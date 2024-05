Pokémon GO: Neues Update kommt richtig schlecht an, wird von Fans zerrissen – Studio entlässt jetzt Leute

In Pokémon GO gab es vor kurzem ein Update, welches bei der Community alles andere als gut ankam. Das Studio, welches dieses entwickelte, muss nun Leute entlassen. Gibt es hier einen Zusammenhang?

Um welches Update geht es? Vor kurzem wurde für Pokémon GO ein großes Update mit vier Features angekündigt. Hierbei geht es vor allem um grafische Anpassungen und Verbesserungen im Spiel.

Eines dieser Features ist das Avatar-Update, welches am 17. April ins Spiel kam. Das Update ist bei der Community so schlecht angekommen, dass es mitunter als das schlechteste Update in der Geschichte der Updates betitelt wurde.

Nun gibt es Berichte darüber, dass das Studio, welches für das Update verantwortlich ist, Leute entlassen muss.

Langjährige Mitarbeiter entlassen

Um was für ein Studio handelt es sich? Das Studio, welches jetzt Mitarbeiter entlassen muss, trägt den Namen Very Very Spaceship , kurz VVS. Sie haben Features für Pokémon GO entwickelt und beigesteuert. So auch das neue Avatar-System, welches im April in Pokémon GO freigeschaltet wurde.

Nun gibt es Berichte, unter anderem auf gamedeveloper.com, dass das Studio Leute entlässt. Hierbei handelt es sich um eine ungenannte Anzahl an Mitarbeitern aus den Bereichen Produktion, Personalvermittlung und Künstlern. Die Mitarbeiter waren alle zwischen drei und fünf Jahren bei VVS angestellt.

Hängen die Entlassungen mit dem Update zusammen? Ob die Entlassungen mit dem Avatar-Update in Pokémon GO direkt zusammenhängen, ist nicht bekannt. Auch wenn der zeitliche Zusammenhang diese Annahme zulässt, so gibt es hierzu keine konkreten Beweise oder Aussagen der Verantwortlichen.

Was sagt die Community dazu? Die Community gibt weniger dem Studio die Schuld für das Avatar-Update, als vielmehr Niantic selber. So lauten einige der Kommentare:

Denkt daran, dass Leute in Führungspositionen bei Niantic die Entwürfe absegnen mussten, sie hätten das, was ihnen vorgelegt wurde, ablehnen können und müssen , meint ein Trainer auf Reddit

, meint ein Trainer auf Reddit Ich bin weniger darüber verärgert, dass sie schlechte Arbeit geleistet haben, als darüber, dass Niantic das Update durchführte und das Feedback ignorierte , lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit

, lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit Okay, ich mag die Avatare nicht, aber es ist immer traurig, von Entlassungen zu hören. Das Problem ist, warum hat die Geschäftsleitung auf diese Aktualisierung gedrängt, wenn das Feedback nicht gut war , fragt ein weiterer Trainer auf Reddit

Was sagt ihr dazu? Denkt ihr, dass die Entlassungen mit dem Update zusammenhängen? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus.

Ihr wollt wissen, was euch demnächst in Pokémon GO erwartet? Dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im Mai 2024 in Pokémon GO.