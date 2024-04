Das MMORPG The Quinfall zeigt die Herausforderungen und Gefahren des Handelns in der riesigen Welt

The Quinfall, ein neues MMORPG auf Steam, stellt in einem Video das Karawanen-System vor und was ihr beachtet müsst, wenn ihr Waren sicher von A nach B bekommen wollt.

Wie steht es um The Quinfall? Das MMORPG The Quinfall sorgte bereits für einige Zweifel bei Spielern. Immerhin versprach es bereits viel, das sich richtig gut anhörte, aber vielleicht sogar ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Deswegen befürchteten viele Spieler eine ähnliche Erfahrung, wie mit dem Survival-Flop The Day Before.

Dieser Sorge wollen die Entwickler jedoch entgegenwirken und beweisen, dass ihr MMORPG tatsächlich echt ist. Mit mehreren Gameplay-Videos wollen sie den Spielern Hoffnung machen, dass sie nicht einfach auf den nächsten Flop warten:

Das neuste Video fokussiert sich jetzt auf das Karawanen-System, das für den Handel in The Quinfall eine wichtige Rolle spielen wird:

The Quinfall zeigt im neusten Video das Karawanen-System Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Was zeigt das Video? In The Quinfall könnt ihr eine riesige Map bereisen. Vor allem, wenn ihr verschiedene Handel abschließen wollt, müsst ihr manchmal mit euren wertvollen Waren von A nach B reisen. Ein neues Video zeigt euch jetzt, welche Herausforderungen dabei auf euch warten.

„Egal, ob ihr mit Waren handeln oder unbekannte Gebiete erkunden wollt, unser neu vorgestelltes Karawanen-System und eine Vielzahl von Reittieren werden eure Reise verbessern“, heißt es im offiziellen Beitrag auf x.com.

Erklärt wird in dem Video von den Entwicklern selbst dann nichts. Ihr müsst euch also rein durch die gezeigten Gameplay-Szenen einen Eindruck von dem Karawanen-System verschaffen.

Routen planen und Karawanen verteidigen

Zuerst einmal könnt ihr sehen, dass ihr über einen Karawanen-Manager Aufgaben annehmen könnt und dann eine profitable und effiziente Route festlegt. Da die Map sehr groß ist, kann die geplante Reise dann auch mal lange dauern. Vorher die kürzeste Route zu planen, könnte sich also lohnen.

Um sicher von A nach B zu gelangen, stehen euch verschiedene Reittiere zur Verfügung – unter anderem Esel, Kamele und Elefanten. Diese müsst ihr auf eurer Reise vor Angriffen verteidigen, wenn ihr nicht plötzlich ohne Reittier oder sogar ohne Ware dastehen wollt.

Wie das Video zeigt, könnt ihr auch selbst die Karawanen von anderen Spielern angreifen, oder den Speis einfach umdrehen, wenn sie einen Angriff auf euch wagen.

Der Streamer Asmongold lobt jetzt ein MMORPG in höchsten Tönen: Twitch-Streamer hat an allen MMORPGs etwas auszusetzen – Aber ausgerechnet Pax Dei begeistert ihn