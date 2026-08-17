Erfolgreiches MMORPG verrät seine Origin Story, gammelte jahrelang in ner Schublade

Old School RuneScape feiert dieses Jahr enorme Erfolge und die Entwickler von Jagex blicken auf die ungewöhnliche Origin Story der MMORPG-Neuauflage zurück.

Wie erfolgreich ist Old School RuneScape? Die Neuauflage vom alten RuneScape aus 2007 gibt es seit 2013 und hat seinerzeit einen anderen Weg eingeschlagen als das moderne Original. Der Plan geht auf. Während andere MMORPGs mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen haben und es nur schwer schaffen, neue Spieler auf die Server zu locken, feiert Jagex einen Erfolg nach dem anderen:

Im Zuge eines Interviews mit PC Gamer verriet Creative Director Kieren Charles jetzt, dass man auch mit Blick auf den zahlenden Teil der Community derzeit sehr zufrieden sein könne: Etwa eine Million aktive Abonnenten soll Old School RuneScape aktuell haben. Eine beeindruckende Zahl. Umso mehr, wenn man auf das Alter von RuneScape schaut.

Video starten Old School RuneScape – Trailer zum Steam-Release Autoplay

Das MMORPG aus der Schublade

Ein Schubladenfund verändert die Zukunft: Ähnlich wie bei WoW Classic waren es auch bei RuneScape die vielen Fans der klassischen Spielerfahrung, die sich immer wieder und wieder eine Neuauflage für das MMORPG von 2001 wünschten. Ein großer Teil der Community hoffte dabei auf die Version von 2006 als Fundament.

Laut Danni Amos (Senior Communications Manager bei Jagex) gab es jedoch ein Problem: „Wir hatten keine Kopie von dieser Version des Spiels.“ Irgendwann fand ein Mitarbeiter des Studios dann den RuneScape-Server von 2007 in einer Schreibtischschublade. Als das Team diesen startete, war unklar, ob er überhaupt noch funktionieren würde.

Sie hatten Glück … und eine Basis für Old School RuneScape. Ohne diesen Fund hätte es die erfolgreiche Neuauflage wohl nie in ihrer aktuellen Form gegeben.

Was macht Old School RuneScape aus? Die Neuauflage von RuneScape ist eine oldschoolige Sandbox-MMORPG-Erfahrung, die stark durch die Community mitgeprägt wird. Die Entwickler legen alle geplanten Neuerungen den Spielern zur Abstimmung vor. Nur wenn ein Feature oder Inhalt die Mindestzustimmung von 70 Prozent erreicht, geht es live.

Habt ihr Old School RuneScape ausprobiert oder schreckt euch irgendwas ab? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Wenn es nach Jagex-CEO Jon Bellamy geht, gibt es übrigens noch weitere Faktoren für den Erfolg, und man braucht neben all dem auch noch eine satte Portion Glück. Was er damit genau meint, erfahrt ihr hier: Alle MMOs kämpfen um neue Spieler, ein 13 Jahre alter Klassiker hat dafür offenbar den Cheat-Code gefunden