pokémon mit der Chance auf einen Wagemut-Hintergrund. Der erste Bonus auf Rang 1 ist ein erhöhter Angriffsbonus, wenn ihr mit Freunden in Raids kämpft, und der zweite ist 1,5-facher Raid-Sternenstaub. Mit dem GO Pass Deluxe erhaltet ihr bis zu zwei tägliche Raid-Pässe von Arenen.

Die Pokémon: Die Wildnis bringt:

Glumanda*

Menki*

Hisui-Fukano*

Machollo*

Ponita*

Sichlor*

Flamara*

Schneckmag*

Dartiri*

In Raids trefft ihr auf:

Hisui-Fukano*

Machomei*

Scherox*

Magcargo*

Zurrokex*

Gramokles*

Wuffels*

In Feldforschungen trefft ihr:

Glumanda*

Menki*

Hisui-Fukano*

Machollo*

Sichlor*

Flamara*

Schneckmag*

Zurrokex*

Dartiri*

Gramokles*

Wuffels*

Insgesamt stecken diese drei Wochen recht voll mit unterschiedlichen Pokémon. Doch es ist noch eine knappe Woche hin, bis das Event losgeht. Vorher könnt ihr aber noch einige andere Termine ausnutzen, die euch interessante Boni bringen. Welche das sind, lest ihr hier: Alle Events im Mai 2026 von Pokémon GO.