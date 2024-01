MMORPG EverQuest denkt auch nach 25 Jahren nicht ans Aufhören und zeigt, was Spieler 2024 erwartet

EverQuest diente einst World of Warcraft als Vorlage, jetzt feiert es 25-jähriges Jubiläum. Spieler des MMORPGs dürfen sich auf ein Jahr voller Events freuen.

Was ist EverQuest? EverQuest gehört zu den ersten MMORPGs, die es gab. Selbst die Entwickler von World of Warcraft spielten es einst. Das MMORPG wird jetzt 25 Jahre alt und hat das „Year of Darkpaw“ angekündigt. Ein Jahr lang soll es Events, Quests, Raids und Giveaways geben, bis das Ganze in einer neuen Erweiterung endet.

Auch EverQuest 2 feiert dieses Jahr Jubiläum, das Spiel wird 20 Jahre alt und hat ebenfalls das „Year of Darkpaw“ angekündigt. Hier erwartet die Spieler allerhand Inhalte, bis auch hier am Ende des Jahres eine neue Erweiterung erscheint.

Hier könnt ihr einen Trailer zu einem anderen MMORPG der EverQuest-Macher sehen.

Das passiert in EverQuest 2024

Was wurde angekündigt? In EverQuest soll es dieses Jahr wohl 16 Events geben, wie die Roadmap bei PCGamer verrät. Hier hat der Head of Studio bei EverQuest, Jenn Chan in einem Interview Details zu EverQuest und EverQuest 2 preisgegeben.

Zu den Events sollen jeden Monat noch Quests folgen, die die Spieler erledigen können. Außerdem soll es weitere Raids geben, bevor im Dezember die 31. Erweiterungen des Spiels startet.

Zur Feier des Jubiläums gibt es noch spezielle Events wie den Jubiläumsturm und heroische Dungeons. Im Mai starten dazu noch neue Server, für die, die Regeln noch nicht feststehen.

Was passiert in EverQuest 2? Auch in Everquest 2 findet das „Year of Darkpaw“ statt. Hier gibt es monatliche Giveaways, und 9 alte Events kehren zurück. Obendrein soll es auch hier neue Server geben. Diese starten wohl im Juni.

Ähnlich wie bei EverQuest gibt es auch bei seinem Nachfolger neue Raids bis dann am Ende des Jahres die neue Erweiterung veröffentlicht wird. Die 21. Erweiterung soll im November starten.

Dass EverQuest nach 25 Jahren noch weiter mit Updates versorgt wird, ist außergewöhnlich. Das Spiel erhielt über die Jahre bereits viele Updates, was den Einstieg oder Wiedereinstieg in das Spiel erleichtern sollten. Neue Spiele bieten häufig bessere technische Voraussetzungen für die Spieler. Ein besonderes Exemplar ist Legend of Ymir, was schon dieses Jahr erscheinen soll.