Trainer in Pokémon GO verzichten auf Team Rot, Blau und Gelb – Warum spielt man „Team Harmony”?

Die Entscheidung für ein Team ist eines der ersten Dinge, die man in Pokémon GO erledigt. Doch manche Spieler sparen sich diesen Schritt einfach – und schließen sich so „Team Harmony” an.

Sobald man Level 5 in Pokémon GO erreicht und das erste Mal eine Arena betreten möchte, steht eine Entscheidung an: Welchem Team möchte man sich anschließen?

Dann hat man die Wahl zwischen drei Optionen:

Das gelbe Team Sparks „Team Intuition”

Das rote Team Candelas „Team Wagemut”

Das blaue Team Blanches „Team Weisheit”

In diesen Teams kann man dann gemeinsam Arenen erobern oder verteidigen und teilt beispielsweise auch Boni bei Raids und anderen Aktivitäten.

Zudem sieht man immer wieder mal die Teamleiter, sie bewerten beispielsweise die Pokémon in der Sammlung der Trainer.

Doch offenbar gibt es manche Spieler, die sich keinem dieser Teams anschließen.

„Team Harmony” in Pokémon GO – Das Team für alle, die keines der 3 Teams wählen

Im Pokémon-GO-Subreddit wird aktuell der Screenshot eines Trainers diskutiert, der es bis auf Level 37 geschafft hat – aber keinem der 3 typischen Teams angehört.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In dem Screenshot ist zu sehen, dass der Spieler nahezu 4.000 Kilometer gelaufen ist und über 10.000 Pokémon gefangen hat, aber nicht einen einzigen Kampf gewonnen hat.

Logisch: Denn ohne Team kann man keine Arenen bekämpfen.

Das bedeutet es, kein Team zu wählen: Wenn man keines der 3 Team auswählen möchte, kann man keine Arenen erobern oder Raids absolvieren. Denn jedes Mal, wenn man die betreten will, wird man nach einem Team gefragt.

Das hat einige Folgen:

Unter anderem bekommt man keine legendären Pokémon aus Raids. Über Tausch ist es aber dennoch möglich

Auch EP aus Raids fallen dann weg

Aufgaben, die Kämpfe oder Raids erfordern, kann man nicht erledigen

Man bekommt keine Pokémünzen durch das Arena-Verteidigen

Auch manche Entwicklungen sind dann nicht möglich, wenn sie Extra-Schritte wie das Absolvieren von Raids erfordern

Teamleiter für die Pokémon-Bewertung hat man auch nicht

Allerdings gibt es einige Spieler, die diesen Schritt bewusst machen oder gemacht haben. Denn seit Jahren gibt es ein inoffizielles viertes Team: “Team Harmony”.

Was ist “Team Harmony” und wie kam es zustande? Gerade in der Anfangszeit von Pokémon GO nahm der Kampf zwischen den drei Teams eine große Rolle ein.

Schon damals bildete sich Team Harmony als eine Art Gegenbewegung zu den drei kabbelnden Teams. Bis heute gibt es Trainer, die sich diesem Team anschließen, indem sie sich keinem anderen Team anschließen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Damals schon bekam ein Entwurf mit Lugia als inoffizielles Wappen-Pokémon des Teams viel Zuspruch, wie hier im Tweet von „Seosaur” zu sehen.

Lugia fungiert dabei als Gegenstück zu den drei streitenden Vögeln Arktos, Lavados und Zapdos. Eine ähnliche Konstellation gab es auch im zweiten Pokémon-Film, “Die Macht des Einzelnen” aus dem Jahr 1999 (2000 Premiere in Deutschland).

Bringt Team Harmony was? Schaut man nur auf das Spiel, bringt eine Mitgliedschaft im “Team Harmony” nichts, denn wenn man kein Team wählt, verpasst man nur Features, bekommt aber keine dazu.

Auf reddit beschreiben es manche Spieler letztlich als spaßige, aber durchaus schwierige Herausforderung, die man sich selber stellt.

Was haltet ihr von “Team Harmony”? Könnt ihr euch vorstellen, Pokémon GO in dieser Form zu spielen? Habt ihr vielleicht sogar Erfahrungen damit gemacht? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Als nächstes steht in Pokémon GO übrigens die Hoenn-Tour an – erstmal in Las Vegas.