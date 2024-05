Pokémon GO: Trainer entdeckt PokéStop mit einzigartigem Design – „Das habe ich noch nie gesehen“

In Pokémon GO hat ein Trainer PokéStops entdeckt, die von der Optik her stark von anderen PokéStops abweichen. Was hat es damit auf sich?

Es gibt wohl keinen Trainer in Pokémon GO, der bisher noch keinen Kontakt zu PokéStops hatte. Hier bekommt ihr Items für den täglichen Gebrauch, könnt Lockmodule aktivieren und Feldforschungen erhalten.

Ein Trainer auf Reddit hat nun einen speziellen PokéStop mit einem besonderen Design entdeckt. Eine Erklärung dafür, was es damit auf sich hat, hat er ebenfalls parat. Auch wenn es einige Stimmen gibt, die ihm hierbei widersprechen.

Dies ist bekannt, aber nicht sehr verbreitet

Was ist das für ein PokéStop? Bei dem PokéStop, den der Trainer mit der Community teilt, handelt es sich um einen PokéStop mit Öffnungszeiten. Laut Aussage des Trainers schließt dieser PokéStop freitags und wird montags wieder geöffnet. In der Zwischenzeit ist es nicht möglich, mit dem PokéStop zu interagieren.

Die Möglichkeit, dass PokéStops für bestimmte Zeiten gesperrt werden, ist laut einigen Stimmen aus der Community nicht neu und bereits seit mehreren Jahren im Spiel integriert. Unternehmen oder Grundstücksbesitzer können einen Antrag bei Niantic stellen, mit Zeiten, in denen die PokéStops auf ihren Grundstücken geschlossen werden sollen.

Optisch unterscheidet sich der PokéStop deutlich von den regulären. Das Design der geschlossenen PokéStops ist im Beitrag des Trainers rechteckig, statt wie gewohnt rund. Außerdem befindet sich in der Mitte des Rechtecks ein kleiner Kreis.

Fehler oder Update?

Was sagt die Community dazu? Die Community ist sich bezüglich der Optik des PokéStops nicht ganz einig. Während einige Trainer berichten, dass sie so etwas noch nie gesehen haben, sind sich andere sicher, dass dies ein Anzeigefehler ist.

Sie berufen sich darauf, dass sie ebenfalls bereits geschlossene PokéStops im Spiel gesehen haben und diese anders aussahen. Es wird jedoch auch die Frage in den Raum geworfen, ob sich das Aussehen der geschlossenen PokéStops lediglich im Zuge der letzten grafischen Updates im Spiel geändert haben könnte.

Ob es sich hierbei um einen Fehler oder um eine grafische Erneuerung handelt, lässt sich nicht abschließend sagen.

Was sagt ihr zu diesen PokéStops? Habt ihr selbst schon PokéStops gefunden, die geschlossen waren? Wie sahen sie bei euch aus? Schreibt uns eure Erfahrung zu diesem Thema gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Mai 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr bei uns auch dazu fündig.