Trainer tauschen einzigartiges Monster in Pokémon GO, ziehen den absoluten Jackpot

Manchmal ist Glück ein wichtiger Faktor in Pokémon GO. Dieser kann auch dafür sorgen, dass ein ohnehin schon seltenes Monster noch wertvoller wird – wie in diesem Fall.

Für viele Trainer ist die Jagd nach seltenen Monstern, die idealerweise auch noch über perfekte IV-Werte verfügen („Hundos“), ein großer Anreiz des Spiels. Hierbei könnt ihr etwas nachhelfen, indem ihr ohnehin schon seltene Monster mit einem garantierten Glücks-Tausch mit anderen Trainern tauscht. Dadurch haben eure Monster nicht nur ein Minimum an bereits guten IV-Werten, sondern auch eine erhöhte Chance, ein Hundo zu werden.

Das hat auch ein Ehepaar gemacht, wie der Mann auf Reddit berichtet. Und dabei haben sie eines der seltensten Monster als Hundo erhalten – beide.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

„Glückstausch des Lebens“

Welche Monster haben die beiden getauscht? Wie auf dem Bild des Beitrags auf Reddit zu sehen ist, haben die beiden Trainer sich gegenseitig ein Dakuma getauscht. Der Ersteller des Beitrags merkt an, dass seine Frau äußerst engagiert an einem Lucky-Dex arbeitet. Das ist eine Pokédex-Variante, bei der ihr alle Monster als Glücks-Monster sammelt.

Während der garantierte Glücks-Tausch, wie der Name schon verrät, immer dafür sorgt, dass beide Trainer ein Glücks-Pokémon erhalten, haben diese beiden dennoch extremes Glück gehabt. Sie haben nicht nur gute, sondern beide direkt perfekte IV-Werte erhalten. Somit können sie sich darüber freuen, dass sie beide ein Hundo-Dakuma erhalten haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was hat es mit dem Monster auf sich? Besonders ist dabei, dass es sich um Dakuma handelt. Denn das Monster könnt ihr nicht regulär im Spiel fangen. Alle aktiven Trainer haben in der Season „Mächtig und Meisterhaft“ eine Forschung erhalten, in der sie ein Dakuma als Belohnung erhalten haben.

Für 8 $ hattet ihr damals außerdem die Möglichkeit, eine weitere Forschung zu erhalten, um ein zweites Dakuma in eurer Sammlung aufzunehmen. Weitere Möglichkeiten, um das Monster zu erhalten, gab es nicht. Während die meisten Trainer also genau 1 Dakuma erhalten haben werden, könnt ihr maximal nur 2 Exemplare in eurem Besitz haben, die ihr tauschen könnt.

Diese Limitierung macht den Tausch der beiden Trainer also nochmal seltener und besonders. Der Trainer, der den Beitrag auf Reddit erstellt hat, hat den Beitrag passenderweise mit den Worten „Glückstausch des Lebens?“ betitelt.

Habt ihr bereits ähnlich seltene Hundos erhalten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In den nächsten Wochen stehen wieder allerhand Inhalte wie Events, Raids und Dyna-Bosse im Spiel bereit. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO.