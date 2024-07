Pokémon GO enthüllt neuen Community Day mit Robball, und der lohnt sich

Pokémon GO hat den Community Day im August enthüllt. Den solltet ihr nicht verpassen.

Wann ist der Community Day im August? Das Event findet am 31. August 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Welches Pokémon erscheint? Robball, der Wasser-Starter aus der 7. Pokémon-Generation, ist der Star des Tages. Die kleine Robbe entwickelt sich zu Marikeck und Primarene weiter.

Kann Robball Shiny sein? Ja, Robball kann Shiny sein. Wie immer gibt es eine erhöhte Shiny-Chance beim Community Day. Die schillernden Formen sehen so aus:

Pokemon GO: Robball, Marikeck und Primarene als Shiny

Lohnt sich Robball? Ja, denn seine letzte Entwicklung Primarene dürfte dank des Community Days eine noch stärkere Option für die Kampfliga werden. Die Kombination der Typen Fee / Wasser war sowieso schon eine sehr gute Option, um dort antreten zu können.

Doch mit dem Community Day könnt ihr für Primarene die Attacke „Aquahaubitze“ erhalten – und die dürfte Primarene zu einem starken Monster in der Liga machen.

Aquahaubitze ist ein echtes Upgrade, verpasst den Community Day also nicht, wenn ihr auf der Suche nach guten PvP-Angreifern seid. Und auch als Wasser-Angreifer gegen Raids könnte Primarene in die Reihe der besten Angreifer in Pokémon GO aufrücken.

Aber sowieso ist der Community Day immer ein gutes Event, das sich lohnt. Wir zeigen euch alle Boni.

Alle Boni beim Community Day im August 2024 mit Robball

Beim Community Day erscheint das Pokémon des Tages, also Robball, an allen Ecken und Enden des Spiels. Dazu gibt es ein paar Boni, die den Tag noch interessanter machen. Wir führen euch alle bekannten Boni hier auf.

Erhöhte Shiny-Chance für Robball

Spezialattacke „Aquahaubitze“, wenn ihr Marikeck zu Primarene entwickelt. Geht ab Start bis zu fünf Stunden nach dem Event.

Primarene kann die Attacke „Schaumserenade“ ab Start des Events lernen.

Doppelte Bonbons beim Fangen.

Dreifache Fang-EP, also perfekt, wenn ihr noch am Leveln seid.

Doppelt so hohe Chance auf Fang-XL-Bonbons, wenn ihr Level 31 seid

Lockmodule und Rauch halten im Event drei Stunden lang an. Gilt nicht für den täglichen Abenteuerrauch.

Schnappschuss-Überraschungen.

Ein zusätzlicher Spezialtausch

Tauchen kostet nur den halben Sternenstaub

Eine Spezialforschung im Shop, die ihr für etwa 1 Euro kaufen könnt.

Bonus-Raids der Stufe 4 mit Marikeck nach dem Event. Besiegt ihr die, erscheinen für 30 Minuten weitere Robball mit erhöhter Shiny-Chance um die Arena. Gilt bis 22:00 Uhr.

Showcases mit Robball.

Bevor wir allerdings in den August starten, bleiben noch ein paar Tage des aktuellen Monats. Und der Juli hat durchaus noch so einiges zu bieten, stehen aktuell doch beispielsweise noch die kommenden Hyperbonus-Teile 2 und 3 an. Damit ihr die volle Übersicht habt: Hier sind alle Juli-Events in Pokémon GO.