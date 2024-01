Neues MMORPG auf Steam klingt zu gut, um wahr zu sein – Will beweisen, dass es echt ist

Spätestens nach The Day Before sind Spieler extra vorsichtig, wenn es um Spiele geht, die viel zu gut klingen, um wahr zu sein. So ein Fall ist auch das neue MMORPG The Quinfall, das auf Steam erscheinen soll.

Warum klingt das MMORPG zu gut, um wahr zu sein? The Quinfall wird von einem türkischen Indie-Studio entwickelt und verspricht dafür allerlei Features. Die Features lassen sich so gut zusammenfassen:

Wunderschöne Grafik und ein dynamisches Wetter- sowie Jahreszeitensystem

Nutz- und Reittiere können wohl selbst gezüchtet werden, man soll ebenfalls Shops und Tavernen besitzen können

Man soll Häuser und Schiffe errichten können

Für PvE-Spieler würde der Titel Dungeons und gigantische Bosskämpfe bieten

Für PvP-Spieler soll es riesige Schlachten geben

ein ansprechendes Kampfsystem auf Action-Basis

In der Vergangenheit sind die Entwickler gleich mit mehreren Punkten negativ aufgefallen, sodass manche Spieler vermuten, hier könnte es sich um einen Schwindel handeln.

Die Entwickler sollen sowohl KI als auch gekaufte Assets für das Spiel verwenden. Das Team, das das MMORPG programmiert soll nur aus 9 Menschen bestehen und für die Präsentation des Entwickler-Studios sollen Stock-Fotos verwendet worden sein. Zuletzt haben wir ausführlich über die Vorwürfe berichtet.

Hier könnt ihr nochmal den ersten Trailer zu The Quinfall sehen.

The Quinfall – Alpha-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Destiny 2 vor dem Ende? – Service-Games müssen sterben lernen Autoplay

So will The Quinfall euch davon überzeugen, dass es echt ist

Mit einem Beta-Test, der am 30. Januar gestartet ist, dürfen nun erstmals Spieler aus der Community das Spiel testen. Der Test ist allerdings geheim. Alle Teilnehmer müssen, bevor sie losspielen können, eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben.

Auf dem Discord von The Quinfall wird jedoch ab und an mal ein Screenshot aus der Beta gepostet, der dann kurz darauf wieder gelöscht wird. Die Beta scheint also real zu sein. Ihr könnt The Quinfall allerdings aktuell nicht mehr testen, die Anmeldung für die Beta ist bereits geschlossen.

Gibt es sonst schon etwas zum Spiel zu sehen? Ja, tatsächlich haben die Entwickler zum Start der Beta ein Interview veröffentlicht, bei dem ein Entwickler zu neuem Gameplay des Spiels interviewt wird. Dabei geht er auch auf interessante Inhalte ein.

Das ganze Interview auf Türkisch könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was wird im Video gezeigt? Im Video bekommen wir ordentlich Gameplay zu sehen. Das Spiel sieht dabei tatsächlich nicht nach einem Schwindel aus. Das Video ist lang, zeigt verschiedene Elemente des Spiels, wie Angeln, Kämpfen und PvP und wirkt dabei real. Auch die riesige Karte mit einer angegebenen Größe von 2016 km² wird im Video gezeigt.

Der Entwickler sagt auch, dass The Quinfall nur einmalig gekauft werden muss und es kein Abonnement geben wird, außerdem sollen noch weitere Betas folgen, die mehr Spielern Einblick ins Spiel ermöglichen, ohne es zu erwerben.

Einige Bilder aus dem Gameplay haben wir euch hier zur Verfügung gestellt, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt.

Ob das Spiel nun ein Schwindel ist, oder ob knapp ein Dutzend Menschen ein MMORPG, mithilfe von gekauften Assets, zusammenbauen können, bleibt abzuwarten. Wenn eine neue Beta angekündigt wurde, die ihr testen könnt, werden wir euch bei MeinMMO darauf aufmerksam machen. Solange könnt ihr mal wieder in eines der ältesten MMORPGs schauen, denn da gibt es dieses Jahr ein großes Jubiläum und viele neue Inhalte.