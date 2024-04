Pokémon GO: Events im Mai 2024 – Alle Termine und Boni

Sobald weitere Details zu den Events bekannt sind, halten wir euch auf dem Laufenden! Übrigens: Seit einiger Zeit könnt ihr in Pokémon GO auch das neue Pokémon Schligda bekommen – wie, das erfahrt ihr hier.

Pokémon GO: Schligda bekommen – So stark ist das Wasser-Pokémon

Pokémon GO: 2 neue regionale Ultrabestien warten auf euch – So bekommt ihr sie

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Pokémon GO: So sieht die Season „Welt voller Wunder“ im Trailer aus

Grundsätzlich gehört der Mai weiterhin zur Season „Welt voller Wunder“, die noch bis zum 1. Juni 2024 läuft. Sie dürfte also in diesem Monat ihr Finale erreichen. Den Trailer zur Season könnt ihr euch hier nochmal anschauen.

Was für Events gibt es im Mai? Wie gewohnt wird der Mai in Pokémon GO Rampenlicht-Stunden, Raid-Stunden, Community Day und weitere Events bringen. Zu den Highlights dürfte beispielsweise das Debüt von Kopplosio und Muramura zählen, doch auch andere Events dürften spannende Inhalte bringen.

Der Mai in Pokémon GO bringt wieder eine Menge Events. Hier findet ihr alle bekannten Termine, Details und welche Events sich lohnen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to