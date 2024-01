Community warnt vor neuem MMORPG auf Steam, fühlt sich an den Zombie-Flop The Day Before erinnert

Vor rund einem Jahre wurde wie aus dem Nichts das neue MMORPG The Quinfall für Steam angekündigt. Die hohen Ambitionen haben bei vielen Spielern für Skepsis gesorgt. Erste Tester können das Spiel noch Ende Januar ausprobieren.

Was verspricht The Quinfall für Features?

The Quinfall soll viele Freiheiten wie das Besitzen von Shops oder Tavernen bieten

Ein actionreiches Kampfsystem, wunderschöne Grafik und ein dynamisches Wetter- sowie Jahreszeitensystem sollen im Spiel enthalten sein

Nutz- und Reittiere können wohl selbst gezüchtet werden

Es sollen nicht nur Häuser, sondern auch eigene Schiffe gebaut werden können

Für PvE-Spieler würde der Titel Dungeons und gigantische Bosskämpfe bieten

Für PvP-Spieler soll es riesige Schlachten geben

Wann soll die Closed Beta starten? Am 30. Januar 2024 können sich erste Tester vom Spiel überzeugen. Das Entwicklerteam von Vawraek Studios hat gestern auf dem eigenen Discord-Server angekündigt, dass die ersten Keys „bald“ an die Teilnehmer verteilt werden sollen. Es können nur ausgewählte Spieler teilnehmen.

In einem ersten Alpha-Trailer gab es einige der versprochenen Features bereits zu sehen. Das MMORPG bietet viele Optionen, die sich Spieler wünschen. Doch gerade durch die vielen Versprechen wirkt der Titel auf einige Leute wie ein Scam.

Ihr habt den ersten Trailer verpasst? Dann holt ihn hier nach:

The Quinfall – Alpha-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur’s Gate 3 war kein Zufall Autoplay

Fans vermuten einen Scam hinter The Quinfall

Was ist das Problem? Mehrere User machen darauf aufmerksam, dass hinter The Quinfall ein ähnlicher Fall wie bei The Day Before stecken könne. Nur wenige Tage nach dem Release schloss das Studio hinter dem Titel. Im Vorfeld gab es falsche Versprechen, die als Betrug gewertet wurden.

Hinter The Quinfall könnte ein ähnlicher Fall stecken. X-User morgenthau listet einige Punkte auf, die den Verdacht um einen Scam verhärten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die vorgeworfenen Punkte können wir zum Teil bestätigen. Auf der offiziellen Webseite ist tatsächlich das Foto aus dem Tweet zu erkennen. Allerdings gibt das Entwicklerteam auf dem Discord-Server an, dass ganze 56 Mitarbeiter an dem Spiel arbeiten sollen. Diese Aussage steht im Kontrast zur Mitarbeiterzahl von nur 9 Personen.

Vor allem die Größe von 50 GB bereitet einigen Spielern Sorgen. User Dsvice schreibt beispielsweise im reddit-Forum, dass 50 GB für eine 2.016 km² große Welt zu wenig seien. Andere vergleichbare Spiele haben eine deutlich kleinere Fläche, benötigen aber mehr Speicherplatz:

World of Warcraft: 87 GB

The Elder Scrolls Online: 95 GB

Guild Wars 2: 70 GB

Pax Dei: 70 GB

Das vorherige Projekt des Entwicklerteams, Kayra Online, ist ebenfalls ein Punkt auf der Liste an Hinweisen, dass es sich bei The Quinfall um falsche Versprechen handeln könne. Der Titel wurde noch vor seinem offiziellen Release aufgegeben und eingestellt.

In einer Beta-Phase soll es aber möglich gewesen sein, Echtgeld gegen Premium-Währung einzutauschen (via massivelyop.com, Kommentar von Harry Koala). Die meisten Informationen zum Spiel wurden aber mittlerweile entfernt.

Sollte ich einen Bogen um The Quinfall machen? Zunächst einmal sollten wir die ersten Tests zum Spiel abwarten. Ende Januar bekommen ausgewählte Spieler die Möglichkeit, zum ersten Mal in das MMORPG zu schnuppern.

Es ist allerdings berechtigt, dank Fällen wie The Day Before mit einer gewissen Skepsis an das Spiel heranzugehen. Vor allem die Tatsache, dass das Spiel Buy2Play werden und trotzdem einen Shop beinhalten soll, ist fragwürdig.

Gerade mit dem Premium-Shop von Kayra Online im Hinterkopf solltet ihr vorsichtig sein, wenn ihr Geld in The Quinfall stecken wollt. Solltet ihr zu den glücklichen Auserwählten zählen, die in das MMORPG hineinschnuppern dürfen, wäre es ratsam, das Portmonee erst einmal geschlossen zu lassen.

Es gibt noch andere Titel auf Steam, die bei den Fans besser ankommen als The Quinfall: In einem neuen Actionrollenspiel auf Steam jagt ihr Geister und schickt sie ins Jenseits zurück