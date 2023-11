WoW The War Within: Base, Heroic oder Epic – Welche Version soll man kaufen?

Drei Versionen stehen bei World of Warcraft: The War Within zum Kauf zur Verfügung. Doch welche Edition lohnt sich und welche ist Unsinn? Wir schauen uns alle drei an.

World of Warcraft hat das nächste große Abenteuer vorgestellt. Mit der „Worldsoul Saga“ gibt es einen Zyklus über drei Erweiterungen, der mit „The War Within“ beginnt – dem nächsten WoW-Addon. Wie inzwischen üblich, kommt die Erweiterung aber in drei unterschiedlichen Editionen mit verschiedenen Preisen daher. Wir verraten euch, was in den einzelnen Versionen steckt und schauen, welche für euch am besten geeignet ist.

Was steckt in der Base Edition? Für 49,99 Euro gibt es die „Base Edition“, die günstigste Variante. Darin enthalten ist:

World of Warcraft: The War Within

World of Warcraft: Dragonflight

Verbesserter Level-Boost auf Stufe 70

500 Händlerdevisen

Was steckt in der Heroic Edition? Für die Heroic Edition zahlt ihr bereits 20 Euro mehr, nämlich 69,99 Euro. Dafür gibt es:

Alle Inhalte aus der Base-Edition

250 zusätzliche Händlerdevisen

Reittier „Algarischer Sturmreiter“ mit Anpassungen und speziellen Rennstrecken

Aufwertbares Transmog-Set „Gewand des Sturmreiters“

Was steckt in der Epic Edition? Mit 89,99 Euro ist die Epic Edition die teuerste Variante, bietet aber auch am meisten Inhalte. Für den Preis bekommt ihr:

Alle Inhalte der Heroic Edition

250 zusätzliche Händlerdevisen

Beta-Zugriff auf The War Within

3 Tage Vorabzugang beim Start der Erweiterung

30 Tage Spielzeit

Haustier: Pusti das Sturmjunge

Spielzeug: Sandkastensturmgreif

Effekt: Irdener Ruhestein des Tiefenbewohners

Welche Version von „The War Within“ sollte man kaufen? Das liegt – wie so oft – an euren eigenen Vorlieben. Wer keinen Schnickschnack braucht und einfach nur das neue Addon genießen will, für den ist die Standard-Version vollkommen ausreichend.

Wenn ihr Wert auf Reittiere und Transmog legt, aber mit Haustieren und Spielzeugen nichts anfangen könnt, dann ist die Heroic Edition für euch gemacht.

Wer gerne sammelt, kommt nicht um die Epic Edition herum. Die Preisdifferenz zwischen „Heroic“ und „Epic“ ist allerdings verkraftbar, wenn man bedenkt, dass auch noch einmal 30 Tage Spielzeit enthalten sind, die sonst ohnehin nochmal 11-13 Euro gekostet hätten.

Die größten „Selling Points“ der Epic-Edition dürften aber dieses Mal der 3-Tage-Vorabzugang und die garantierte Teilnahme am Beta-Test sein. In diesem Zeitraum kann man bereits leveln, während alle anderen Käufer zähneknirschend Streams schauen müssen.

Wenn ihr euch noch unsicher seid, besteht aber keine Eile. Bis zum Release dürfte es noch fast ein Jahr dauern – das ist genug Zeit, um noch mehr Details zur nächsten Erweiterung zu erfahren und erst einmal abzuwarten.

Welche Version werdet ihr euch kaufen und warum war es die Epic Edition?