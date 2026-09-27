Neue Action-Serie auf Prime Video muss ohne Reacher auskommen, hat aber schon den perfekten Ersatz gefunden

Auf Amazon Prime Video gibt es ein Spin-off aus dem Universum von Reacher zu sehen. Die Action-Serie setzt der titelgebenden Protagonistin einen würdigen Ersatz an die Seite, der erfrischend anders ist.

Am 16. September 2026 erschien Neagley, eine Serie, die als Spin-off zu Reacher fungiert. In den acht Folgen der ersten Staffel dreht sich alles um die Ermittlerin Frances Neagley (Maria Sten). Fans kennen sie bereits aus der Hauptserie, in der sie eine tiefe und loyale Zusammenarbeit mit dem Protagonisten Reacher führte. Dessen 4. Staffel startete im August 2026.

In ihrem eigenen Abenteuer muss Neagley nun größtenteils ohne ihren knallharten Kollegen auskommen. Er tritt nur in kleinen Gastauftritten auf. Die Showrunner rund um Nick Santora und Nicholas Wootton haben aber sichergestellt, dass Neagley einen zufriedenstellenden Ersatz an die Seite gestellt bekommt.

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Ganz anders als Reacher

Wer ist der Ersatz? Neagley arbeitet in der Serie mit Detective Hudson Riley (Greyston Holt) zusammen und ermittelt gemeinsam mit ihm an einem mysteriösen Fall. Ein Jugendfreund kam auf den Gleisen der U-Bahn in Chicago zu Tode, und Neagley will nicht an einen Unfall glauben.

Zusammen mit ihrem neuen Kollegen Riley ermittelt sie wegen Mordverdachts und stößt bald auf eine regelrechte Verschwörung. Während ihr alter Freund Reacher den Fall vermutlich auf seine typisch unkonventionelle Art gelöst hätte, geht Riley anders vor.

Er ist deutlich enger mit seiner Behörde verbunden, hält sich an Regeln und Vorschriften und hinterfragt Neagleys Entscheidungen. Im Unterschied zu Reacher agiert er weniger instinktiv und brachial.

So ist er ein erfrischender Kontrast zum Ex-Militärermittler, gleichzeitig eint die beiden Männer ihre professionelle Beziehung zu Neagley. Sie und Riley werden über die acht Folgen hinweg zu Verbündeten und müssen lernen, einander zu vertrauen. Loyalität ist ein wichtiger Faktor, anders als mit Reacher muss sie jedoch erst aufgebaut werden.

Anstatt also den draufgängerischen Action-Helden auch im Spin-off an Neagleys Seite zu stellen, haben sich die Showrunner dazu entschieden, eine frische Figur zu zeigen. Das Vorhaben hat sich gelohnt.

31 Reviews geben der Serie auf Rotten Tomatoes sehr starke 94 %, und auch die Zuschauer werten mit 83 %. Damit kommt Neagley zwar nicht an die noch besseren 95 % der Hauptserie heran, steigt aber mit Staffel 1 direkt stark ein.

Habt ihr Neagley auf Amazon Prime Video bereits gesehen und euch eine Meinung gebildet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Alan Ritchson spielt in der Hauptserie den Titelhelden, aber er war auch in großen Franchises unterwegs: Der knallharte Reacher war bereits vor 16 Jahren ein DC-Held, über den sich ständig alle lustig machen