Neues MMORPG auf Steam will beweisen, dass es nicht das nächste The Day Before ist – Zeigt Gameplay, auf das alle warten

The Quinfall hat seinen zweiten Closed-Beta-Test angekündigt. Darin sollen sich Spieler selbst davon überzeugen, was das MMORPG zu bieten hat. Das Entwicklerteam hat darüber hinaus zwei neue Gameplay-Videos veröffentlicht, die die wichtigsten Features in bewegten Bildern zeigen.

Wieso sind die Videos so wichtig? Die beiden Videos enthalten die wichtigsten Features, die das Entwicklerteam am MMORPG angepriesen hat. Sie laufen komplett ohne Sprecher, sondern nur mit einer beruhigenden Hintergrundmusik.

Durch die Videos beugt das Team von Vawraek den Gerüchten vor, dass es das nächste The Day Before werden soll. Spieler haben im Vorfeld nämlich gezweifelt, ob das MMORPG wirklich so erscheinen wird, wie es die Entwickler beworben haben. Doch die Videos sehen so gut aus, dass viele der Zweifel aus dem Weg geräumt werden dürften.

Das erste der beiden Videos könnt ihr hier schauen:

The Quinfall zeigt Gameplay zum Tutorial, Housing und Crafting Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

The Quinfall zeigt Housing, Crafting und mehr

Was wird gezeigt? Das erste Video beschäftigt sich mit dem Tutorial des Spiels. Wir sehen, welche Möglichkeiten sich beim Charakter-Editor ergeben. Wir können Details wie Gesichtsmerkmale und die Statur anpassen, sogar die Behaarung lässt sich über den Editor regeln.

Daraufhin zeigt das Video das Annehmen von Quests und kleine Kämpfe. Auch die Weltkarte ist kurzzeitig zu sehen.

Spieler können in The Quinfall ihr eigenes Haus haben. Auch das Innere eines solchen Hauses ist kurz zu sehen. Im Anschluss beschäftigt sich das Video mit dem Crafting. Das funktioniert genau so, wie ihr es erwarten würdet: Es gibt eine Liste an Gegenständen, die wir herstellen können. Haben wir alle benötigten Materialien zusammen, lässt sich das gewünschte Objekt nach Ablauf der Wartezeit synthetisieren.

The Quinfall: Das Building im Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Im zweiten Video fokussiert sich das Team auf den Bau des Gildengebäudes. Mit einer Gilde können Spieler ein Stück Land beanspruchen und darauf das Haus ihrer Träume bauen. Zum Bauen müssen zunächst die benötigten Materialien gesammelt werden.

Im Anschluss läuft das Bauen so ab, wie wir es aus vielen Survival-Spielen wie Enshrouded kennen: Spieler können blockweise Böden und Wände platzieren, um das Gebäude im Anschluss mit Möbeln auszustatten.

Vermutlich wird es all diese Features in der kommenden Closed Beta zu testen geben. Da es kein Embargo gibt, können sie ihre Erfahrungen direkt mit anderen teilen. Somit erfahren wir, ob die gezeigten Videos dem echten Gameplay entsprechen. Der erste Eindruck zum gezeigten Material ist nämlich äußerst positiv.

Was wissen wir über die zweite Closed Beta? Die erste Beta-Phase von The Quinfall lief am 30. Januar 2024. Doch damit nicht genug – demnächst können sich 10.000 weitere Spieler davon überzeugen, was in dem MMORPG steckt. Interessierte können sich bis zum 10. April 2024 anmelden.

Einige der versprochenen Features hat euch MeinMMO im folgenden Artikel aufgelistet: Neues MMORPG auf Steam klingt zu gut, um wahr zu sein – Verrät jetzt Details zu Klassen, PvE und PvP