2 Trainer spielen am abgelegensten Ort der Welt, finden dank Pokémon GO zusammen

Auf der ganzen Welt kann Pokémon GO Trainer miteinander verbinden. Dies ist nun auch in einem ganz besonderen Umfeld passiert – am abgelegensten Ort der Welt.

Rund um den Globus gibt es Fans und Trainer von Pokémon GO und den anderen Ablegern der Reihe. Hierbei stellt selbst der kälteste Kontinent der Welt, die Antarktis, keine Ausnahme dar.

Auf independent.co.uk gibt es eine schöne Geschichte, wie zwei Trainer, Raimon und Pete, am abgelegensten Ort der Welt durch die Hilfe von der Freundin des einen Trainers, Reddit und Niantic nun hier Pokémon GO spielen können.

Und erst dadurch herausgefunden haben, dass sie beide dieses Hobby teilen.

Pokémon GO am abgelegensten Ort der Welt

Nachdem Raimon angefangen hat in der Davis-Station, der südlichsten australischen Forschungsstation in der Antarktis zu arbeiten, hatte seine Freundin eine Bitte an ihn. Sie möchte Geschenke in Pokémon GO von ihm bekommen, um die Postkarten zu erhalten.

Hierdurch hat der Trainer, der bereits seit dem Release von Pokémon GO im Jahre 2016 ein Fan des Spiels ist, wieder mit Pokémon GO angefangen. Das Problem: Es gab keine PokéStops in seiner Station. Also hatte er keine Möglichkeit, Geschenke mit entsprechenden Postkarten zu versenden.

Daraufhin fragte die Freundin von Raimon auf Reddit an, ob Niantic wohl einen PokéStop in der Station eröffnen könnte. Und Niantic kam der Bitte nach. Nachfragen auf Reddit bezüglich der Hilfe von Trainern in der Antarktis gibt es erstaunlicherweise öfter, als man vielleicht annehmen möchte.

PokéStop erhalten, Mitspieler gefunden

Nachdem der PokéStop eröffnet wurde, konnte Raimon also endlich damit beginnen, die Geschenke mit den Postkarten an seine Freundin zu versenden und selbst Pokémon zu fangen. Neben einem PokéStop vor einem der Gebäude, wurde auch ein zweiter PokéStop innerhalb des Wohngebäudes eröffnet.

Während er anfing, Pokémon zu fangen und Postkarten zu verschicken, machte er eine interessante und schöne Entdeckung: Er ist nicht der einzige. Pete, einer seiner 27 Kollegen in der Station, ist ebenfalls ein begeisterter Pokémon-Fan und -Trainer in Pokémon GO.

Seitdem die beiden Trainer, die über 30 Lebensjahre voneinander trennen, diese gemeinsame Leidenschaft entdeckt haben, frönen sie diesem Hobby nun zusammen – am entlegensten Ort der Welt.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr selbst bereits tolle Bekanntschaften und Freunde durch Pokémon GO gefunden? Teilt uns eure schönsten Geschichten gerne in den Kommentaren mit.

Wenn ihr bisher noch keine Bekanntschaften durch Pokémon GO gefunden habt, gelingt euch dies vielleicht bei den restlichen Events im April 2024 in Pokémon GO.