Die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2020

Die Auswahl an MMOs und MMORPGs Anfang 2020 ist groß. Jedes Spiel unterscheidet sich dabei von den Konkurrenten. Wir haben deshalb 15 Online-Multiplayer-Spiele herausgesucht, die wir euch empfehlen möchten. Die Mehrheit der Spiele ist für PC, PS4 und Xbox One – wir decken aber auch Mobile-Games für iOS und Android ab.

Was sind das für Spiele? Die ausgesuchten Spiele unterscheiden sich stark voneinander. Mal handelt es sich um klassische MMORPGs, mal um MMO-Shooter oder um ein Battle Royale. Sogar zwei Mobile-Games haben es in unsere Liste geschafft. Die Reihenfolge ist dabei zufällig gewählt.

Nach welchen Kriterien wurde ausgewählt? Wir haben Spiele ausgewählt, die:

den Fokus auf Multiplayer und Online legen.

noch immer aktiv weiterentwickelt werden.

immer noch relevant sind, wie wir am Interesse der Leser von MeinMMO sehen.

von Mitgliedern der Redaktion gespielt werden.

Ihr findet zu jedem MMO und MMORPG nicht nur eine Beschreibung, sondern auch eine Einschätzung, warum sich das Spiel 2020 lohnt und wo die Schwächen liegen.

World of Warcraft – MMORPG

Genre: MMORPG | Entwickler: Blizzard Entertainment | Plattform: PC | Release-Datum: 23. November 2004| Modell: Pay2Play

Pro Einsteigerfreundlich

Viel Content durch 7 Erweiterungen

Regelmäßig neue Inhalte

Interessante Story

Große Community Contra Man merkt dem Spieler das Alter an

Manche Inhalte sind zu einfach, Fans kritisieren „Casualisierung“

Das letzte Addon kam nicht so gut an

Das erwartet euch in WoW

Was ist WoW? World of Warcraft ist das bekannteste MMORPG in Europa und Nordamerika. Blizzard hat für WoW mittlerweile 7 Erweiterungen herausgebracht. Es richtet sich an Solo-Spieler, die die Geschichte erleben wollen, aber auch an Fans von Dungeons und Raids, um die das Spiel regelmäßig erweitert wird.

WoW nutzt eine Comic-Grafik, die über die Erweiterungen hinweg immer wieder etwas aufgehübscht wurde. An manchen Stellen zeigt sich trotzdem das Alter, immerhin feierte WoW kürzlich seinen 15. Geburtstag. Im Kampfsystem setzt auf es klassisches Tab-Targeting.

WoW bietet euch aktuell zwei Versionen:

Die aktuelle Erweiterung trägt den Namen Battle for Azeroth und erschien im August 2018. Das ist das „normale“ WoW, auch als „Retail WoW“ bekannt.

WoW Classic ist eine Neuauflage des Grundspiels und erschien im August 2019.

Welche Inhalte bietet WoW? World of Warcraft bietet euch die Möglichkeit, mit einem Charakter eine riesige Welt zu erkunden und diesen bis auf Stufe 120 zu bringen. Dabei wartet enorm viel Content auf euch:

unzählige Quests und Geschichten

eine Vielzahl von Gebieten

etliche Dungeons und Raids

verschiedene PvP-Inhalte

Mit Battle for Azeroth wurde das MMORPG dabei wieder etwas übersichtlicher. So wurden Skills und Talente deutlich reduziert und ein beigefügter Booster bringt euch schnell auf Stufe 110 und in die neuen Gebiete, wenn ihr diese erkunden möchtet.

Die kommende Erweiterung Shadowlands (irgendwann in der 2. Jahreshälfte 2020) soll noch größere Änderungen vornehmen, sodass sich das Level-Cap auf Stufe 60 reduziert. Genauere Details dazu erfahrt ihr hier:

Shadowlands wird das gewohnte Leveln in WoW stark verändern

Das kostet WoW: Bis zur Stufe 20 kann man World of Warcraft kostenlos spielen. Danach wird ein Abonnement von 13 Euro im Monat fällig.

Zudem benötigt ihr für die Reail-Version die neuste Erweiterung Battle for Azeroth, die alle vorherigen Addons bereits enthält. Diese kostet im offiziellen Shop 45 Euro.

WoW Classic hingegen ist in einem Abo automatisch enthalten.

MeinMMO-Fazit: Ein Highlight unter den MMORPGs auch nach 15 Jahren

Wer spricht da? Cortyn spielt schon fast seit Release World of Warcraft, stieg mit dem Patch von Ahn’Qiraj ein. Für MeinMMO betreut Cortyn das MMORPG seit 2013.

Warum lohnt es sich 2020 zu spielen? Auch nach vielen Jahren auf dem Markt ist World of Warcraft noch immer ein grundsolides MMORPG, das vor allem mit einem punkten kann: die schiere Menge an Aufgaben.

Mit inzwischen 7 umfangreichen Erweiterungen, kann kaum ein Game auf eine so gigantische Spielwelt zurückblicken wie die World of Warcraft. Egal ob man passionierter Raider ist, gerne Erfolgen nachjagt oder sich im umfangreichen System der Haustierkämpfe austoben will, World of Warcraft bietet noch immer für eine Vielzahl von Spielertypen interessante Inhalte.

Optisch und atmosphärisch hat World of Warcraft: Battle for Azeroth noch eine ganze Schippe draufgelegt und überzeugt mit den schönen Kontinenten Zandalar und Kul Tiras, die zumindest jeder MMO-Fan einmal erlebt haben sollte.

Handlungsstränge rund um die bekannten Warcraft-Charaktere, wie Jaina und Sylvanas oder jüngst N’Zoth und Anduin, machen WoW zu einem lohnenden Ausflug mit vielen Möglichkeiten, um Hunderte Stunden Zeit zu verlieren.

Einer der ikonischsten Bosse aus WoW – Ragnaros

Wo liegen die Probleme von WoW? Das wohl größte Problem von World of Warcraft im Jahr 2020 ist die Durststrecke bis zum Release der nächsten Erweiterung Shadowlands. Hier fällt die Content-Dürre für gewöhnlich ein bisschen länger aus.

2020 ist WoW in einer denkbar ungünstigen Position, denn die noch aktuelle Erweiterung „Battle for Azeroth“ kam bei vielen Spielern nicht sonderlich gut an. Viele neue Systeme, die nicht zu Ende gedacht oder miteinander verknüpft wurden, der Grind nach Artefaktmacht und der anhaltende Frust über RNG sorgten für Unmut der Spieler.

Die schwierigste Aufgabe wird es also, die Spieler bis zum Release von Shadowlands zu halten. Danach steht einem deutlichen Aufwind nichts im Wege. Ob der Aufschwung kommt, wird die Beta von Shadowlands zeigen.

Denn ob Shadowlands die hohen Erwartungen erfüllen und die Leere im Herzen der Spieler nach BfA füllen kann, das muss sich erst noch beweisen.